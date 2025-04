Conductos, trastornos de la memoria ... ¿Cuáles son los efectos de los jugadores de rugby en la salud de los jugadores de rugby?

Tiempo de lectura: 2 min.

Entrevista

Al revelar públicamente sufrir de pérdida de memoria, Sébastien Chabal destacó el problema de la conmoción cerebral en el mundo del rugby. Según Yoann Bohu, traumatólogo y ex jugador, estas impedimentos pueden tener efectos nocivos en la calidad de vida de los jugadores de rugby.





«No tengo memoria de un solo segundo en un partido de rugby que jugué». Declaración de Sébastien Chabal sobre los trastornos de la memoria que sufre de ruido. Invitado en el programa «Legend», el ex jugador de rugby de la XV de Francia no dudó en evocar los trastornos de la memoria del cual es la víctima debido a los muchos golpes recolectados durante su carrera. Una declaración que destacó los problemas de salud causados ​​por la conmoción cerebral en el mundo del rugby.









Si estas conmociones cerebrales son cada vez más frecuentes entre los jugadores profesionales, no constituyen el único elemento explicativo de estas pérdidas de recuerdos según Yoann Bohu, traumatólogo de la Ramsay Health Sports Clinic en París. El médico, ex compañero de juego de Sébastien Chabal y ex agente médico de las carreras 92, detalles para «Le TV BUS Canal de comunicación urbana» la estrategia médica que se puede implementar para tratar estos trastornos.





¿Por qué estas conmociones cerebrales pueden causar pérdidas de memoria?





Yoann Bohu El cerebro está contenido en un espacio rígido que es la caja craneal. La repetición de los impactos entre esta tela suave y la caja craneal crea lesiones. Las neuronas, que son enredos de circuitos eléctricos, se dañarán durante estos choques repetidos. Por lo tanto, esto puede afectar las áreas visuales, las áreas del lenguaje, las áreas de memoria … todo en el cerebro está alterado. Estos son signos visibles de daño cerebral.





¿Es el caso de Sébastien Chabal raro o proviene de un fenómeno frecuente en el mundo del rugby?





La conmoción cerebral se ha vuelto extremadamente frecuente en esta primera generación de jugadores profesionales que jugaron entre 2000 y 2015. Desafortunadamente, es extremadamente frecuente. Si compara una población de ex jugadores de rugby con una población de no jugadores, hay una diferencia significativa contra los ex jugadores sobre la calidad de la vida mental y física (dolor, discapacidades articulares, actividad de la vida diaria).









¿Cómo pueden tratarse estas pérdidas de memoria por medicina?





Hay estrategias médicas para gestionar los trastornos de la memoria que son múltiples. En primer lugar, es necesario identificar las causas, porque la conmoción cerebral no es la única razón para la pérdida de memoria. Puede ser causado por trastornos vasculares, incluidos los accidentes vasculares cerebrales o lo que se llama embolas vasculares. Debe estar seguro del diagnóstico. El segundo elemento es el manejo terapéutico. Si estas pérdidas de memoria solo se deben a las consecuencias de las conmociones cerebrales, hay una forma de rehabilitación que se puede hacer. Usted tiene un manejo con psicomotricianos, terapeutas del habla y tratamientos farmacológicos que pueden mejorar el funcionamiento de las células de la memoria.





En el nivel psicológico, ¿cuáles pueden ser los efectos de estas pérdidas de memoria?





Las repercusiones psicológicas pueden ser diferentes dependiendo del paciente y la intensidad de los síntomas. Te encuentras frente a las personas que no reconoces, hechos que no recuerdas … te damos una imagen tuya que no es la que tienes. Es extremadamente ansiedad. La memoria atrae a la identidad, es decir: ¿Qué soy yo?





Pero hay otra dimensión que no debe pasarse por alto, es que los jugadores de rugby de alto nivel enfrentan una intensidad emocional que es excepcional. Cuando juegas en el Stade de France frente a 80,000 espectadores y estás en el medio del campo, puedo decirte que las 80,000 personas las sientes. Esta intensidad experimentada por el propio jugador hace que hay muchos que no recuerdan lo que sucedió. No porque tuvieran conmociones cerebrales, sino porque la intensidad emocional era tan fuerte que el cerebro no retuvo nada. La parte emocional es tan importante que tiene un impacto en la memoria.