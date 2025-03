Cómo las «emisiones negativas» se convirtieron en la varita mágica de los escenarios evaluados por el IPCC

Entrevista

¿Podemos continuar emitiendo si somos capaces de eliminar el Co₂ de la atmósfera? Esto es en sustancia la pregunta que los fabricantes de modelos se hicieron a mediados de los 2000.





¿Cómo plantamos? No estoy hablando de la mirada que enfrentamos a Rusia o en los Estados Unidos, sino de la debacle climática, que aunque relegada al ruido de fondo, continúa haciendo que el mundo sea más cálido, más inestable, más espeluznante (en lenguaje diplomático, se dice que es un «amplificador de amenazas»).





¿Cómo plantamos? La pregunta es comenzar a saludar los estudios universitarios. Incluso podríamos hablar de un campo emergente: el Estudios de superación. Generalmente traducido por «superación», elexagerado ¿Es esta noción, muy extraña, según la cual no sería muy grave exceder el +1.5 ° C e incluso el +2 ° C si seguramente podremos descender a temperaturas más normales a fines de siglo bombeando el …