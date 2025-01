Declaración de política general: presupuesto, pensiones... Bayrou dispuesto a revelar su juego para intentar evitar la censura

François Bayrou juega sus cartas el martes 14 de enero, en su declaración de política general, sobre el presupuesto al mismo tiempo que sobre las pensiones, que han sido objeto de intensas negociaciones con la izquierda, por el momento sin éxito, para intentar para evitar la censura.





¿Suspensión, congelación o pausa? El vocabulario del Primer Ministro, que es también una colección de cartas, será examinado de cerca cuando pronuncie el tradicional discurso del recién llegado a Matignon a las 15 horas ante la Asamblea Nacional.





Irónicamente, es Elisabeth Borne, ex primera ministra y autora de esta controvertida reforma de las pensiones, quien leerá paralelamente ante el Senado el mismo texto, que podría incluir concesiones a su propia ley, adoptada entonces con pinzas utilizando el artículo 49.3. el famoso “DPG”escrito por el propio François Bayrou, habrá estado precedido de intensas negociaciones que parecían estancadas el lunes por la tarde.





El secretario general del PS, Pierre Jouvet, deploró en BFMTV la ausencia “progreso significativo” y de “garantía de suspensión” de la reforma de las pensiones, exigida a gritos por la izquierda, creyendo que François Bayrou se había convertido “ponernos al día con la patrulla” situado “a su derecha”.









La ecuación sigue siendo tan delicada como siempre para el Primer Ministro, que está negociando con la izquierda no melenconista, sin por ello enemistarse con sus aliados, los republicanos e incluso los macronistas, que alzan la voz ante un posible retroceso de las pensiones.





«Inaceptable»





Mientras que su predecesor, Michel Barnier, había intentado en vano conseguir la no censura de la extrema derecha, accediendo a varias de las reivindicaciones de la Agrupación Nacional, François Bayrou apuesta esta vez por la izquierda y, en particular, por los socialistas, para encontrar una vía de paso. . Sin los votos de los socialistas, Francia Insumisa y RN no pueden derrocar al gobierno.





Durante toda la jornada del lunes, el ejecutivo incrementó las conversaciones. “Parece que están luchando, pero al final es poco”resumió a la AFP la jefa de los ecologistas Marine Tondelier, que habló por teléfono con Eric Lombard (Economía), Catherine Vautrin (Trabajo y Salud) y Amélie de Montchalin (Cuentas públicas). “Aún no tengo demasiados argumentos para no votar la censura”añadió.









Los dirigentes comunistas, entre ellos Fabien Roussel, también hablaron con Eric Lombard. Pero fueron los socialistas quienes animaron la jornada, con una reunión de dos horas el lunes por la tarde en Matignon que acabó en fracaso.





“Mientras les hablo, las propuestas que están sobre la mesa no son aceptables para el Partido Socialista y lo lamentamos”argumentó Pierre Jouvet.





Suficiente para arrojar al PS en brazos de la censura, ya que sin duda el Insoumis presentará una moción el martes, tras una declaración de política general.





Si, debido a la falta de apoyo de la Agrupación Nacional al texto de la LFI, el gobierno no cae inmediatamente, la incapacidad de François Bayrou para reunir al PS arroja dudas sobre la sostenibilidad de este gobierno que, como su predecesor, podría verse golpeado muro de votación sobre el presupuesto que se está negociando actualmente.





“Corazón del reactor”





En el centro de las tensiones, los socialistas exigen que la suspensión de la reforma de las pensiones sea efectiva desde el inicio de la renegociación de la reforma, prevista para seis meses, y no sólo en caso de éxito.





Si esta ruptura fuera técnicamente viable, significaría que las personas nacidas en 1963 podrían salir a los 62 años y 6 meses (con un período de cotización de 42 años y un trimestre) en lugar de a los 62 años y 9 meses (con una duración de 42,5 años). como se esperaba. Pero esta suspensión divide al bando presidencial mientras la derecha amenaza con abandonar el gobierno.









Algunos parecen dispuestos a aceptarlo como precio de la estabilidad política, como Yaël Braun-Pivet, que afirmó “No oponerse en principio” de hecho de«detener» brevemente la reforma de las pensiones para “volver a discutir”. Otros, sin embargo, se oponen, argumentando su coste, estimado en unos 3.000 millones de euros sólo para el año 2024.





“Si mañana llegamos al corazón del reactor en términos del rendimiento presupuestario de esta reforma, pondríamos a Francia, para el placer de la izquierda, en peligro, especialmente presupuestario y financiero”advirtió el lunes por la tarde el ministro del Interior de Les Républicains, Bruno Retailleau.





En RN, la diputada Laure Lavalette apuesta a que François Bayrou no volverá a los 64 años y que los franceses “Habrá que esperar a que Marine Le Pen regrese en 2027 y derogue esta reforma”