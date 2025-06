¿Dónde están las acciones legales?

Por

El nuevo Obs Publicado en



3 de junio de 2025 a las 8:51 am

Tiempo de lectura: 2 min.

Resumen

Después de una primera condena de un operador privado por haber distribuido agua durante años, no de acuerdo con los estándares de salud, la Asociación UFC -Qe Choisir inicia dos quejas el martes, incluida una contra varios ministros. “The Nouvel OBS” hace un balance de las acciones actuales.





La Asociación Choisir de UFC -QA anunció este martes 3 de junio, lanzando varias acciones legales frente a lo que describe como “Escándalo” aguas minerales nestlé y “Inmovilización” Autoridades públicas, a través de una asignación sumaria y dos depósitos de quejas, incluido uno contra varios ministros.









En un comunicado de prensa, la Asociación de Consumidores anuncia que ha presentado una queja ante el Tribunal de Justicia de la República contra el actual Ministro de Transición Ecológica y ex Ministro de la Industria Agnès Pannier-Runacher y los ex ministros Roland Lescure (Industria), Aurélien Rousseau (Health) y Agnès Firmin-L-Bodo (Health), y esto esto “Para que el papel del estado, y en particular del poder ejecutivo, se analice por completo”explica el Choisir de UFC.





A mediados de mayo, un informe de una Comisión de Investigación Senatorial consideró que estos tratamientos han sido objeto de un “Ocultación estatal”. El élysée tiene “Abre las puertas de los ministerios” en nestlé aguas mientras él “Sabía” que el grupo “Trichable por varios años”dijo el rapportista de la comisión.





Primera convicción este lunes





El lunes 2 de junio, el UFC-Quisir anunció que el Tribunal Judicial de Saint-Denis de la Réunion condenó a una subsidiaria del Grupo Saur para compensar a algunos de sus suscriptores por haber distribuido, durante años, agua no de acuerdo con los estándares de salud. El primero en acción grupal en Francia relacionada con la calidad del agua potable.









El caso se refiere a aproximadamente 90,000 habitantes de cinco municipios en la reunión (Sainte-Marie, Saint-André, Salazie, Saint-Benoît y los Avirons) forzados durante varios años, según el Choisir de UFC “Muy numerosas no conformidades” anotado por análisis.





Desde enero de 2024, la compañía Nestlé Waters, empresa matriz de la marca Maison Perrier, ha sido objeto de controversia. Está acusada de tratar las aguas minerales con tratamientos prohibidos para las aguas minerales, que deben tener una cualidad natural que le permita prescindir de él.





“Abra el camino para una reparación completa”





“Después de cuatro años de procedimiento, el Tribunal de Saint-Denis dio el caso a la Asociación: Se ordena al cise Réunion que compensa, una vez que se han agotado los remedios, los suscriptores de hasta 54 centavos por día y por consumidor en cuestión durante los períodos durante los cuales se les distribuyó el agua incorrecta a ellos”.elogió la asociación.









“Por primera vez, Justice reconoce la existencia de daños a los consumidores y abre el camino hacia la reparación concreta”dijo Marie-Amandine Stévenin, presidente de la Asociación, citó en el comunicado de prensa.





En 2019, una primera sentencia ya había sentenciado a Cise Reunion a reembolsar la compra de las botellas de agua de un individuo, pero a pesar de esta condena, la compañía había seguido proporcionando agua “Impropiado para el consumo” Según los análisis de la Agencia Regional de Salud (ARS), recuerda el UFC.





El problema del suministro de agua potable es recurrente en reunión. Según ARS, “Una parte importante de la población funciona con una infraestructura de tratamiento insuficiente, generando degradaciones de calidad intermitentes sobre el agua distribuida en el grifo”.





Desde 2016, un “Agua potable” ha permitido la puesta en marcha de varias microtataciones de saneamiento, pero la calidad del agua del grifo distribuida sigue siendo variable dependiendo de los municipios.





Una audiencia a principios de julio





La asociación indica que también ha presentado una denuncia penal contra Nestlé Waters para “Los hechos probablemente constituyen prácticas comerciales engañosas, falsificaciones agravadas y engaños agravados”.









Los procedimientos legales ya están en curso en París después de las quejas de las asociaciones de defensa del consumidor a “Dermier” Apuntando a Nestlé Waters y sus fuentes de la competencia Alma (marcas cristalinas, St-Yorre, Vichy Célestins, etc.).





El Choisir de UFC -Qe también afirma haber incautado el Tribunal Judicial de Nanterre a través de una citación de hora a hora, un procedimiento acelerado que permite asignar a alguien que comparezca en un período muy breve, para obtener medidas provisionales. “Retiros del mercado y retiro de productos”, “Prohibición de marketing” Y “El cese de los engaños con respecto a estas aguas perrier presentadas como” minerales naturales “.





“La audiencia está programada para principios de julio”dijo la asociación en su comunicado de prensa.