Distrito departamental o Regional, una o dos torres, prima mayoritaria ... resumimos los 50 tonos proporcionales

Tiempo de lectura: 3 min.

Resumen

El primer ministro François Bayrou comenzó las consultas el miércoles sobre el establecimiento de una votación proporcional para las elecciones legislativas. Una medida en la que cada parte lleva una visión diferente, y a la que no todos son favorables.





La concentración nacional fue la primera parte que François Bayrou es este miércoles 30 de abril para discutir el proyecto para reformar el método de elección de los diputados. El primer ministro dio la bienvenida a Marine Le Pen y Jordan Bardella por la mañana.









Al final de esta reunión, el ex candidato presidencial consideró que el modelo proporcional propuesto por Bayrou, el de 1986, con circunscripciones departamentales, era solo“Un mal menor en comparación con un sistema mayoritario que hoy no permite que cada voz de los franceses se escuche”.





El jueves, el Primer Ministro debe reunirse con Gabriel Attal, Secretario General de Renacimiento, así como el Diputado Pierre Cazeneuve que realizó un análisis comparativo de las diferentes versiones de lo proporcional. Según él, hay “Tan proporcional como los quesos en este país”. De hecho, si todas las partes no son favorables a la introducción del sistema de votación proporcional para las elecciones legislativas, este es el caso de los republicanos que se oponen firmemente, y de horizontes que desean favorecer el anclaje del diputado en un territorio, aquellos que lo defienden no relacionan la misma visión con esta propuesta que puede ser disminuido en varias formas. “Le Nouvel OBS” presenta una descripción general de los diferentes modelos.





Departamental proporcional a un turno





Este es el único modelo de elecciones legislativas proporcionales que ya se han experimentado en Francia. En 1986, François Mitterrand, deseando evitar que el derecho obtenga la mayoría en la Asamblea Nacional, estableció este modo de elección con las circunscripciones departamentales. Luego, a cada departamento se le asignaron varios diputados de acuerdo con su población, y los escaños se distribuyeron de acuerdo con los porcentajes obtenidos por cada parte que reunió más del 5 % de los votos. Como resultado, la apuesta fue perdida por el presidente socialista, porque el RPR obtuvo la mayoría al unirse a la UDF, lo que permitió a Jacques Chirac convertirse en primer ministro.





Entre los defensores de este modelo, encontramos a François Bayrou, quien ha apoyado la medida desde 2007 y Jean-Luc Mélenchon, que, además de ser favorable a la introducción de proporcional en el modelo de 1986, también ha hecho campaña desde 2012 por el establecimiento de una república de vida.









El Rally Nacional también suplica la implementación de este sistema de votación, pero desea acoplarlo con una prima mayoritaria del 25 % para el partido llegó a la cima. Primero a lo que Marine Le Pen dijo que estaba lista para renunciar en caso de que el proyecto de ley se presente en el hemiciclo. “Creo que sé que es en este sistema de votación de 1986 que la asamblea será incautada (…). Si es en este que retrocedemos, el rally nacional lo defenderá “Ella dijo este miércoles.





La proporcional regional a dos torres





Los ecologistas también son favorables a los proporcionales, pero defienden un modelo diferente. En lugar de las circunscripciones por departamento, les gustaría establecer distritos por región con una elección proporcional a dos rondas. Solo las listas que han cruzado un cierto umbral podrían calificar para la segunda ronda. El partido político llegó en la primera posición al final de la votación recolectaría una prima mayoritaria, y el resto de los asientos se distribuiría en proporcional. Yannick Jadot había traído esta propuesta durante la elección presidencial de 2022. Este modo de elección se usa actualmente para regional, donde cada lista que ha obtenido el 10 % de los votos puede calificar para la segunda ronda, la prima mayoritaria es el 25 % para el primero.





· Hacia un modelo híbrido?





Del lado del Partido Socialista, la cuestión del proporcional no parece ser realmente decidida. El actual primer secretario Olivier Faure dijo que se oponía en 2014 en una entrevista con el “Figaro”. Entonces era escéptico sobre las consecuencias que este sistema de votación podría generar en el funcionamiento de la vida política. “El proporcional tendría el mérito de imponer directamente la paridad. ¡Pero con qué efectos! Primero se desmorona de las fuerzas presentes, la dispersión y, al final, la inestabilidad del gobierno, las maniobras de los corredores, las alianzas y las mesallizaciones.»





En septiembre pasado, el ex presidente socialista François Hollande se pronunció favorablemente al establecimiento de proporcional al micrófono de RTL, una medida que había defendido durante su campaña de 2012, pero a la que había renunciado a poder una vez. Durante las elecciones presidenciales de 2017, Benoît Hamon también dijo que estaba a favor de la introducción de una dosis proporcional para las elecciones legislativas.









A pesar de las diferencias que parecen existir dentro del campamento socialista en esta pregunta, el establecimiento de lo proporcional apareció bien en el programa de la nube transportado en 2022, así como en el del nuevo frente popular en 2024.





Finalmente, el Partido Comunista, después de defender el pleno proporcional durante las elecciones presidenciales de 2022, hoy cree que esta medida ya no es una prioridad. En el set de “C To You”, Fabien Roussel declaró hace dos días: “Esto no es en absoluto la preocupación de los franceses, nuestros conciudadanos para ver a los líderes políticos debatiendo el proporcional”.





Después de su alianza con François Bayrou en 2017, Emmanuel Macron dijo que estaba a favor de establecer proporcional “De manera dosificada para reflejar el pluralismo de nuestra vida política”. Reforma que nunca ha visto la luz del día. Las consultas del primer ministro sobre este tema espinoso deben continuar en los próximos días.