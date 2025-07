¿Cuál es el “día de superación”, la fecha que siempre nos señala antes de que la humanidad vive en una situación de “deuda ecológica”?

Entre las fuertes imágenes del cambio climático, está este “día de superación”, que llega cada año antes. En 2025, fue a partir de este jueves 24 de julio que la humanidad consumió más recursos naturales y emitió más gases de efecto invernadero que el planeta no puede regenerarlo o absorberlo en un año, según la red de huellas de huellas de think tank. Incluso si hay enormes disparidades entre los países y los habitantes, Francia consumiría el equivalente de 2.8 planetas Tierra en un año, mientras que India se encuentra este año en 0.8 planeta: el indicador se usa principalmente para hacer la emergencia ecológica a los ojos de todos. Sin embargo, la comunidad científica ha evolucionado hacia nuevos indicadores, en particular los nueve “límites planetarios” no ser cruzados para que la tierra permanezca habitable, siete de los cuales ya se han superado.





¿Quién calcula el día del adelantamiento y desde cuándo?





El primer “día del adelantamiento” fue calculado en 1969 por Global Footprint Network, un grupo de expertos estadounidense con sede en Oakland que reúne a varias organizaciones internacionales, incluidos los bancos internacionales y suizos de WWF. Más específicamente, fue el 24 de diciembre de 1969 que la humanidad consumió por primera vez más recursos de lo que el planeta puede regenerar en un año. En el momento, …