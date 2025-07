El 24 de junio de 2025, en el Casino de París, se celebró una “cumbre de libertades” que despertó un interés animado mucho más allá de los círculos que fueron invitados a él. Es que en el escenario, Jordan Bardella, Eric Ciotti, Sarah Knafo y Marion Maréchal Le Pen dieron esta cría de reuniones políticas. Si el Casino de París es propiedad de Vincent Bolloré, el hombre detrás de la organización de esta “cumbre” es Pierre-Edouard Sterin, ya patrocinador desde 2021 de las “noches todas calificadas del bien común”. A través de su fondo Pericles de “inteligencia política”, dotadas de 150 millones de euros, el multimillonario de impuestos exiliados en Bélgica está trabajando para financiar a los candidatos de gran parte. Su proyecto político está en el acrónimo “Pericles”: patriotas, enraizados, resistentes, identidad, cristianos, liberales, europeos, soberanistas.









En la “Cumbre de la Libertad”, sin embargo, hay menos cuestión de proyecto que de“Enemigos internos” de Francia: el estado, su “Guillotina fiscal” y sus agencias, los sindicatos, “Los que nos odian” y que debemos someternos al “Remigración”en una palabra todo estos “Wokists” ¿Quién habría ganado la batalla por la hegemonía cultural? La culpa de esto ” IZQUIERDA “ quien, según ellos, tendría una sociedad francesa central a través de partidos políticos de la izquierda y derecha, “Elites intelectuales”Instituciones Culturales, Escuela Pública, Universidad o incluso Redes Asociativas. Y dado que está en todas partes, ya no hay ningún sentido para hablar de “cultura izquierdista” o “estado izquierdo”: es la cultura muy corta la que debe ser combatida, así como el estado que sería el agente de propaganda.





Primera táctica: para controlar las ideas, debe tomar el control de sus soportes de distribución. La adquisición de medios y grupos de edición es un paso clave, seguido, en general, de un realineamiento ideológico más o menos brutal, más o menos uniforme.





Segunda estrategia: apropiarse del lenguaje y los símbolos que pertenecen a nuestra herencia común. “Bien común, libertad de expresión, verdad”, pero también De Gaulle, Dreyfus, Jaurès, que la extrema derecha no duda en convocar en discursos con un júbilo perverso: no les importa que cada una de estas grandes personalidades de la historia hubiera luchado contra sus antepasados hasta su último aliento. El concepto mismo de hegemonía cultural, desarrollado por el intelectual marxista italiano Antonio Gramsci en la década de 1920, ha sido reclamado desde la década de 1980 reclamado por la derecha y la extrema derecha: Marion Maréchal, que cita abundantemente Gramsci en sus discursos, es solo una de las últimas largas series. Al igual que los nazis, según la clásica tesis de Johann Chapoutot, habían desviado el patrimonio de la antigüedad para la propaganda, ya que posteriormente alienaron el epíteto “socialista” para despojar mejor a la izquierda, la extrema derecha va a saquear los principios republicanos para vaciarlos mejor de su sustancia.





Pero es la tercera arma la que más debería preocuparnos: el arma presupuestaria. Si, en la “cumbre de libertades”, hay una cuestión de “Corta la comida” estado “Obeso”si las “noches del bien común” lanzadas bajo los auspicios de la esterina se usan primero para financiar asociaciones ultra conservadoras que ofrecen un “Contra-modelo”no hay posibilidad. Por supuesto, las finanzas públicas son más desafortunadas y menos escandalosas que la invocación de la herencia de Maurras. Pero la participación está en otra parte: 150 millones de euros en ahorros en 2025, 200 millones en 2026: en vista de los 44 mil millones de ahorros propuestos por el gobierno de Bayrou, son literalmente kopeks. El arma presupuestaria tiene un objetivo político: ayudar a la cultura pública a sofocar gradualmente. Los liberales han estado utilizando esta arma durante cincuenta años para matar servicios públicos que, por razones políticas o ideológicas, se han vuelto indeseables para ellos.





Observemos su retórica. Dado que la cultura tiene una visión del mundo comprometida-necisa en la izquierda, ¿por qué dependería del contribuyente pagar? Las regiones en manos de la derecha y la extrema derecha no dejaron de ser fuertes, castigando al pasar el“Ideología militante” Actores de cultura. Sin embargo, más hábil que las diatribas de Christelle Morançais (presidente horizontes del Consejo Regional de Pays de la Loire, que redujo el presupuesto asignado a la cultura del 73 %) contra “Asociaciones muy politizadas, que viven del dinero público”El discurso de su asesor Alexandre Thébault (LR): refutando cualquier decisión ideológica, se basa en el léxico de la responsabilidad económica de un buen padre.





Las mujeres se dedican a la política y las actrices de la cultura, sabemos muy bien cuánto la guerra cultural libra por Putin (en Rusia) y Milei (en Argentina) en los países donde nacemos respectivamente fue fundador para el desmantelamiento de sus estructuras democráticas. Para desmantelar las políticas culturales, la extrema derecha no necesita tener el control; El gobierno de “centro” llamado así se encarga muy bien de él. Poner opciones políticas para buenas técnicas de gestión; Cubrir la ideología del barniz con eficiencia económica; Imponer ideas conservadoras bajo la apariencia de “neutralidad”: aquí es donde podría establecerse la alianza posible y perjudicial entre las líneas y el centro. No podemos resolver a Francia a deslizarse a su vez en esta pendiente y llamar a todos los responsables de volver a conectarse con un espíritu de combate.





El nervio de esta guerra es la resistencia cultural tanto como presupuestaria. La excepción cultural de que todo el mundo nos envidia a Mitterrand y Lang tanto como en Gaulle y Malraux. Cuando el segundo, al que el primero había confiado asuntos culturales, inauguró el ministerio del mismo nombre, tenía la intención de proteger el arte y pensarse en la lógica comercial pura.





Esta pelea no es solo un asunto izquierdista, sino un desafío para la derecha republicana y el centro. Si queremos preservar nuestra democracia, la cultura debe convertirse en una causa común, no menos importante. Antes de pensar en los plazos electorales, las políticas culturales deben otorgarse inmediatamente al centro de negociaciones presupuestarias. Si no se llega a un acuerdo, esta es una razón adicional para censurar a un gobierno que se habría retirado frente a la guerra cultural ahora abiertamente por los derechos conservadores.





BIOS Express





Diana Filippova es novelista y ensayista, ex asesora de Anne Hidalgo. Paula Fortza es ex diputado y fundador de Artistas, una galería de arte comprometida de América Latina