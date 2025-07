Cuatro años de prisión para madrugeros salvajes

Lectura: 3 min.



En una noche en septiembre de 2023, Daniel Graham y Adam Carruthers habían filmado esta motosierra en esta majestuosa querida Sycomore Darling de los ingleses, que apareció en la película “Robin des Bois: Prince des Thieves”.





Dos hombres fueron sentenciados este martes 15 de julio a cuatro años y tres meses de prisión por la corte de Newcastle por haber cortado el árbol más famoso de Inglaterra hace casi dos años, con las raíces contiguas al muro hadriano. “The TV BUS Canal de comunicación urbana” te dice, en el video en la parte superior de este artículo, esta historia que se había movido más allá del Reino Unido.





Daniel Graham, de 39 años, y Adam Carruthers, de 32 años, recibieron la misma penalización. Arriesgaron hasta diez años de prisión por lo que el fiscal Richard Wright había descrito como “Sigue siendo misión”. La jueza Christina Lambert, quien los condenó, enfatizó que sus acciones habían involucrado a un “Alto grado de planificación y preparación” y provocado “Choque y asombro”.





El “Árbol de brecha de Sycamore”, un majestuoso arce de sicómoro ubicado durante más de 100 años entre dos colinas en un espectacular paisaje de Northumberland (norte), fue uno de los árboles más fotografiados de Inglaterra. Fue conocido en todo el mundo desde su aparición en “Robin des Bois, Prince des Thieves” con Kevin Costner en 1991.





Era “solo un árbol” según el acusado





Durante la noche del 27 al 28 de septiembre de 2023, los dos amigos, armados con una motosierra, llevaron durante cuarenta minutos a un estacionamiento, comercializan veinte minutos en la oscuridad y uno de ellos había filmado el otro mientras él cayó el árbol, luego le envió el video. También tomaron un pedazo del tronco como un trofeo, y el daño asciende a al menos 458,000 libras (527,000 euros) dependiendo de la acusación.





Andrew Poad, uno de los funcionarios de la Organización Nacional de Trust, responsable de la gestión del sitio, habló de una Ley “Volver más allá de la comprensión”en una declaración leída antes del veredicto.









El día después de su travesura, Daniel Graham y Adam Carruthers estaban encantados con la cobertura mediática del asunto, felicitándose por una historia que se ha convertido “Viral” Enviando mensajes vocales y artículos de prensa. Pero los dos hombres nunca explicaron por qué atacaron el famoso Sycomore.





Durante su juicio en mayo en Newcastle (noreste), donde ambos fueron culpables, Carruthers explicó que no entendía la emoción causada por la destrucción del arce. Fue “Solo un árbol”dijo. Después de haber negado los hechos por primera vez y devolver la falla, los ex amigos admitieron haber participado en la operación. Uno de ellos dijo que estaban en intoxicación, lo que no convenció al enjuiciamiento.





Muro hadriano, vestigio romano, dañado





La caída del árbol dañó el muro hadriano, una fortificación romana de 135 km de largo construida entre 122 y 127 dC. AD y registrado en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los miembros del jurado pudieron ver un video filmado por la noche, en el que escuchamos el sonido de una motosierra, luego el tronco colapsando en el suelo.





Un lugar de matrimonio y recuerdos familiares, extremadamente fotogénicos, el arce había sido elegido árbol inglés del año en 2016.





El año pasado, el National Trust anunció que aparecieron nuevos brotes en la tensión. También recuperó semillas y obtuvo 49 plantas jóvenes, objetos de toda atención, que deben replantarse el próximo invierno en espacios accesibles para el público, incluidos parques, hospitales y escuelas.





Parte del baúl se ha transformado en una obra de arte, que los visitantes ahora pueden abrazar, en el Centro de Recepción del Parque Nacional de Northumberland.