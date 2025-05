Después de más de dos meses de huelga, la amarga victoria de las mujeres de finanzas públicas

Tiempo de lectura: 3 min.

Narrativo

En huelga desde el 24 de febrero, los empleados de mantenimiento de la industria, que han trabajado en parte en varios sitios parisinos en la Dirección Regional de Finanzas Públicas, han renunciado a su administración. Obtuvieron horas de trabajo adicionales.





Este 5 de mayo, hay veinte en una pequeña plaza parisina para cantar “Ganamos”. La mayoría de ellos son huelguistas, utilizados por la empresa de mantenimiento de limpieza y mantenimiento industrial. No calificado, a menudo de origen extranjero y el dominio del francés a veces frágil, están acompañados por algunos apoyos del CGT y el Partido Comunista. Protegidos de la calle por una larga cuadrícula negra, celebran la victoria y el fin de protocolo del final del ataque que acaban de ganar. Obtuvieron un tiempo de trabajo adicional de su empleador. “Una hora al día en promedio” Y, sobre todo, el aumento del salario que lo acompaña. Acostumbrado a limpiar los baños, oficinas y corredores de los diversos sitios de la Dirección Regional de Finanzas Públicas (DRFIP), ya han pasado más de dos meses que estos empleados no han puesto un pie allí.





Si los trabajadores de mantenimiento industrial se convirtieron en huelga el 24 de febrero, fue para protestar contra el tiempo parcial, están sufriendo, que ocupan. “Cada mes, solo gano entre 600 y 660 euros. No es suficiente”Slides Djita, quien ha trabajado tres horas al día en finanzas públicas durante más de veinte años. Madre de ocho hijos, este bajo ingreso no le permite completar su fin de mes. “También nos quejamos de la cantidad, Ella lo deja ir. Hay muchas oficinas para limpiar. Tanto es así que no puedo contarlos. Entonces nos organizamos. Tenemos que encontrar técnicas. Cuando vuelves a casa, estás tan cansado que tomas un doliprane. »» Esta no es la primera vez que los agentes de limpieza en las organizaciones públicas han estado en huelga para denunciar sus condiciones de trabajo: en 2020 ya, las amas de casa de la Asamblea Nacional, también mal calificadas y a menudo de orígenes extranjeros, habían movilizado.





Desde principios de año, la exasperación y el cansancio de los huelguistas se han convertido en ira fría. Los funcionarios públicos, sindicalizados en el CGT de las finanzas públicas, les enseñaron que su número de horas debería haber aumentado hace un año y medio. Para limpiar las instalaciones del DRFIP, se elige un proveedor de servicios cada tres años. En noviembre de 2023, cuando el momento es el momento de renovarlo, el mantenimiento Industrie reemplaza a la compañía anterior, pero mantuvo su fuerza laboral. Los trabajadores cambian a su empleador.





“Somos como esclavos para ellos”





Lo que no saben, y que ignorarán hasta enero de 2025, es que el monto del contrato ganado por el mantenimiento de la industria se duplicó en comparación con el anterior, yendo a 3.2 millones de euros. La cifra, según el CGT de las finanzas públicas, otorgará oralmente a los representantes del personal de la Dirección Regional de Finanzas Públicas por el Director de Bienes Raíces y Logística, David Marie. A cambio, el número de horas de trabajo debe aumentar. El DRFIP explica esto en un documento interno, que data de noviembre de 2023, que “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” pudo consultar. “El nuevo mercado de limpieza (…) tiene la consecuencia de un aumento del 100 % en las horas de limpieza y frecuencias de limpieza más grandes ”escribe la organización pública allí. “Las horas tuvieron que duplicar y la remuneración siguió. Nada se ha duplicado”molesta a Fabrice Egalis, miembro del CGT Finances Publics. “Al mismo tiempo, ha habido más locales administrativos para limpiar y la carga de trabajo ha aumentado. Sin embargo, la compañía ha tomado el dinero y no ha dado nada a los empleados”. ¿Se duplicó la suma del contrato en 2023 en comparación con el anterior? ¿Por qué ese no era el caso de las horas de trabajo de los empleados? Contactado, DRFIP y el mantenimiento de la industria no respondieron nuestras preguntas.





“Nadie nos había advertido que habían tenido más dinero, explica djita. Trabajamos y no tenemos nada. Somos como esclavos para ellos. Estoy enojado. Son ladrones. »» “Solo están acostumbrados a ganar mucho dinero”En Marie, un trabajador en los sitios de Drfip desde 2001. “Nos ven como botes de basura. Cuando aprendí (que el monto del contrato había aumentado)Grité. No es normal “el que celebrará sus 56 años en unos días.





Y una vez que se lanza la huelga, la victoria, ahora actuó, estaba lejos de ser adquirida. Los sindicatos se van divididos. En lugar de con la limpieza de CGT, sospechoso de ser demasiado tierno con los empleadores, es con el CGT de las finanzas públicas que los empleados de mantenimiento de la industria intercambiarán en la negociación. Lo que complica el comienzo de las discusiones. “El Departamento de Mantenimiento de la Industria esperó a que el final de la semana de las 6ᵉ de huelga recibiera una delegación de huelguistas y el jefe esperó a que la semana de 10 ° los recibiera”deplora el CGT en un folleto transmitido unos días antes del final de las negociaciones.





Si la amargura frente a su empleador se mantuvo fuerte después de las negociaciones, fue enmascarada por grandes sonrisas. El protocolo del final del huelga, al que “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” tenía acceso, para todos los huelguistas, del tiempo de trabajo aumenta, así como una revaluación del 2.1 % de los salarios convencionales. Los huelguistas también recibirán una prima en una cantidad correspondiente al 60 % de la remuneración que no afectaron durante su movilización. Algunas de sus demandas, sin embargo, no han tenido éxito. “Si bien los huelguistas exigieron desde el principio una bonificación de 25 euros para limpiar el abrigo de ropa, la gerencia decidió pagar 50 centavos brutos por mes a tiempo completo, explica el CGT en un comunicado de prensa. Los huelguistas rechazaron este insulto de amarillo. »»