2 de abril de 2025 a las 12:00 p.m.

Al condenar a Marine Le Pen, los jueces de la corte penal solo aplicaron la ley. Al denunciar «una decisión política», el triple candidato para las elecciones presidenciales, que culpó a la «laxitud de la justicia», se embarca en un triadero de vuelo como el internacional iliberal que desafía el estado de derecho.





¿Qué reconocemos a un líder populista? Tiene sus gritos de orfebre después de la condena de Marine Le Pen a cuatro años de prisión, dos de los cuales están cerrados y cinco años de inelegibilidad, acompañados de la ejecución provisional, por malversación de fondos públicos. «¡Soy un marine!» »» Lanzó el Húngaro Viktor Orbán. «Cuando la izquierda radical no puede obtener por voto democrático, abusa del sistema legal para encarcelar a sus oponentes»castigó al ELON MUSK estadounidense. «Se parece mucho a nuestro país», Comentó el propio Donald Trump. Mientras que el portavoz de Vladimir Putin estaba alarmado por un «Violación de los estándares democráticos». ¡Expertos!





Condenando a Marine Le Pen, así como a sus veintitrés cómplices, ya que habían tenido asistentes de diputados que trabajaron de hecho para el Frente Nacional, «Sistema destinado a constituir una ganancia financiera real», Sin embargo, los jueces del Tribunal Penal solo siguieron las solicitudes del fiscal y aplican una ley para combatir la corrupción adoptada en 2016 después de los escándalos de Cahuzac y Thévenoud, dos ministros socialistas convencidos de fraude fiscal. Ya implementado en varias ocasiones, la «inelegibilidad con la ejecución provisional» es parte del largo proceso de moralización de nuestra vida política comenzó desde fines de la década de 1980. Advierte el riesgo de una recurrencia del diputado de Hénin-Beaumont mientras espera que el Tribunal de Apelaciones decida sobre su destino.









Ley sobre el financiamiento de las partes, la alta autoridad para la transparencia de la vida pública, la Oficina del Fiscal Nacional Financiero … La República ha adquirido un arsenal real. Y Marine Le Pen está lejos de ser la única figura nacional que sufre el rigor correcto. Desde el socialista Henri Emmanueli hasta el rejunto François Fillon, que pasa por Alain Juppé y Jacques Chirac-All Condenado, esta búsqueda saludable de probidad pronto podría conducir a la prisión de un ex presidente de la República, si las solicitudes de la fiscalía, siete años de detención seguían por el tribunal que juzga el caso financiero de la Cáscara de Financiamiento de la Nicolos. en 2007.





«El que realiza las leyes debe estar sujeto a ello»





¿Pueden los ciudadanos de este país quejarse decentemente? ¿Y cómo podemos justificar que el jefe de la rally nacional que está destinada al poder judicial supremo puede escapar de la ley ordinaria? «El que realiza las leyes debe estar sujeto a ello», Montesquieu Tranche. La mayor falla de Marine Le Pen es querer ignorar este principio innegable. Denuncia «Una decisión política» jueces y «Prácticas que se creía que estaban reservadas para regímenes autoritarios», El triple candidato para las elecciones presidenciales se adhiere al nuevo internacional iliberal que desafía el estado de derecho. La que afirmó lavar el blanco, «Clean manos, cabeza alta», y culpó al «Laxismo de la justicia» se embarca en un vuelo trumpista argumentando que «Millones de franceses serán privados de (su) candidato ”.





Algunos oponentes de Marine Le Pen dan crédito a este argumento falaz. Así, François Bayrou confió su «Trastorno» Después de la declaración de juicio, desafiando la separación de poderes. El propio Primer Ministro escapó de una condena en el caso de los asistentes parlamentarios europeos del módem, pero permanece bajo una llamada del fiscal. ¿Todavía se sentiría amenazado? ¿Y no intenta una vez más convencer al patrón de los diputados de RN para evitar que censre a su gobierno? A la derecha, Laurent Wauquiez dice que lamentan que«Se debe impedir un funcionario electo presentarse a sí misma» Pero el Jefe de Diputados LR teme especialmente que el impedimento de Marine Le Pen no aproveche a su rival Bruno Retailleau, ya posicionado para recuperar el electorado frontista en la carrera en Elysée … sigue siendo el caso problemático de Jean-Luc Mélenchon. Mientras «La decisión de eliminar a un funcionario electo debe regresar a la gente», El modelo de «The Real Left», también sospechoso de haber empleado dos agregados parlamentarios europeos para sus ambiciones nacionales, listos para ayudar al jefe de RN. Prueba de que el populismo no conoce fronteras.