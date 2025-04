Después de su condena, Marine Le Pen tiene la intención de tomar el Consejo Constitucional y el CECH que ha criticado durante mucho tiempo

Tiempo de lectura: 3 min.

Descifrado

En espera de su juicio de apelación, MP RN dijo que quería usar todos los remedios posibles. Esto implicará una convulsión de «hombres sabios» en Francia y el CEDH a nivel europeo, dos instituciones que ha castigado durante mucho tiempo.









Marine Le Pen (re) ¿Descubre los beneficios del estado de derecho? Sentenciado a cuatro años de prisión y cinco años de inelegibilidad inmediata por malversación de fondos públicos en el caso de asistentes parlamentarios europeos del partido lejano, el líder de los diputados del Rally Nacional (RN) anunció que querían apoderarse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CHR) y el Consejo Constitucional. Sin embargo, ha criticado estas dos instituciones repetidamente en el pasado.





«Usaré todos los remedios posibles. No me dejaré terminar»dijo en una entrevista con el «parisino» este miércoles 2 de abril. Es en este sentido que se va «Pregunta» Las dos jurisdicciones para disputar su convicción. A nivel francés, el Diputado de Pas-de-Calais explica que la incautación del Consejo Constitucional pasará por una cuestión prioritaria de Constitucionalidad (QPC): una herramienta establecida en 2008 que permite desafiar la ley que se aplica durante su juicio, «Si cree que es contrario a los derechos y libertades garantizados por la Constitución»especifica el sitio de servicio público.





«El objetivo (De este QPC) es decidir sobre la incompatibilidad que existe entre una decisión de inelegibilidad con la ejecución provisional y la libertad de los votantes que está inscrito en la Constitución «desarrolla Marine Le Pen. Este QPC debe depositarse ante el Tribunal de Casación o ante el Consejo de Estado que luego tiene tres meses para examinarlo y, en caso de validación, transferirlo a lo «sabio» en la Rue de Montpensier. «No me atrevo a imaginar que no será el caso»profetiza la extrema derecha elegida.









De hecho, el Consejo Constitucional nunca ha hablado sobre la conformidad constitucional del Artículo 471 del Código de Procedimiento Penal que establece la ejecución provisional: la aplicación inmediata de una sentencia, en este caso la inelegibilidad para Marine Le Pen-nor en los artículos 131-26 y 131-26-1 del Código Penal en ineligibilidad. Si el QPC se relaciona con estos dos puntos, podría validarse y aprobarse ante el Consejo Constitucional.





Esto no tiene en cuenta la decisión que la institución emitió el 28 de marzo, luego de un QPC de un funcionario elegido local sobre su inelegibilidad con la ejecución provisional. Sin decidir sobre estos artículos, el «sabio» en la Rue de Montpensier puede haber validado el principio, declarando que «El juez decide si la sentencia debe estar acompañada por la ejecución provisional después de un debate contradictorio durante el cual la persona puede presentar sus medios de defensa». Y concluir: «Excepto para ignorar el derecho de elegibilidad garantizado por el Artículo 6 de la Declaración de Derechos Humanos y Ciudadanos de 1789, luego regresó al Juez, en su decisión, a evaluar la naturaleza proporcional del daño que es probable que esta medida pueda llevar al ejercicio de un mandato en progreso y a la preservación de la libertad del votante.» ».





El constitucionalista Jean-Philippe Leronsier resume: «Uno podría considerar que el Consejo Constitucional aquí examinó la constitucionalidad de la ejecución provisional, al variarla de una reserva de interpretación. Tanto que ya lo habría declarado de conformidad …»





«El único soberano es la gente»





El hecho es que Marine Le Pen desea defender su caso ante una institución que no dudó en criticarla, denunciándola «Carácter politizado» Y castigando decisiones marcadas de ideología, como cuando censuró gran parte de la ley de inmigración en enero de 2024. Durante las últimas elecciones presidenciales, el líder de lejos incluso propuso gobernar por referéndum, ignorando el control del Consejo Constitucional. «Estaríamos al límite del golpe»luego alertó a la constitucionalista Anne Levade en «Les Echos». Durante el debate intermedio entre 2012, Marine Le Pen lanzó: «El único soberano es el pueblo. ¡No es el Consejo Constitucional!» Quizás olvidando hoy que la justicia se hace en nombre del pueblo francés …





¿Aprovechar una institución durante mucho tiempo criticada? Este no es un problema para la parte interesada que replica al «parisino»: «No es porque pueda tener un desacuerdo con el Consejo Constitucional, o más bien con el ex presidente Fabius por las decisiones políticas que no debería haber tomado que, como justiciable, me privaría del derecho a poder hacer cumplir el estado de derecho.» En abril de 2024, el Diputado RN atacó a Laurent Fabius después de que declaró que el Partido Frontista «Quiere amenazar el estado de derecho». Desde entonces, el ex ministro socialista ha dejado su lugar como presidente del Consejo Constitucional en Richard Ferrand, cerca de Emmanuel Macron, quien debe su nombramiento a la abstención de los diputados de RN durante su votación de confirmación.









No le parece plantear más problemas para apoderarse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una institución de la que ya no quería seguir las decisiones, incluso durante su campaña de 2022, y que quería dejar hasta 2021. Así como toda la Unión Europea, además, se reclama explícitamente en los programas RN hasta 2017. En enero de 2019, unos meses antes de las elecciones europeas, llamó al país para salir de «La camisola» del CECH, que ella consideró «Imposible de desarrollar».





Aún mayor: en febrero de 2018, en la Asamblea Nacional, ella creía que el CEDH es «Un ataque a la soberanía de Francia, la independencia nacional y la prueba de desconfianza de nuestro país». Unos minutos más tarde, criticó a una institución «Habiéndose convertido en un cuerpo político extremadamente poderoso, atenuado por su propio poder, exorbitante: no hay legitimidad democrática y no hay cuenta para ser presentado». Un ataque en buena posición contra un supuesto «Gobierno de jueces»que Marine Le Pen continúa denunciando después de su condena por … un tribunal de primera instancia francesa que revela la ley francesa.