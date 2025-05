Control de los desempleados: lo que el nuevo sistema de sanciones está cambiando en la revista oficial

Por

El nuevo Obs con AFP

31 de mayo de 2025

El decreto que establece un nuevo régimen de sanciones para los solicitantes de empleo, incluidos los beneficiarios de ingresos de solidaridad activa (RSA), con un nuevo sistema de “Remobilización por suspensión” fue publicado el sábado en la revista oficial.





Notablemente crea un nuevo principio de “Remobilización por suspensión” : en caso de incumplimiento de sus obligaciones dentro del marco de la “Contrato de compromiso”un buscador de empleo será sancionado “Por suspensión de al menos 30%” De sus asignaciones durante un período de uno a dos meses, indica el decreto que proviene de la ley pleno empleo de 2023.









Si la violación se repite, la suspensión o la supresión parcial o total de la asignación se puede extender hasta 4 meses. Si el buscador de trabajo cumple con sus obligaciones, la suspensión se pone fin, especifica este dispositivo.





Con este nuevo sistema, el Ministerio de Trabajo defiende en un comunicado de prensa “Una alternativa a una abolición absoluta de ingresos o asignaciones, de modo que la sanción promueve la remobilización para su uso rápido”.





Crear las condiciones para un retorno duradero al empleo





Entre los principales desarrollos en el decreto, el ministerio destaca “Armonización” sanciones aplicables para solicitantes de empleo, o no para el RSA, así como“Una nueva lógica de sanciones proporcionales, graduales, no automáticas y reversibles”. Citado en el comunicado de prensa, la ministra de trabajo Catherine Vautrin defiende como su colega a cargo del trabajo Panosyan-Bouvet “Un equilibrio entre derechos y deberes”. “No se trata de castigar, sino de crear las condiciones para un retorno duradero al empleo, de conformidad con los derechos de cada uno”comenta el Ministro de Trabajo.





El decreto “Preserva las garantías esenciales a los derechos de las personas”asegura al ministerio, señalando en particular que “La situación de los beneficiarios de RSA, que será asumido por una familia, permanecerá en cuenta, con un límite al 50% de sus ingresos que pueden ser suspendidos o eliminados”.









El trabajo de Francia había explicado el mes pasado que la sanción de SO llamó “Remobilización por suspensión” tenía “La ventaja de no romper la relación de apoyo”. Según el operador, con las nuevas reglas, las sanciones para un buscador de trabajo dependen de su investigación efectiva y ya no de una simple ausencia de una cita, que generaría un sistema de sanciones “Bastante mecánico”





“Acentuar el fenómeno de la pobreza”





El nuevo procedimiento de control, experimentado desde julio en ocho regiones, “No conduzca a un aumento en la tasa de sanción”había agregado el operador público.





Se han planteado voces en las últimas semanas contra este decreto dentro de las asociaciones o sindicatos, para denunciar un dispositivo que arriesga“Acentuar el fenómeno de la pobreza”.









El Consejo Nacional de Política de Política y Exclusión Social (CNLE), un organismo ubicado con el Primer Ministro, había criticado fuertemente el nuevo régimen de sanciones en mayo. La organización compuesta por los principales actores institucionales y asociativos involucrados en estos temas, había juzgado que “Riesgo de afectar a los beneficiarios de RSA y acentuar las desigualdades del tratamiento”.