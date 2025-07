¿Dos días festivos menos? Es la propuesta de choque de François Bayrou para combatir la deuda y la producción de relanzamiento. El primer ministro incluso ofrece dos fechas: el lunes de Pascua y el 8 de mayo, pero dice que está abierto a sugerencias. En total, el calendario francés actualmente tiene 11 días festivos, incluidos 6 de origen religioso (Pascua, Ascent, Pentecostés, Asunción, Toussaint, Noël) y 5 de origen civil (año, 1jerga-Mai, 8-mayo, 14-julio, 11 de noviembre).









Esta distribución resulta de una evolución histórica marcada por la influencia de la iglesia y luego del estado. Hasta el siglo XVII, había casi cincuenta días desempleados. En la víspera de la Revolución Francesa, este número cae a veinte. Retorno cronológico sobre el establecimiento de nuestras once vacaciones.





• Día de Año Nuevo. El 1 de enero ha sido un feriado en Francia desde una opinión del Consejo de Estado del 23 de marzo de 1810.





• Pascua. La ley del 8 de marzo de 1886 hizo el lunes de Pascua, que sucede a la celebración de la resurrección de Jesús el fin de semana anterior, un día desempleado. En la práctica, este último ha sido unas vacaciones desde que el Concordat firmó en 1801 entre Napoleón Bonaparte y el Papa Pío VII. En ese momento, para relanzar la producción, Napoleón Bonaparte decidió eliminar los días festivos, especialmente los de la octava de Pascua, es decir, ocho días posteriores al Festival Pascale. Por acuerdo mutuo con la Iglesia Católica, el futuro emperador finalmente conserva el lunes como un día festivo.





• 1jerga-Puede. Desde 1947, el Día del Trabajo ha sido un día desempleado y pagado en Francia. Esto se estableció el 30 de abril de 1947. Su origen se remonta a la gran huelga de 1jerga Mayo de 1886 en los Estados Unidos, donde aproximadamente 340,000 manifestantes reclamaron ocho horas. En 1889, el internacional socialista reunido en París eligió esta fecha para convertirlo en un día de movilización de trabajadores. En 1941, el régimen de Vichy lo renombró “Día del Trabajo y Concord Social”. Este día desapareció en la liberación, antes de ser introducido en 1946 y luego establecido definitivamente como un día festivo, no trabajador y pagado en 1948.





• 8 de mayo. Esta festividad que François Bayrou propone suprimir un día festivo por la ley del 20 de marzo de 1953. Sin embargo, en 1959, el general de Gaulle decidió que la conmemoración de la victoria sobre la Alemania nazi ya no será unas vacaciones, y en 1975 Valéry Giscard d’Estaing incluso suprimió la conmemoración oficial. Seis años después, en 1981, François Mitterrand restauró la celebración oficial y regresó el 8 de mayo nuevamente.





• Ascensión. Según la tradición cristiana, esta fiesta religiosa celebró cuarenta días después de que la Pascua conmemora el momento en que Jesús, después de su resurrección, apareció a sus discípulos antes de ir al cielo. Ella ha sido unas vacaciones desde el 1801 Concordat.





• Suposición. Establecido el mismo año, esta celebración celebra el 15 de agosto, The Rise to the Sky of the Body and the Soul of the Virgin Mary.





• Pentecostés del lunes. Establecido por la ley del 8 de marzo de 1886, conmemoró el descenso del Espíritu Santo en los Apóstoles. Se celebra cincuenta días después de Pascua. En 2003, el lunes de Pentecostés fue eliminado por Jean-Pierre Raffarin para establecer un “día de solidaridad”. Este último tiene como objetivo hacer que los trabajadores activos funcionen un día al año sin que se les paga.





• Día Nacional. Establecida por una ley del 6 de julio de 1880, las vacaciones nacionales conmemoraron la captura de la Bastilla el 14 de julio de 1789 o el festivo de la Federación del 14 de julio de 1790.





• Todos los santos. Corresponde a la Fiesta de los Santos para la Iglesia Católica. También se establece al firmar el Concordat.





• 11 de noviembre. Aniversario del Armisticio de 1918 que puso fin a la Primera Guerra Mundial, la celebración data de una ley del 24 de octubre de 1922.





• Navidad. Destacaciones públicas Desde el Concordat, esta fiesta católica celebra el nacimiento de Jesucristo.