Cómo Trump quiere torcer su brazo a las empresas francesas

Descifrado

Al aumentar las tareas aduaneras y sus mandatos epistolares, la administración Trump tiene la intención de presionar a las compañías hexagonales, tanto en su política interna como en sus inversiones.





«Ya no estamos en el poder blando. Con Trump, nos inclinamos en el imperialismo. La peor parte es ver las cajas francesas lo paralizó …» Este banquero de negocios no despega del caso de «la carta», revelado por «Les Echos». A finales de marzo, la Embajada de los Estados Unidos en París ha dividido una carta dirigida a varias grandes compañías hexagonales, exigiendo cesar a todos «Promoción de la diversidad, equidad e inclusión» En cinco días, al riesgo de no poder trabajar con la administración estadounidense.





Contactado, la embajada confirma el envío de la misiva, acompañada de un cuestionario. Mientras minimiza su alcance: «Esta medida solo se refiere a proveedores u organizaciones que tienen o buscan obtener contratos o subsidios de nuestras misiones diplomáticas.» Además, esta es solo una forma declarativa, y «Sin verificación» no se llevará a cabo. El hecho es que lo que se percibió como un intento de interferencia …