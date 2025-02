¿Cuál es el CMP (Comisión Conjunta Conjunta) que analiza el proyecto de ley de finanzas este jueves 30 de enero?

Descifrado

En ausencia de acuerdo sobre un texto idéntico entre las dos cámaras del Parlamento, siete diputados y siete senadores se reunirán este jueves para tratar de encontrar un acuerdo sobre el próximo presupuesto estatal. Pero entre las solicitudes de los socialistas y el derecho, un compromiso parece difícil de encontrar.





¿Francia tendrá un presupuesto para 2025? Si bien el estado se ha estado ejecutando bajo el régimen de la Ley de Finanzas Especiales desde principios de año, siete diputados y siete senadores deben estar en Cónclave este jueves 30 de enero de las 9:30 a.m. para acordar una versión común del presupuesto.









Este cónclave se llama Comisión Conjunta Conjunta (CMP). Está unido cuando la Asamblea Nacional y el Senado no votan un texto idéntico. Depende de los funcionarios electos que participen en esta reunión encontrar un compromiso. Pero entre las solicitudes de los socialistas y el derecho, un compromiso parece difícil de encontrar. ¿Cómo funciona esta comisión? ¿Quiénes son los miembros y para qué equilibrio? ¿Qué desafíos y qué conclusión? «The Nouvel OBS» hace un balance.





• ¿Qué es un comité conjunto conjunto?





Si el CMP es numeroso y a veces publicitado, como durante la ley de inmigración o la reforma de pensiones en 2023, sigue siendo un engranaje poco conocido en la operación del Parlamento. El CMP se puede reunir en la iniciativa del Primer Ministro o presidentes de las dos asambleas conjuntamente para las propuestas de leyes, explica el sitio del Senado. Su misión, especifica la última, es «Para lograr la conciliación de los dos conjuntos en un texto común».





En puertas cerradas y sin representantes del gobierno, los diputados y los senadores unidos deben construir un texto de compromiso que pueda votarse en el Senado y la Asamblea. Y, de hecho, dos de cada tres comisiones mixtas mixtas han resultado en un acuerdo desde 1959, según el sitio del Senado.





• ¿Cuál será su composición?





Los 14 miembros completos del CMP (y los 14 suplentes) de este CMP se anuncian en el sitio de la Asamblea Nacional. Será co -smarado por los dos presidentes de las comisiones financieras de las dos cámaras: Eric Coquerel, de La France Insoumise (LFI) y Claude Raynal del Partido Socialista (PS). La elección de las personas que lo componen deben reflejar los saldos políticos de los dos hemiciclos. Con su mayoría en el Senado, el partido Les Républicains (LR) obtiene cuatro personas en el CMP: solo un diputado (Philippe Juvin) pero tres senadores (Jean-François Husson, Christine Lavarde y Stéphane Sautarel). Los apoyos presidenciales también obtienen cuatro escaños divididos entre el Renacimiento (el diputado David Amiel y el senador Didier Rambaud), el UDI (senador Vincent Capo-Canellas) y el módem (el adjunto Jean-Paul Matteï).









Los cuatro asientos restantes están ocupados por parlamentarios izquierdistas: tres por socialistas (el diputado Philippe Brun y los senadores Thierry Cozic y Claude Raynal) y el último por el rebelde adjunto Eric Coquerel. La izquierda podría haber obtenido una quinta persona porque un asiento está girando entre los ambientalistas, el módem y los horizontes debido a los saldos del Parlamento. Pero otro CMP, en hojaldres, cigarrillos electrónicos desechables, que han estado pendientes desde febrero de 2024, se convocó el 23 de enero para que el Tour des Grerts se utilizara y que el módem recupera el lugar, identificó al periodista independiente Pierre Januel. La concentración nacional, el primer grupo en la Asamblea pero inexistente en el Senado, obtuvo dos escaños (los diputados Jean-Philippe Tanguy y Matthias Renault).





• ¿Cuáles son los desafíos de la discusión?





El objetivo de este CMP es encontrar un compromiso, validado por el mayor número, para que las dos asambleas puedan votarlo. Es en este contexto que François Bayrou y su gobierno han lanzado todas las discusiones. Para no perder a nadie, el Primer Ministro intenta enviar señales a todos: no hay eliminación de puestos de enseñanza para los socialistas, sin impuestos sobre el hogar para el derecho y el Centro … El 27 de enero, el caminante de la cuerda floja se cae de su hilo por evocando un «Sensación de inmersión» En términos de inmigración. Un vocabulario muy derecho que llevó al Partido Socialista a detener las discusiones con el gobierno. ¿Una situación de poner al día? Esto requerirá nuevos compromisos … «Patrick Kanner (Patrón de senadores de PS) y Boris Vallaud (Jefe de Diputados de PS) Ponerse sustituyendo para poder monitorear las discusiones ”indica el senador socialista Rémi Féraud.









Pero no debe perder el derecho cuyo apoyo no es automático, aunque participan en el gobierno. Los socialistas en particular exigen un compromiso de no afectar la ayuda médica estatal (AME), planificada en 200 millones de euros por el Senado … dominado por LR. El 28 de enero, los negociadores LR y EPR (el senador Jean-François Husson y el diputado David Amiel) no pudieron ponerse de acuerdo sobre este tema, informa Politico.





• ¿Cuáles son los posibles escenarios?





Si se concluye el CMP, es decir que los participantes alcanzan un texto de compromiso, está sujeto a los dos conjuntos. La Conferencia de Presidentes decidió el martes que el texto del CMP estaría sujeto a los diputados el lunes 3 de febrero. En esta ocasión, el gobierno podría activar por primera vez el 49.3, para que el texto adopte sin voto. Luego estaría expuesto a una nueva moción de censura de los rebeldes, potencialmente fatales, excepto los hombres: socialistas y posiblemente RN. El Senado podría decidir definitivamente sobre el presupuesto estatal el 7 de febrero.





Si no se concluye el CMP, entonces el transporte parlamentario se reanuda de la Asamblea Nacional. Se puede limitar a una sola lectura por cámara si el gobierno decide dejar que la regla de la Asamblea Nacional al final al final. Nuevamente podría tener que usar 49.3 y estar bajo la amenaza de censura.