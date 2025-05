Cuando Sebastião Salgado nos cuenta sobre sus fotos

Tiempo de lectura: 7 min.























Weddell Sea Iceberg





















Estaba en Tara, este velero cortó para las Extremes Expeditions prohibidas por una navegante francesa muy grande, Catherine Chabaud. Comenzamos a salir del Mar de Weddell en la Antártida, en el mismo lugar donde Ernest Shakleton vio su bote aplastado por el hielo. Y encontramos este iceberg, más grande que un paté de la casa. Fue una oportunidad increíble y, además, encontrarlo en esta posición. Porque si miras de cerca, ves una línea de flotación que hace un ángulo que indica que se ha movido sobre sí mismo; Arriba hay otra línea flotante … Siempre tengo dos cajas alrededor del cuello, tan pronto como se despierta. Inmediatamente le pregunté a Catherine Chabaud si podía rodearlo. Nosotros alrededor de esta increíble masa dos veces, el cielo estaba muy cubierto. Y luego, en la tercera ronda, el sol mostró su nariz y le dio todo su alivio al iceberg …







Me encanta quedarme durante horas, mirar, enmarcar, trabajar a fondo la luz. Puedo esperar mucho tiempo. Creo que si no nos gusta esperar, no podemos ser fotógrafos. Pero allí todo se instaló muy rápidamente. Las imágenes de los cielos cargados donde la luz perfora la luz, nací. En Brasil, en mi valle de Río Dock (estado de Minas Gerais), todo es inmenso, el sol cae en ángulo recto, crea luces duras. Mi padre tenía una gran granja allí, ganado. Cuando era niño, ya que tengo una tez clara, me colocaron debajo de un árbol donde me pusieron un sombrero. Tanto es así que siempre vi a mi padre llegar hacia mí al sol. Cuando hice mis primeras fotografías, no sabía que tenía un día de contratación. “

















Mujeres del pueblo Zo’é de Towari Ypi

























Al principio, estaba haciendo una sesión de retratos. Quería que las caras se separaran del bosque. Los indios me han preparado hojas de palma para recrear un estudio. Todos vinieron, teniendo cuidado de vestirse antes. En esta remota región del estado del Para en Brasil, significa que los hombres se nudan en el prepucio con una fibra en Liana. Sin eso, no se permiten ser fotografiados. Las mujeres, se cubren mutuamente, teñen su cuerpo con una fruta roja. La tribu Zo’e: cuando estaba allí, había perdido a 278 miembros durante mucho tiempo y encontrado en 1982 por misioneros de origen norteamericano que querían evangelizarlos. La Funai (Fundación Nacional India) los ha protegido. Las mujeres ya sabían su imagen por su reflejo en el agua. Sin embargo, convencieron a la organización gubernamental de que los dejara un objeto traído por estos occidentales: el espejo. En esta imagen, el fondo del “estudio” se mueve dentro de la casa de la mujer que está en la hamaca en primer plano. “

















Zambia Buffaloes

























Ahí fue una espera muy larga. Tuvimos que hacer 25 vuelos con globo aerostático para tener tal rebaño dentro de la mirada de la mirada. En tal punto, es como buscar una aguja en un pajar. También debe saber que la pelota debe volar entre las 7 a.m. y las 9 a.m., porque las temperaturas son tales que el calor lo elevaría a altitudes locas y sin posibles contrapesos para resistirlo, aún menos para derribarlo. Lo que veo, lo que entiendo es el vapor que se eleva desde la parte posterior de los búfalos en su raza, y sus zancadas que en estas hierbas pantanosas rastrean este dibujo geométrico. “