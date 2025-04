Después de la falla gigante de electricidad, las energías renovables señalaron en España

Por

¿El auge de las energías renovables en España debilitó la red eléctrica? Dos días después del colapso gigante que afectó la península ibérica, la naturaleza de la combinación de energía está en el corazón de los animados debates en España, a pesar de los mensajes tranquilizadores de las autoridades.









“La falta de centrales nucleares y el” auge “de las energías renovables han puesto la red eléctrica en el suelo”dice el diario conservador “ABC” el miércoles por la mañana. “Alertas sobre energías renovables durante cinco años” ha sido “Ignorado”se arrepiente de “El Mundo”, también se clasificó a la derecha.





En el visor de estos dos periódicos diarios, pero también los partidos de oposición: la política energética implementada durante varios años por el gobierno del primer ministro socialista Pedro Sánchez, quien convirtió a España en uno de los campeones europeos de la transición verde. Según el gerente de la red de electricidad española REE, la energía solar y el viento representaron en 2024 casi el 40 % de la mezcla eléctrica española. Es casi el doble de en 2014, y casi el doble de la nuclear, que cayó el año pasado al 20 %.





Alertas sobre el riesgo de cortar





Una evolución defendida resueltamente por el ejecutivo, que se ha comprometido a cerrar todas las centrales nucleares en diez años, pero una fuente de tensiones en el país, mientras que varios informes han señalado en los últimos meses de posibles riesgos en ausencia de medidas fuertes para adaptar la red.





En su documento financiero anual publicado a fines de febrero, la empresa matriz de Reeia, Redeia, había advertido así “La fuerte penetración de la producción renovable sin las capacidades técnicas necesarias para un comportamiento adecuado frente a las perturbaciones”. Podría “Provocar recortes de producción”OMS “Podría volverse severo, llegando a causar un desequilibrio entre la producción y la demanda, lo que afectaría significativamente el suministro de electricidad” de España, ella escribió.









Un mensaje transmitido por el gendarme de la competencia española (CNMC) en un informe de enero. “En ciertos momentos, las tensiones de la red de transporte” electricidad “Han alcanzado valores máximos cercanos a los umbrales autorizados, incluso los superan en ciertos momentos”había escrito la organización.





Después del corte, algunos expertos en el sector se preguntaron sobre un posible desequilibrio entre la producción y la demanda (más difícil de corregir en una red donde el viento y la energía solar pesan más) que podría haber contribuido al colapso del sistema eléctrico español.





La gestión de la crisis dirigida por los partidos de oposición





La falla de la electricidad ha reavivado las divisiones políticas en el país y ha reaccionado a los principales partidos de oposición. Este último apunta a la responsabilidad del gobierno.





Alberto Nuñez Feijóo, líder del Partido Popular, un partido de oposición central, deploró el martes en el canal de televisión Telecinco ” La imagen lamentable Del país dado al mundo por Pedro Sánchez. “Lo que se demostró una vez más ayer es que tenemos un país excelente y un gobierno incompetente. Lo digo con gran tristeza”continuó. ” España ha necesitado durante mucho tiempo la energía de rescate y no solo depende de las energías renovables ”, Concluyó Alberto Nuñez Feijóo.





El líder de la parte de la parte lejana Vox, Santiago Abascal estimó en la red X que el Primer Ministro “Nunca digas una verdad de su vida. (…) Está encantado con cada desastre que provoca porque aprovecha el caos que genera “.









Una producción de energía renovable “segura”





En una entrevista otorgada el miércoles sobre Cadena Ser, el presidente de Redeia y Ree, el ex subdirector socialista Beatriz Cordor, sin embargo, se aseguró que la producción de energías renovables era “Seguro”. “Conectar el incidente tan grave desde el lunes a una penetración de las energías renovables no es cierto, no es correcto”insistió, asegurando que el informe de febrero solo haya hecho la lista de posibles riesgos, según lo requerido por la legislación.









Ya el martes, Pedro Sánchez también había defendido el modelo de energía implementado por su gobierno, recordando que la causa precisa de la falla que causó el caos en Portugal y España durante largas horas el lunes aún no se conocía en esta etapa. “Aquellos que vinculan este incidente con la falta de nuclear se encuentran francamente o demuestran su ignorancia”aseguró al líder socialista.





“Las centrales nucleares, lejos de ser una solución, fueron un problema” Durante la falla del auto “Era necesario redirigir grandes cantidades de energía hacia ellos para mantener sus reactores estables”insistió en el jefe de gobierno.





Las causas siempre inciertas de un incidente “sin precedentes”





Cuando se le preguntó sobre esta controversia, la Ministra de Transición Ecológica Sara Aagesen intentó el miércoles “Es poco probable que hagas especulaciones”Asegurar que la causa de la falla que causara el caos a Portugal y España aún no se conociera.





En el pasado, “El sistema funcionó perfectamente con una demanda similar y una combinación de energía comparable. En consecuencia, apunte las energías renovables (…) No parece ser apropiado “insistió, llamando a la red española de ” robusto “. El martes, Pedro Sánchez también rechazó estas críticas. “Aquellos que vinculan este incidente con la falta de nuclear se encuentran francamente o demuestran su ignorancia”había asegurado al líder socialista.





Se han presentado varias hipótesis para explicar el fracaso, incluido el de un ataque cibernético, sobre el cual la justicia española ha abierto una investigación. Sin embargo, esta pista es considerada poco creíble por Ree, quien aseguró el martes que había visto “Sin intrusión” en sus sistemas de control. Según las autoridades, el equivalente del 60 % del consumo de electricidad de España, o 15 gigavatios, desapareció en el espacio de cinco segundos durante la falla, un fenómeno calificado como“Inédito” por el ejecutivo.





En su informe de los eventos, REE indicó que había identificado el origen posible de este colapso de dos incidentes distintos en un segundo intervalo y medio, uno de los cuales ha podido afectar un sitio de producción solar en el suroeste de España. En este punto, no es “No es posible sacar conclusiones”sin embargo, advirtió a la organización.