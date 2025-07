Lectura: 4 min.



Uno de cada tres alojamientos en Francia está mal aislado en el calor, dependiendo de las bases para la vivienda. Este es el caso del de Elisa, que vive en el piso superior de un edificio parisino y sufre los episodios abrasadores de este verano tras otro.





En la ola de calor, Elisa, sudando, se agacha frente a su sofá. “Mi gato no quiere salir de él, hace demasiado calor”. Desde el festival de música y el clima cálido que la acompañó a fines de junio, la joven ya no duerme por la noche.





Este 1 de julio, clasificado como vigilancia roja, en su apartamento en el undécimo distrito parisino de 32 m2 que comparte con su compañera Pieter, El termómetro es apenas un grado menor que en el exterior. “Conmigo, son 33 ° C por la mañana. Espera hasta que el sol esté en Zenith, será peor”bromea a este joven periodista. El día anterior, el 30 de junio, fue el día más caluroso jamás registrado durante un mes de junio.









Ubicado en el sexto piso, debajo de los techos de zinc, el apartamento se clasifica en la Clase de Energía G (DPE), de lo contrario llamado “Colador térmico”. En cuestión, entre otros: mal aislamiento y el sol, que golpea directamente en el techo delgado. “ Cuando toco las paredes de casa, parece piedras calientes. Pero bueno, que muy mal, no estamos en una sauna en el club med ”, Elisa se divierte. Una observación que no la sorprende, cuando pone su mano al otro lado de la pared, en el techo. “¡Podríamos cocinar un huevo o tocino aquí!” “ exclama a la joven.









Proteger a los inquilinos





Desde el 24 de agosto de 2022, se ha prohibido aumentar el alquiler de la vivienda clasificada F y G al renovar el contrato de arrendamiento o el alquiler. Esto no impidió que la agencia inmobiliaria que administra el apartamento de Elisa intente: “Les dije que no. Pero eso es porque leí la prensa y conozco mis derechos. Me pregunto cómo va para aquellos que no están al tanto. Seguramente deben pagar el exceso”.









En este estudio donde el alquiler asciende a 1.100 € por mes, todas las técnicas son buenas para reducir la temperatura. Autoras cerradas durante el día, ventanas abiertas por la noche, toallas húmedas instaladas en el paso de corrientes de aire e incluso botellas de agua fría frente al ventilador. ¿Aire acondicionado? Demasiado caro. Las facturas de electricidad y, por lo tanto, la cartera de Elisa no lo apoyaría. Por lo tanto, su última solución es pasar al comienzo del año escolar, cuando ha acumulado suficientes ahorros y, mientras tanto, requiere ayuda: “Sufro. Anne Hidalgo, haz algo, por favor!» »