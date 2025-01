¿Cyril Hanouna pronto en M6? Karine Le Marchand amenaza con renunciar

«Si vengo, voy» : Figura de M6, Karine Le Marchand renunció a la escala ante una posible llegada, según ella, de Cyril Hanouna en su grupo audiovisual, dijo este viernes 24 de enero en «Liberación».





David Larramendy, el presidente del grupo M6, «Me confirmó que estaban pensando en llevarlo a venir»aseguró a Karine Le Marchand, al timón del programa insignia de M6 «El amor está en el prado» durante quince años. Según ella, una llegada de esta estrella pero un anfitrión controvertido sería «Catastrófico» en «Términos de imagen»y oponerse es «Una pregunta ética». Solicitado por AFP, el grupo M6 no hizo comentarios.









El canal de Hanouna, C8, se detendrá el 28 de febrero. Y su mantenimiento dentro del grupo Canal+ «No se actúa»incluso si eso es lo que la compañía desea, dijo su presidente a principios de enero, Maxime Saada.





Durante varios meses, los rumores han ido bien en su posible pista de aterrizaje. Según el observador de medios Clément Garin y Liberation, el director del programa TPMP está en discusión para unirse al grupo M6, tal vez en el canal W9 y la radio RTL.





«Si vengo, voy»





«Es fuera de discusión que estoy en el mismo grupo y en la misma foto que una persona que me acosa, me desprecia y me ha estado insultando constantemente durante siete años, que me ha estado criticando abiertamente, que ha estado muy lejos lejos por mucho tiempo »»protestó a Karine le Marchand en «Liberación».





«Si vengo, voy. Espero que otro grupo tenga la amabilidad de recibirme «lanza al que se sienta en el podio de los presentadores favoritos de los franceses.









En 2020, M6 se había mudado de «Palabras particularmente denigrantes» contra Karine le Marchand en TPMP. El grupo había suspendido cualquier participación de sus animadores en este programa.





El arco, el regulador audiovisual, descartó C8 y NRJ 12 en la reasignación de once frecuencias DTT (televisión terrestre digital). El Consejo de Estado aún debe examinar las apelaciones de los dos canales.





Propiedad del Grupo Canal+, en el Giron del multimillonario conservador Vincent Bolloré, C8, ha acumulado 7,6 millones de euros multos debido a los deslizamientos de Hanouna. Él mismo avanzó un «Pista seria» : Cambiar a CStar, otro canal del grupo Canal+, para «Un programa de entrevistas TPMP de 6:00 pm a 9:30 p.m.». En los últimos meses, también ha mencionado el proyecto para transmitir programas en Internet.