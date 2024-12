¿Cuál es la ley especial de finanzas que sustituirá temporalmente al presupuesto para evitar un cierre?

Descifrado Con la censura de Michel Barnier, los textos del presupuesto para 2025 fueron abandonados. El Gobierno presentó este miércoles al Consejo de Ministros una ley llamada “especial” para, como mínimo, recaudar impuestos y evitar el cierre de los servicios públicos el 1 de enero.

Tras la censura del gobierno de Michel Barnier el miércoles 4 de diciembre, las miradas se vuelven hacia el futuro político, pero también presupuestario. Porque las distintas leyes de finanzas recaen en el Primer Ministro, dejando al país sin perspectivas económicas a 20 días del inicio de 2025. «En caso de censura, no habrá ‘cierre’ sino un período muy incierto para nuestras finanzas públicas»advirtió la experta constitucional Anne-Charlène Bezzina en “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” a finales de noviembre.

Sin embargo, el cierre de los servicios públicos, como ocurre en Estados Unidos, no se producirá en Francia. De hecho, el gobierno dimisionario adoptará urgentemente una ley llamada «especial», establecida por la ley orgánica relativa a las leyes de finanzas de 2001 (LOLF). Fue presentado este miércoles 11 de diciembre por la mañana al Consejo de Ministros y llegará ante la Asamblea el próximo lunes.

Según el sitio web de servicios públicos, que publicó el pasado martes una ficha técnica sobre el tema, el artículo 45 de la LOLF «permite al gobierno presentar un proyecto de ley especial de finanzas que le autoriza a recaudar los impuestos existentes (según las escalas vigentes en la ley de finanzas del año pasado) y distribuir los créditos correspondientes al ejercicio anterior ».

En concreto, el proyecto de ley especial de finanzas deberá presentarse antes del 19 de diciembre. Los servicios del Ministerio de Economía trabajan desde hace varios días en este texto que será debatido en el Parlamento según el procedimiento acelerado para que el texto sea promulgado antes del 1 de enero. “A priori, las oposiciones no se opondrán”opina Anne-Charlène Bezzina, que subraya la obligación constitucional de la continuidad de la Nación en materia financiera. La Agrupación Nacional (RN) declaró que votaría a favor de dicha ley.

tres elementos

Este proyecto de ley especial incluye tres artículos. El primero permite “la recaudación de recursos del Estado e impuestos de toda clase asignados a personas jurídicas distintas del Estado”esto hasta la entrada en vigor de la ley de finanzas 2025 del próximo gobierno. “Hay organizaciones de Seguridad Social, como Ursaff, que solo tienen entre 30 y 60 días de efectivo disponible. Entonces si no están autorizados por ningún medio legal, ya no podrán asegurar sus pagos”alertó la semana pasada Yannick Neuder, diputado de LR y relator general del presupuesto de la Seguridad Social, en Europa 1.

El segundo permite hasta la misma fecha al Ministro de Finanzas tomar prestado y “cualquier operación de gestión de tesorería o deuda del Estado”.

El tercero autoriza a cuatro organismos de seguridad social, Acoss (Agencia Central de Organismos de Seguridad Social) y a los fondos dedicados al personal ferroviario (CPRPF), a las minas (CANSSM) y a los funcionarios locales y hospitalarios (CNRACL) a utilizar también el préstamo. “dentro de los estrictos límites de sus necesidades”.

“Estamos entrando en una gran incertidumbre en materia de impuestos”

Queda un último problema: la indexación de la escala del impuesto sobre la renta a la inflación. «Cerca de 18 millones de franceses verán aumentado su impuesto sobre la renta (…) porque no habremos podido incluir en la ley de finanzas la reindexación prevista, que yo he previsto»advirtió Michel Barnier el 3 de diciembre. “La escala será mucho menos ventajosa ya que no tendrá en cuenta la inflaciónconfirma Anne-Charlène Bezzina. Estamos entrando en una gran incertidumbre en materia de impuestos. »

En efecto, la censura votada por el NFP y la RN hace que las disposiciones fiscales vigentes –incluidos los importes de la escala IR– sigan siendo exactamente las mismas que en 2024. El ministro de Presupuesto, Laurent Saint-Martin, confirmó este miércoles que , sin la indexación prevista, “380.000 viviendas nuevas” podrían estar sujetos a impuestos el próximo año, y “poco más de 17 millones de ellos” sufriría un aumento de este impuesto.

Preguntado sobre una posible modificación de la ley especial para remediar esta situación, Laurent de Saint-Martin se refirió a “el dictamen muy claro y muy preciso del Consejo de Estado”martes, sobre la ley especial: “No puede haber nuevas disposiciones fiscales” en este texto. Por ello, invitó a esperar el proyecto de ley de finanzas que presentará el próximo gobierno para tener esperanzas de indexación.

“Para el resto de ingresos y gastos, tendremos que continuar las discusiones entre el gobierno y la Asamblea Nacional”advierte Anne-Charlène Bezzina. Porque esta ley especial no interrumpe la discusión del proyecto de ley de finanzas que podrá ser promulgado durante el año.

Entonces, ¿qué pasará después de enero? En el mejor de los casos, se aprobará un presupuesto y la economía nacional volverá a la normalidad. En el peor de los casos, la crisis política continúa y los diputados votarán para renovar el presupuesto de 2024, dividido en tramos de doce meses. Es lo que llamamos la duodécima provisional, utilizada durante la Cuarta República. “Un presupuesto que sólo sería operativo”recuerda Anne-Charlène Bezzina.