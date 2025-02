De agronomía a ecología, itinerario de un pionero

Estaba interesado en los bosques, el lobo, la ética ambiental … para «Le TV BUS Canal de comunicación urbana», Lucile Schmid cuenta sobre este ingeniero agrónomo, autor de Striking Tests con su esposa, la filósofa Catherine Larrère.





Raphaël Larrère murió brutalmente el 4 de enero de 2025 a los 82. Desapareció, mientras estaba poniendo la última mano en un manuscrito sobre la «Renovación de la naturaleza», de una conferencia celebrada en el verano de 2024 en Cerisy-La-Salle (Mancha). Hasta el final, la vida de esta supuesta realización de todos los modelos se habrá colocado bajo el signo de la ecología. Agronomista Ingeniero, Directora de Investigación de INRA, autora de Striking Tests, incluidos varios escritos con su esposa, la filósofa Catherine Larrère, Raphaël Larrère, a lo largo de su vida, ha privilegiado la combinación, «DIY» Como le gustaba decir, entre las disciplinas académicas, desde la agronomía hasta la historia, la filosofía y la sociología, pasando por la epistemología y la ética ambiental. «Cada vez que sabía cómo hacer algo, tenía un deseo irresistible de registrarme en un área que conocía mal o menos bien»él escribió.





De René Dumont al maoísmo …





Entró en el Agro en 1961, Raphaël Larrère fue rápidamente reclutado por Marcel Mazoyer, quien había asumido el cargo de René Dumont al jefe del laboratorio asociado con el presidente de la agricultura comparativa. Junto a Dumont y Mazoyer, dio lecciones sobre la historia de las estructuras agrarias, que prueba realidades concretas, estudiando, por ejemplo, la agricultura del Morvan.





Los años juveniles también son los de compromisos políticos. Durante su educación en Agro, Raphaël Larrère sigue el seminario de Charles Bettelheim en la escuela práctica de los altos estudios, y el de Louis Althusser en la École Normale Supérieure en Rue d’llm, dos figuras importantes de marxismo intelectual. Esta asistencia se extiende en un compromiso maoísta que durará hasta que gradualmente decida favorecer el compromiso intelectual contra las desigualdades sociales y ambientales, y la participación activa en el debate público.





El «contrato nacional»





Desde la década de 1970, su trabajo en el conjunto de millesas ilustró los trastornos de la agricultura tradicional y la ruptura del «Contrato nacional» Quien vinculó a los humanos y los animales, ahora reducidos a un factor de producción. Luego, centrándose en el estudio de los bosques franceses, analizó los conflictos de usos creados por una política de reforestación. Tantos trabajos precursores que lo llevaron a modificar la mirada sobre la protección de la biodiversidad: en 1986, se unió al Consejo Nacional para la Protección de la Naturaleza (CNPN).









Su enfoque basado en los usos, sus representaciones y los conflictos vinculados a él, ha destacado los desafíos de la protección donde la naturaleza ordinaria, la de las áreas agrícolas, urbanas y periurbanas, y no solo los parques y reservas, ocuparía todo su lugar. Por lo tanto, nombrado presidente del Consejo Científico del Parque Nacional Mercantour en 2006, no dudará en afirmar que «Proteger la naturaleza también podría archivarse con paz y dejar la evolución libre de los entornos que ya no se explotan». Había trabajado en esta perspectiva con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) sobre el concepto de «Naturaleza de la granja», es decir, la naturaleza del intermediario de lo salvaje Y del sirviente.





Gato, lobo, oveja …





Si es una continuidad en su carrera, es el interés para el universo mental de los animales, salvaje como doméstico y su comportamiento. Imposible pensar en él sin pensar en los gatos, libres y cercanos, que acompañaron su vida y la de su familia. Young Zootechnician, ya había medido las malas condiciones de vida en las granjas industriales, y su negativa a seguir siendo cómplice. En el parque Mercantour, estaba interesado en el destino de los lobos.





Cuando evocó el jabalí, el oso, pero también las ovejas, las vacas y los gansos, se convirtió en un narrador. La conferencia que había organizado en 2010 con Vinciane Despret en «Lo poco que sabemos sobre ellos» había sido un momento importante. El de la «Renovación de la naturaleza» del verano pasado había sido una oportunidad para regresar. Al atribuirse al salvaje, Raphaël Larrère asumió un tema cuyo conflicto conocía la conflicto de proponer, imagina los modos de diplomacia, en palabras de Baptiste Morizot, necesarios para una cohabitación entre seres humanos y no humanos.









Estaba aún más apegado a este término ya que se opuso a la denuncia de «La mejora de los suburbios», Esencialmente apuntando a jóvenes o tercera generación de inmigrantes de antiguas colonias francesas. «Como si estos jóvenes aún fueran salvajes (ya que sus antepasados ​​colonizados habían sido considerados …) y como si el salvaje fuera malo en sí mismo», Él escribió.





Si Raphaël Larrère conocía bien las instituciones, conservaba una distancia y libertad constructivas. Por lo tanto, no había querido permanecer más de diez años a la cabeza del Consejo Científico del Parque Mercantour, recordando «Eso se había demostrado en 1968 y gritó con otros» Diez años, ¡eso es suficiente! »»se había aplicado la consigna a sí mismo.





Cualquier objeto es complejo





Esta distancia se debió a una verdadera desconfianza de cualquier forma de modelo y enfoque descendente y tecnocrático. Ella también soñó con lo que él llamó a fines de la década de 1980 el «Elección de complejidad». Una elección que apoyó sobre la preocupación para limitar las simplificaciones necesarias para el trabajo de investigación tanto como sea posible. Una elección que también implicaba considerar cualquier objeto como complejo, desde la granja hasta la recolección de montaña. Reconocer la complejidad también fue rechazar la centralidad y una cierta concepción del poder. «Siempre he decidido considerar situaciones, prácticas y discursos como complejos, polisémicos e insertados en una historia», dijo.









Por lo tanto, la complejidad fue para Raphaël Larrère asociado con el sabor del conocimiento local, y con la profundización que permiten los estudios monográficos. Pero, ansioso por liderar su búsqueda un poco más, recordó que esta buena observación era solo un paso, y que ella llamaba una perspectiva comparativa. La historia de los bosques y la restauración de la tierra de montaña le permitieron teorizar temprano y desarrollar este enfoque, con sus cómplices Olivier Nougarède, Bernard Kalaora y Denis Poupardin, desde una perspectiva multidisciplinaria.





Una aventura editorial





Raphaël Larrère tenía la gusto por la transmisión, la generosidad y el debate. Le encantaban los proyectos colectivos, la amistad compartida en torno a compromisos comunes, la confrontación de diferentes culturas y viajes. Desde el principio, había participado, en la década de 1990, en la aventura de «ciencias en cuestión», una iniciativa lanzada en INRA de los ciclos de conferencia extendidos por un libro.





Todo comenzó con una conferencia de Bruno Latour cuyo éxito había superado las expectativas. Todo había continuado en torno a este concepto de conferencia seguido de un libro, destinado a dejar un rastro. Philippe Descola, Pierre Bourdieu intervino allí y fueron publicados allí. Raphaël Larrère fue el director editorial de esta colección, que se convirtió en un éxito, que consideró su gran éxito editorial. También encontró una oportunidad para practicar un ejercicio asociando la ciencia y la democracia, el que creía en la inteligencia y el espíritu de observación de cada uno, y rechazó el interno.





Entre dos seres





Con Catherine Larrère, escribir con cuatro manos ha hecho posible desarrollar una ética ambiental, lo que hace posible definir las condiciones de habitabilidad de la tierra para el futuro y las responsabilidades a establecer, dando a la justicia ambiental su alcance completo, el de contener desastres ecológicos y abogar por guiar las prioridades de la investigación para esto.





Más allá del contenido, la lectura de estos ensayos del «Larrère» ofrece el placer de una escritura donde se sintió el trabajo intelectual que tuvo lugar río arriba entre dos seres, no el agrónomo y el filósofo, sino Catherine y Raphaël.