¿Cuándo se aumentará el impuesto Gafam al 30%?

La publicidad es absorbida por los gigantes digitales, que generan miles de millones en Francia cada año. ¿Qué pasaría si les impusiéramos impuestos, de verdad? Carta abierta al primer ministro Michel Barnier.

Señor Primer Ministro,

Cuando fue designado para Matignon, insistió en su gusto por las ideas populares, las de abajo. Entonces déjame escribirte, vivo en la planta baja.

Desde hace varios años me interesa la publicidad, este modelo económico cuya naturaleza profunda parece no haber sido todavía plenamente comprendida. De hecho, somos lo suficientemente débiles como para creer que la publicidad es única, mientras que vive en relación con los impuestos. Me gustaría llamar su atención sobre esta pareja, en la que la publicidad se lleva el premio gordo. Como usted está a cargo de los impuestos, inevitablemente se encontrará desnudo tratando de equilibrar su presupuesto.

Hoy en día, la publicidad está absorbida por los gigantes digitales. Para responder a esto, Francia ha implementado un impuesto llamado “impuesto Gafam” desde 2019. (o “impuesto Gafa”). Su predecesor, Gabriel Attal, incluso se jactó una noche de tal proeza en la televisión. Se alegró de que Francia reaccionara ante estas empresas que “beneficios considerables en Europa y que no pagan impuestos en Europa”. Resultado: 700 millones de euros en nuestras arcas.

Con su factura de finanzas para 2025, no desea cambiar este impuesto. Es una elección. Gabriel Attal o Michel Barnier, en Matignon, es lo mismo, el impuesto Gafam es del 3%. ¿Ves la fuga? Francia grava al 3% y esto aporta 700 millones de euros. Por tanto, estos nuevos tipos de empresas restan a nuestra economía unos 23 mil millones de euros. Y un poco más el año que viene.

Pero las cosas se están moviendo. El 8 de noviembre tuvo lugar una votación inusual y poco común en el Hemiciclo. Los diputados de derecha, izquierda y extrema derecha querían aumentar este porcentaje y aumentarlo del 3% al 5%. Increíble, la izquierda vota con la Agrupación Nacional. Esto indica si esta situación transpartidista merece ser examinada más de cerca. Sí, por lo tanto una mayoría en la Asamblea Nacional está dispuesta a aumentar esta tasa. Dicho esto, ¿cuánto podríamos fijar esta tarifa para acabar con esta filtración? Admitiréis que recuperar unos pequeños mil millones cuando se pierden 23 deja un sabor amargo en la boca de cualquier gestor presupuestario.

Todos los públicos

Observar durante un período de tiempo más largo lo que ha sucedido en términos de información y comunicación puede resultar instructivo. Sí, por cierto, ¿de dónde venimos, pobre Francia sin dinero? De un país donde, hace apenas cuarenta años, nuestro espacio de comunicación e información para todos entraba dentro del estricto perímetro nacional y seguía siendo público. Nos llamábamos a teléfonos fijos, con un único operador público, nos dábamos noticias comprando sellos del PTT, una empresa pública, veíamos canales de televisión públicos. El debate público, nuestras conversaciones, todo lo que quedó entre nosotros. Financiamos lo que nos dijimos, lo que vimos, lo que aprendimos, en un circuito cerrado. 100% público, se podría decir.

Cuarenta años después, ¿qué queda del público en nuestro entorno de información y comunicación? Nada o casi nada. Nuestras llamadas telefónicas, nuestras reuniones, nuestras noticias de vacaciones, nuestra información, nuestro contenido, nuestros medios, nuestras fotos de lo que comemos, nuestras fotos de “kikonjustdecroiser”casi todo se ha vuelto privado. Siendo el principal combustible la publicidad, pero también nuestros datos que, tarde o temprano, serán monetizados. 100% privado, también se podría decir.

Hoy en día, Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft forman las mayores capitalizaciones de mercado. Los chinos tampoco están mal. Desviando gastos de publicidad de nuestros anunciantes, que ellos absorben y que, inevitablemente, encontramos en el precio de las cosas.

Por lo tanto, mecánicamente, si estas empresas valen tanto se debe a la presión publicitaria que deben soportar los hogares. Adam Smith hablaría sin duda del drenaje invisible del mercado. Quienes pueden permitirse marcas participan financieramente en esta evaporación. Quienes ya no pueden permitirse estas marcas notan el deterioro de su nivel de vida, se agachan y se arrodillan para coger los productos vergonzosos del fondo de los estantes.

Darse de baja

¿Por qué, en este caso, señor Primer Ministro, no salvar el pellejo asumiendo de repente el papel de gran defensor del poder adquisitivo de los franceses y de nuestras finanzas públicas? Durante un seminario gubernamental, usted pidió a sus ministros que reflexionaran sobre la trayectoria de Francia durante los próximos tres años.

Permítanme entrometerme.

El impuesto Gafam aumenta al 30% para 2025, al 60% para 2026 y al 90% para 2027. La burbuja publicitaria se está desinflando. Nuestras finanzas están recuperando color, buenas mejillas, 8 mil millones, ahí, enseguida.

Aquí, hagamos un trabajo imaginativo juntos, si quieres. Imaginemos que el tipo de este impuesto se discute durante un consejo municipal, en cualquier pequeña ciudad de Francia, con funcionarios electos más cercanos a la gente que a los micrófonos, a las redes sociales y desconocidos con el placer de ver sus nombres en las pancartas. de canales de noticias continuas. Funcionarios electos sin notoriedad para crear, para mantener. El alcalde diría: “Tenemos empresas allí que nos quitan 23 mil millones, por lo que en la rotonda preferimos ir a la Super U que al Inter. ¿A cuánto asciende el impuesto? » Se vería rápidamente que en el consejo municipal, en esta asamblea a nivel humano, olvidaríamos este 3%.

Entonces, también podría dejar esta tasa en 3% o 5% y reírse de Donald Trump. Sin embargo, la nueva edad de oro de los Estados Unidos de Trump está aquí, asegurada por los recursos publicitarios de todo el mundo y su corolario, el debilitamiento del poder adquisitivo de las clases medias.

Sólo me queda desearle mucho éxito.

“Los franceses esperan que nos enfrentemos a la realidad”, usted dijo en X (antes Twitter), recientemente, para discutir el presupuesto. Pero ya no se trata de eso. Ya no hablamos de la realidad. La prueba es que usted, Primer Ministro de Francia, lo dijo sobre X.

Darse de baja, escribir comunicados de prensa a la Agence France-Presse y meditar sobre lo que sin duda se esconde en la famosa frase de Jacques Lacan: “La realidad es cuando nos topamos. » Lo virtual es cuando no sabes que estás sangrando.

Periodista, autor, Benoît Van de Steene Está interesado en el modelo económico de la publicidad. Publicó un ensayo: “Medios y publicidad. Discusiones con nuestro presidente sobre la sociedad de la imagen” (Ellipses, 2011).