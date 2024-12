¿Cuáles son los desafíos de las negociaciones en Busan?

Descifrado 170 países se reunieron en Busan (Corea del Sur) para respaldar un tratado destinado a eliminar la contaminación plástica, mediante la reducción de la producción a nivel mundial, antes del 1 de diciembre.

Las negociaciones para un tratado global contra la contaminación plástica son demasiado lentas y deben acelerarse «de modo significativo»advirtió Luis Vayas Valdivieso, presidente de las conversaciones que se llevan a cabo en Busan, Corea del Sur, el miércoles 27 de noviembre.

Representantes de más de 170 países trabajan desde el lunes en el texto de un primer tratado vinculante destinado a combatir la lacra de la contaminación plástica. Después de dos años de negociaciones, tienen hasta el domingo por la noche para llegar a un acuerdo.

Hay mucho en juego: en 2019, el mundo fabricó alrededor de 460 millones de toneladas de plástico, cifra que se ha duplicado desde 2000, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y que probablemente se duplicará para 2040 y se triplicará para 2060.

Dos bandos se enfrentan

Si bien todos los países coinciden en reconocer la gravedad del problema, las opiniones difieren radicalmente sobre cómo combatirlo: al menos dos bandos se enfrentan en Busan.

Por un lado, los países de la coalición High Ambition. Esta mayoría de países piden un tratado que cubra todo el “ciclo de vida” del plástico, desde la producción hasta los residuos. Hacen campaña por objetivos vinculantes para reducir la producción y el desperdicio y por la prohibición de los productos más problemáticos.

Agnès Pannier-Runacher, ministra de Transición Ecológica, resumió la posición de Francia, miembro de esta coalición, a finales de octubre al margen de la COP16 sobre biodiversidad en Colombia. “El uso de plástico, si no hacemos nada, se triplicará de aquí a 2060: no es necesario haber hecho muchos estudios científicos para comprender que, incluso convirtiéndonos en defensores del reciclaje y la recogida de residuos, no solucionaremos el problema de la contaminación por plástico. si no reducimos el uso y la producción de plástico virgen”había indicado.

Pero una veintena de países más, los “países de ideas afines”, (“países que piensan igual”en francés), liderados por los grandes productores de petróleo (materia prima plástica) Arabia Saudita, Rusia e Irán, creen que el objetivo del tratado debe ser reducir la contaminación mejorando el diseño de los plásticos, el reciclaje y la gestión de residuos. Según ellos, reducir la producción no es uno de los objetivos de las negociaciones.

¿Qué se necesita para respetar el acuerdo de París?

Por tanto, el principal obstáculo para la celebración del tratado se refiere a los objetivos de reducción de la producción. Un estudio del laboratorio de Berkeley, citado por Reporterre, estima que, para alcanzar los objetivos del acuerdo climático de París y limitar el aumento de las temperaturas muy por debajo de los 2°C, esta producción debería reducirse en un 75%.

Durante las últimas negociaciones en Ottawa en abril pasado, Perú y Ruanda propusieron el objetivo de una reducción del 40% para 2040, para volver al nivel de 2015. «Para la coalición de ONG y la coalición científica, esta cifra debería ser la base mínima para la negociación», Henri Bourgeois-Costa, director de asuntos públicos de la Fundación Tara Océan, dijo a “Humanité”.

Los economistas estiman que sería posible una caída del 50% en la producción de plástico para 2040. “sin impactos nocivos para nuestras economías”apoya el marco de la fundación. Todo por un costo de “88.000 mil millones de dólares a nivel global, o 3.250 mil millones de dólares por año durante veinticinco años”. Esta proyección también es “muy significativamente inferior al de la inacción, estimado en 148.000 mil millones de dólares”insiste Henri Bourgeois-Costa.

Pero “el texto no hace referencia a una reducción en la producción de plástico, simplemente menciona una “nivel sostenible” de producción, pero nadie sabe lo que eso significa realmente”subraya un diplomático europeo que pidió el anonimato, entrevistado por la AFP.

Señales no muy alentadoras

Como resultado de esta división, las negociaciones fracasan. “El progreso ha sido demasiado lento. Debemos acelerar nuestro trabajo significativamente”reconoció este miércoles el diplomático ecuatoriano que preside las negociaciones, Luis Vayas Valdivieso, frente a los delegados reunidos en el pleno.

“Está muy claro que si seguimos a este ritmo no llegaremos a donde necesitamos”afirmó la jefa del programa de la ONU para el medio ambiente, Inger Andersen, en una conferencia de prensa. “La frustración en la sala era palpable”continuó. “Es muy simple: debemos concluir este tratado antes del domingo. »

“Estamos avanzando muy lentamente. A veces incluso tenemos la impresión de retroceder”dijo a la AFP un diplomático europeo bajo condición de anonimato. “La pregunta es si, a medida que nos acercamos a la recta final del sábado y domingo, se tomarán iniciativas más audaces para intentar desbloquear el acuerdo y si estas iniciativas, si llegan en ese momento, no llegarán demasiado tarde.añadió.

Para Eirik Lindebjerg, observador de la organización medioambiental WWF, “la realidad política es que la mayoría se fortalece y se une en torno a algo. Y la realidad práctica en la sala es que simplemente están dando vueltas en círculos porque un puñado de países se niegan a cualquier progreso»..