Convocada por la Comisión de Investigación sobre el patín del Presupuesto, Alexis Kohler no tiene la intención de ser entrevistado

El Secretario General de Elysée, Alexis Kohler, se niega a ser escuchado por el Comité de Finanzas de la Asamblea, que desea escucharlo en el marco de su investigación sobre el patín del presupuesto en 2023 y 2024, aprendimos de una fuente parlamentaria este martes, febrero. 11.





La comisión presidida por el Diputado LFI Eric Coquerel había decidido el 15 de enero de esta audiencia, 37 de sus miembros votaron y 18 en contra. Una citación que ofrece la fecha de este martes fue enviada a Alexis Kohler, quien le dijo a la comisión que no tenía la intención de responderla, invocando problemas de agenda, luego la separación de poderes, dijo esta fuente, confirmando información de BFM-TV. Cuando se le preguntó, el Elysée no confirmó esta información.





Solicitado por AFP, Eric Coquerel recuerda en una declaración escrita que “La audiencia del Sr. Kohler fue principalmente buscada por la Comisión de Investigación. De hecho, ha desempeñado un papel, como Secretario General del Elysée, sobre varios de los sujetos interesados ​​por nuestro Comité ”..









“Si el Presidente de la República no puede ser escuchado por el Parlamento, este ha sido el caso en varias ocasiones para los empleados del Elysée. Por lo tanto, no veo por qué la negativa del Sr. Kohler no me llevaría a iniciar un procedimiento penal (…), pero le pediré a la Comisión de Investigación que apruebe el lanzamiento de esta solicitud «él continúa.





Una negativa punible por dos años de prisión





Según una orden del 17 de noviembre de 1958, cualquier persona cuya comisión de investigación haya considerado que la audiencia útil debe referirse a la citación emitida a él. La persona que no aparece o se niega a depositar o prestar un juramento ante una comisión de investigación puede tener dos años de prisión y 7,500 euros multa.





El Comité de Finanzas obtuvo los poderes de un Comité de Investigación durante seis meses y lanzó su trabajo a principios de diciembre para investigar «Causas» de «Variación» y «Diferencias de juegos en pronósticos impositivos y presupuestarios» Observado en las décadas de 1920 y 2024.









Estos errores de pronóstico habían resultado en una mala anticipación del deslizamiento del déficit público, mayor de lo esperado al 6.1 % del PIB esperado en 2024, una cifra muy lejos del 4.4 % planeado en el otoño de 2023 y el 5.1 % planeado en el primavera después de la reevaluación.





Alexis Kohler ya compareció antes de las comisiones de investigación, ya sea en 2018 para el responsable de investigar el asunto de Benalla en el Senado, o en 2020 por ese responsable de investigar las concesiones de la carretera, todavía en la habitación superior.