¡cultura! ¡de la cultura!”, por Patrick Chamoiseau

10 de diciembre de 2024

A sus 71 años, el gran escritor martiniqués Patrick Chamoiseau analiza la elección del magnate republicano a la Casa Blanca. Y prepara la resistencia…

A pesar de basarse en una hermosa idea, una increíble diversidad y una continua convergencia de culturas, Estados Unidos encarna el extremo del modelo occidental dominante. También materializan el apogeo de otra fuerza tutelar actual: la del capitalismo proteico. Esta asamblea podría presagiar el futuro de todos nosotros. Sin embargo, a pesar de su opulencia y su avance tecnológico, la sociedad resultante secreta una involución populista tan profunda como las armas de nuestro viejo humanismo -de tragedias pasadas: genocidios coloniales, trata de esclavos, grandes guerras, campos de exterminio, luchas anticolonialistas…- a su vez. resulta ineficiente.





“El fenómeno Trump es una lepra”





Al elegir a Trump, millones de estadounidenses han entregado su país, y la mayor parte del equilibrio del mundo, a una figura cuya existencia misma (documentada, revelada, condenada) ha devastado los paisajes de la razón, la decencia, la dignidad o la ética básica. Todo lo que el mundo (incluido Estados Unidos) conserva como sabiduría ha hecho sonar las alarmas: intelectuales, defensores de los derechos civiles, ecologistas, escritores, artistas populares, premios Nobel, estrategas geopolíticos, líderes y organizaciones progresistas… Todos (olvidándonos de los matices útiles a reflexiones contemporáneas) apoyó la candidatura improvisada de M.a mí Kamala Harris. Todos esperaban una clarividencia suprema que no se activaba. La debacle que trajo a Donald Trump, por el contrario, se ha fortalecido, confiando a lo que él representa en anunciadas molestias los poderes esenciales de la nación más poderosa del planeta.





La culpa no puede atribuirse únicamente a las insuficiencias de Ma mí Kamala Harris: De hecho, es lo irresistible de lo impensable lo que ha pulverizado algunos diques esenciales. Respecto a la victoria de Trump, los expertos sólo ofrecen una lista de causas tan justa como parcial. Es su misma profusión la que sugiere la verdadera respuesta: la incomprensión. Los fenómenos humanos, siempre de gran complejidad, merecen ser abordados como obras de Arte. Debemos experimentarlos en su opacidad, percibir sus fuerzas activas y contemplar su bloqueo inextricable durante el mayor tiempo posible. Entre estas fuerzas cuya intuición me habita, veo oscurantismo.





El fenómeno Trump es una lepra que padece todo el planeta. La democracia está fracasando en todas partes: Argentina, Brasil, India, Filipinas… En Europa, la extrema derecha está erosionando instituciones bien curtidas contra el fascismo y las dictaduras. En Italia, el partido de Ma mí Meloni se alimenta de la retórica trumpiana. En África, las naciones jóvenes, una tras otra, se están deshaciendo de los fósiles coloniales para respaldar el militarismo espectacular o rendirse a las influencias de Rusia o China. En las Indias Occidentales, las canciones de emancipación son estranguladas bajo un hipo consumista que nos devuelve a los versos kafkianos de las grandes alienaciones…









“En todas partes hay un individualismo convulsivo ligado al opio del poder adquisitivo”





En el corazón de esta lepra hay una doble aflicción: el dogma capitalista, ampliamente compartido. Superpuestas en un mapa mundial, estas dos involuciones parecen enredadas. Donde reina el capitalismo, vemos una combinación de precariedades interactivas, miseria, regresiones sociales, cosificación y saqueo de la vida. Su triunfo radica en la reducción de la poesía humana –este gran deseo– a los únicos valores de la economía reina y el consumismo. En todas partes reina un individualismo convulsivo ligado al opio del poder adquisitivo, que lamentablemente Martinica ilustra en estos momentos. En todas partes, las revueltas populares (primavera popular, activistas y otros «chalecos amarillos») sólo se estimulan mediante ataques a su poder adquisitivo y, por tanto, al deseo de consumir según el imaginario occidental. El coste de un carrito de compras de comida o el de un tanque lleno de gasolina es mucho más motivador que la más bella de las causas o la más generosa de las ideas. Bajo el capitalismo, el simple hecho de vivir está expuesto a su probable absurdo, y la ansiedad que le es inherente ya no es anestesiada por pensamientos sistémicos, socialismos, comunismos, ideologías envolventes que antes llenaban vacíos existenciales. Las mediaciones que estas “Grandes” historias habían podido generar (partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etc.) se deterioran en preocupantes impotencias… Y peor aún: la realización individual de la doctrina capitalista que nos sirve de horizonte la mayoría de las veces no da a luz. sólo a criaturas de pesadilla, desde Trump hasta Musk, por nombrar sólo algunos.





El conocimiento científico nunca ha sido tan accesible; La información nunca ha estado tan fragmentada, destilada por todos en sus burbujas digitales. Y, sin embargo, nunca los colapsos morales, éticos, espirituales, culturales y existenciales habían alcanzado tanta intensidad. Al votar por Trump, las simplificaciones del pasado, el insulto, la brutalidad, la violencia y la fuerza abren fascinaciones. La raza, la clase social y el género ya no son puntos de referencia. Los fundamentalismos religiosos frecuentan allí el infierno sin pestañear. Los antiguos inmigrantes rechazan a los inmigrantes y se conforman con la idea de una limpieza étnica que tranquiliza a los ricos. Ricos o pobres, negros, latinos, las mujeres votan en contra de su condición. Multimillonarios fantasiosos distribuyen millones arriba y otros tantos abajo. En estados impredecibles, las opiniones son amenazantes y amenazadas, y el miedo se apodera… Los demócratas están abandonando su campo en pos del beneficio capitalista, al igual que los mercados de valores y otros nichos financieros que están llenos de entusiasmo.





Esta combinación de despolitización, egoísmo, incivismo, información descabellada, fragmentación científica, creencias agresivas y pensamiento mágico, afecta tanto a las zonas rurales como a las ciudades, a los jóvenes tanto como a los ancianos, al analfabetismo que a la educación universitaria; tanto los guetos como los barrios ricos; tanto desiertos digitales como áreas conectadas donde la histerización de las redes alimenta una ira huérfana.





Este conjunto constituye quizás el ecosistema de la regresión que nos asalta. No se refiere sólo a cuestiones cognitivas, sino que también afecta a personas cultas que encuentran razones indescriptibles para oponerse a la elevación colectiva o al florecimiento humano. El miedo a la degradación social bajo la precariedad, la ira electoral, el sufrimiento electoral bajo el peso de la inflación, prevalecen -sin temblar- sobre cualquier consideración relativa a la honestidad, el civismo, el racismo, el machismo, el equilibrio del mundo o la riesgo de fascismo. ¿Dónde está Petrarca? ¿Dónde está Rumi? ¿Dónde está la alta tradición del Islam? ¿Qué ha sido de la vieja sabiduría de los Andes o del Amazonas? ¿Dónde está el bello espíritu de los cazadores de Mendé? ¿Dónde está el Ubuntu del querido Mandela? ¿Dónde está la generosidad humana de las grandes declaraciones que pretenden ser universal? ¿Dónde están las elevaciones poéticas que desnudaron el colonialismo?









“Es un colapso intelectual, mental, espiritual, ético”





Es un colapso intelectual, mental, espiritual, ético, una especie de “yo” sin horizonte que simplifica lo inextricable y distorsiona los principios de solidaridad, justicia, amor y comprensión mutua. De esta fermentación surge la decadencia de lo que nos hace humanos: la desecación capitalista, los rescoldos de las redes digitales, el desorden entre un mundo que muere y otro que comienza en la intoxicación de las tecnociencias y las fauces de lo desconocido.





La ecuación del oscurantismo es la única que puede explicar tal resistencia al pensamiento científico, a los hechos, a las demostraciones, a las evidencias, a las distinciones entre lo verdadero y lo falso, entre lo justo y lo injusto, entre la sombra y la luz. Por lo tanto, dispersada toda la ética, nada impide que se rompan las normas internacionales, en Gaza, Ucrania o en otros lugares, y que los delitos se cometan sin miedo, a gran escala y a cielo abierto.





La situación estadounidense resuena como una oscura profecía para la experiencia humana. Pero podemos convertirlo en la base paradójica –la oportunidad que ofrece– de una utopía refundadora. El viejo humanismo, con el que intentábamos mejorar los mundos antiguos, se basaba únicamente en la problematización de lo humano y lo inhumano, y nos había distanciado de los vivos. La dominación occidental lo utilizó para invalidar la sabiduría milenaria de la que hoy carecemos. La humanización se ha logrado, pero nuestra humanización debe continuar. Todo indica que es hora de inventariar hasta el más mínimo detalle de lo mejor que el ser humano ha producido, y de ponerlo todo en relación. Para evitar la propagación de lo que ilustra Trump, nuestro mejoramiento humano debería abrirse a vastas extensiones culturales:





una cultura de la experiencia humana, escapar de la simplificadora “Gran Narrativa” en busca de un increíble haz narrativo;

escapar de la simplificadora “Gran Narrativa” en busca de un increíble haz narrativo; una cultura de la vida, portador de nuestra responsabilidad comensal en la plenitud horizontal de lo que es la naturaleza;

portador de nuestra responsabilidad comensal en la plenitud horizontal de lo que es la naturaleza; una cultura de interdependencia planetaria, ofreciendo experimentar diferencias y diversidades, frecuentando así una unidad relacional sutil, irreductible al viejo universal;

ofreciendo experimentar diferencias y diversidades, frecuentando así una unidad relacional sutil, irreductible al viejo universal; una cultura de individuaciones móviles y redes urbanas, transformando nuestras fronteras en sabores de guiones; fundar nuevas solidaridades, ajenas a las comunidades fijas, ofrecidas a los “en común” y al “nosotros” transversal;

transformando nuestras fronteras en sabores de guiones; fundar nuevas solidaridades, ajenas a las comunidades fijas, ofrecidas a los “en común” y al “nosotros” transversal; una cultura del poscapitalismo, donde la economía sería vivida en plural, integrando las celebraciones sociales, culturales, cívicas, ecológicas y solidarias del encuentro;

donde la economía sería vivida en plural, integrando las celebraciones sociales, culturales, cívicas, ecológicas y solidarias del encuentro; una cultura de ecosistemas digitales, limitar sus desmanes, optimizar su formidable contribución, prepararnos para esta conciencia artificial que sin duda generará la interconexión masiva de sistemas de IA, bases de datos y sensores digitales;

limitar sus desmanes, optimizar su formidable contribución, prepararnos para esta conciencia artificial que sin duda generará la interconexión masiva de sistemas de IA, bases de datos y sensores digitales; una cultura del cosmos, considerando este horizonte de conocimiento con una intención distinta a la de las conquistas coloniales y el capitalismo.





Este aumento de la cultura (de la ciencia y del entusiasmo estético) es esencial para la restauración de nuestra inmunidad colectiva. Inmediatamente se encuentra con la imaginación de otro mundo, desconocido para el trumpismo. Un mundo donde cada vida cuenta, amigo de la Belleza y de la maravilla muy sencilla. Un mundo donde lo más alto que tenemos acompañe las aceleraciones tecnológicas de un enjambre de luces. Ahora es común para todos nosotros.





Patricio Chamoiseau





Noviembre de 2024. Princeton, Nueva Jersey.





Patrick Chamoiseau





Nacido en 1953 en Fort-de-France en Martinica, Patrick Chamoiseau, una de las voces influyentes del Caribe, recibió el Premio Goncourt en 1992 por su novela "Texaco" (Gallimard). Es autor de una treintena de obras, entre ellas "La materia de la ausencia" (Seuil, 2016), "Hermanos migrantes" (Seuil, 2017) y, en 2021, "Le Conteur, la Nuit et le Basket" (Seui). Su último libro se titula "Faire-Pays – Elogio de la responsabilidad" (Le Teneur, 2023).