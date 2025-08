"Dejo la estación de Hiroshima, me sorprende la normalidad de esta ciudad ..."

El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 a.m. hora local, la ciudad japonesa de Hiroshima fue destruida por la explosión de la primera bomba atómica que se retiró de un bombardero estadounidense. La explosión mató instantáneamente entre 70,000 y 80,000 personas dentro de un radio de un kilómetro desde el punto de impacto. El número total de víctimas será de alrededor de 200,000 en los años siguientes, quienes murieron de sus heridas o radiación cancerígena. Tres días después, una segunda bomba atómica golpeó la ciudad de Nagasaki, causando una muerte súbita de 40,000 personas, y un número total de muertes estimadas en 100,000 hasta la fecha.









La normalidad de Hiroshima





Una versión complaciente para los Estados Unidos considera que el uso de la arma atómica hizo posible terminar rápidamente la Segunda Guerra Mundial que se empuñó y evitar una invasión terrestre de Japón que hubiera sido costosa en la vida humana. Otra versión apunta al cinismo criminal de los estadounidenses que estaban al tanto del terrible daño que iba a causar la explosión atómica. Los estadounidenses temían un acercamiento japonés con la URSS después de la guerra. También se trataba de establecer la dominación militar de los Estados Unidos en el umbral de la Guerra Fría. Desde entonces, los archivos estadounidenses han revelado que el objetivo era provocar la mayor cantidad de muertes civiles, incluso antes de destruir objetivos militares o industriales. Estos crímenes contra la humanidad serían ilegales hoy en día con respecto al derecho internacional, lo que no significa que no puedan volver a suceder.





Cuando salgo de la estación de Hiroshima este 20 de julio, me sorprende la normalidad de esta ciudad, como muchas ciudades japonesas importantes: funcional, limpia, dinámica y sorprendentemente pacífica. Un autobús me lleva a mi hotel, a una caminata de diez minutos desde “The Hypocentre”: así es como los habitantes de Hiroshima nombran el punto de impacto de la bomba que, de hecho, explotó antes de tocar el suelo, aclarando el calor alcanzando 6,000 grados Celsius. Esta hipocucción, una especie de cero, es el terminal central de la ciudad. Medimos las distancias informalmente desde este punto: 1 kilómetro en el este del hipocentro, a 300 metros al oeste del hipocentro, etc.







La Rue de Hiroshima donde explotó la bomba el 6 de agosto de 1945, marcada por un límite de color marrón: un lugar llamado “La hipocucción”. Philippe Marlière





Hiroshima es una ciudad resueltamente hacia el futuro, pero que permanece eternamente asociada con este 6 de agosto de 1945. Su población se ha triplicado desde 1945 (1,1 millones de habitantes), es conocido por el dinamismo de su industria automotriz y su sector de alta tecnología. Es reconocido por su delicioso okonomiyaki, estos panqueques trufados de repollo, pasta y carne o sus gigantescas ostras.





La bomba atómica devastó el corazón de la ciudad, un pulmón económico y de compras en el período anterior a la guerra. Construido en concreto para resistir terremotos frecuentes, la cúpula de Genbaku es el único edificio que ha sobrevivido a la explosión cerca de unos pocos cientos de metros. Fue en el origen de la sala de exposiciones para la promoción de la industria de la prefectura de Hiroshima. Sus ruinas se han conservado y toman el lugar del Hiroshima Peace Memorial, clasificado como herencia de la UNESCO.





Lecciones de Hiroshima





Lidded por la noche, parece un espectro para los raros visitantes que caminan por la noche a orillas del río Ota. Durante el día, los turistas convergen alrededor del edificio, se unieron cuando estoy allí, por un “coro de paz”. Converso con dos sobrevivientes (llamado hibakusha En japonés), incluido Mito Kosei, activista incansable para el desarme nuclear, que se ha convertido a lo largo de los años en una celebridad mundial. Todavía están casi 100,000 vivos hoy. Un sobreviviente me ofrece un origami de papel, símbolo de paz en Japón.





El corazón de Hiroshima se transformó en un parque de paz conmemorativo: alrededor de la cúpula de Genbaku se organizó un gran espacio verde con callejones bordeados por árboles. En este parque pacífico y acogedor, hay un monumento dedicado a la paz para los niños y otro para las víctimas del ataque. Al final, este parque se encuentra el Museo de la Paz de Hiroshima. La visita de la exposición dura entre dos y tres horas. Se vuelve sobría sobre la explosión atómica de antes y después; Daño material y pérdidas humanas. Puedes ver una devastación impactante, imágenes heridas o muertas. Me sorprende casi la neutralidad de la presentación de los hechos. No existe una manifestación de resentimiento contra el agresor, ningún mensaje de víctima o nacionalista. En el museo, no veo ninguna bandera japonesa. Es un lugar de educación popular dirigido al mundo entero que lleva un mensaje principal: el arma atómica es una locura que puede borrar a la especie humana en un instante. Salgo de esta visita muy agitada ya que muchos visitantes presentan.









Mito Kosei, un sobreviviente de la explosión y un activista de la paz se reunieron cerca del domo de Genbaku. Philippe Marlière





Hiroshima, 80 años después del desastre atómico, ilustra la resistencia de los humanos para avanzar: la ciudad es literalmente renée de sus cenizas y prosperada. Sus habitantes están dedicados a la paz y al desarme atómico. Es una impresionante lección política y moral en un momento en que la amenaza atómica es más animada que nunca. La generación de mis padres, nacido durante la guerra, y la mía, nacida veinte años después, vivió con la esperanza de un desarme nuclear integral. Cuando el club de países atómicos era limitado (Estados Unidos, URSS, China, Francia y Reino Unido), el arma atómica se concibió como un medio de disuasión mutua. Este seguro ha desaparecido: Estados Unidos y Rusia están liderados por personajes autoritarios e impredecibles; Los vecinos enemigos como India y Pakistán lo han equipado, Israel y la dictadura de Corea del Norte, e Irán pronto podría tenerla. Es significativo que el primer tratado sobre la prohibición de las armas nucleares de 2017 no haya sido ratificado por ninguna de las nueve potencias nucleares.









La bomba cayó sobre Hiroshima tenía un poder de 12 kilotones, mientras que la mayoría de las bombas actuales tienen varios cientos de kilotones. Estados Unidos y Rusia tienen varios miles de ojeras nucleares; Un arsenal global que podría destruir la tierra varias veces y todas sus especies de animales y plantas en unos momentos. El calentamiento global pronto podría poner en peligro a la humanidad. Pero podemos olvidar que las armas nucleares podrían destruir cualquier existencia en la tierra aún más rápido. Las gesticulaciones belicistas de MM. Trump, Putin o Kim Jong-un alrededor de su arsenal atómico apenas son tranquilizadores.









La cúpula de Genbaku, uno de los pocos edificios que sobrevivió a la explosión atómica, se conservó como es, en el centro de la ciudad, como un monumento. Philippe Marlière





Esta estadía en Hiroshima me recordó a la obviedad que ya no podemos enfatizar lo suficiente en estos días: el arma atómica no es un arma como las otras. Su capacidad de destrucción es casi infinita y su proliferación en el mundo es un desastre que todos tenemos que luchar.