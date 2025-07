¿Cuál es el nivel de “vigilancia roja”?

La ola de calor se establece. Este lunes 30 de junio, 84 de los 100 departamentos franceses están en vigilancia naranja. Y a partir del martes, 16 entrará en vigilancia roja con una ola de calor. Los departamentos en cuestión son los de la cuenca de París (París, Les Hauts-De-Seine, SEINE-SAINT-DENIS y Val-de-Marne, Val-D’Oise, Les Yvelines, Essonne, Seine-Et-Marne), Aube, Yonne, Loiret, Loir-Et-Cher, Cher, Indre, Indre-Et-Loire y Vienne.









En todas partes, excepto en el borde de las fronteras redondas y belgas, el termómetro mostrará más de 34 grados, y a menudo subirá a 38 grados, según Météo-France … o incluso más.





“Inaudito”según el Ministro de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher. El registro fue, desde el 23 de julio de 2019, de 80 departamentos en una alerta de ola de calor simultáneamente. Esta ola de calor nacional 50ᵉ identificada desde 1947, la 33ᵉ del siglo XXI, es parte de un contexto de cambio climático que aumenta la intensidad y la frecuencia de las ondas de calor.





Y mientras la onda de calor se intensifica y debe alcanzar su “Paroxismo” A mediados de la semana, con puntos a 41 grados, tuvo lugar un gatillo para la vigilancia roja de Méteo-France. ¿Pero qué exactamente? ¿Y qué cambia?





¿A qué corresponde el nivel rojo?





Los cuatro niveles de vigilancia a presión climática (verde, amarillo, naranja y rojo) tienen como objetivo informar el peligro de cada onda de calor. El nivel verde es sinónimo de ausencia de onda de calor. El amarillo señala picos de calor o exposición “Corto plástico (uno o dos días) al calor intenso que presenta un riesgo de poblaciones frágiles o sobreexpuestas”.









Naranja alerta a un “Una ola de calor, un período de calor intenso durante tres días y tres noches consecutivas, que probablemente constituyan un riesgo para la salud de toda la población expuesta”.





La alerta roja para la onda de calor es el nivel más alto del “plan de ola de calor” y corresponde a una alerta de salud que permite a las autoridades actuar y restringir ciertas actividades. Este nivel describe una onda de calor extrema, “Excepcional por su duración, su intensidad, su extensión geográfica, con fuertes impactos no solo de salud, sino también social”. Entre estos, puede notar la sequía, el suministro de agua potable. Además de la salud de los franceses, la ola de calor impacta el medio ambiente: 26 departamentos están vigilantes este lunes por la sequía, y 10 en términos de crisis, lo que resulta en restricciones significativas de los usos.





· ¿Ha sido activado alguna vez?





El nivel de vigilancia roja es desencadenada por Météo-France en consulta con las autoridades de salud. Red Heat Wave se activó por primera vez en 2019 después de dos ondas de calor particularmente extensas, intensas y asesinas, y ha estado cinco veces más desde entonces. El último hecho se remonta al verano de 2023, del 21 al 24 de agosto: cuatro departamentos se colocaron en rojo el 21 y 19 departamentos el 22.









“Se ha definido un sistema de criterios para cada departamento con jugadores de salud (en particular la salud pública en particular) en función de los impactos observados para la salud de las altas temperaturas (máximo y mínimo)”Detalles Météo-France. Estos criterios pueden ser “Modulado” Con ciertos factores agravantes (duración, precocidad de la onda de calor, contaminación, humedad) o atenuación (brevedad del episodio, etc.).





“Los pronosticadores de Météo-France se enfrentan así a los pronósticos meteorológicos con los estándares establecidos por la Francia de la Salud Pública, basados ​​en estudios epidemiológicos de eventos pasados, para estimar el nivel de ola de calor”agrega el establecimiento público.





· ¿Qué cambia?





Una vez en su lugar, la vigilancia roja se caracteriza esencialmente por más medidas de vigilancia, incluida la “vigilancia de la salud” en la salud pública Francia para ” “Identifique rápidamente un impacto inusual (calor), describa los impactos observados y adapte las medidas de gestión que se establecen”.









Los prefectos de los departamentos colocados en vigilancia roja pueden prohibir o limitar la magnitud de ciertos eventos, como eventos deportivos o festivales.





Las instrucciones también se pueden transmitir en guarderías, centros de ocio y organizaciones que dan la bienvenida a las estadías de vacaciones para cancelar salidas, actividades deportivas y eventos festivos. Es posible que algunos establecimientos cierren si la temperatura en sus instalaciones es demasiado alta.





El consejo de comportamiento (beba mucha agua, evite los esfuerzos físicos, los lugares frescos frecuentes, moja su cuerpo, ventilan la noche …) son los mismos que para los departamentos de alerta de naranja, pero con la insistencia de que incluso se aplican a sujetos sanos.