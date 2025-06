Cómo la relación entre Trump y Musk se convirtió en vinagre

Tiempo de lectura: 4 min.

Resumen

El 29 de mayo, el multimillonario Elon Musk emitió su primera crítica a su aliado, Donald Trump, afirmando haber estado “decepcionado” de la gran ley económica del presidente republicano. Este jueves, siete días después, los dos hombres eran escasos en vivo.





Su alianza fue espectacular e intensa, su ruptura es igual de. Donald Trump y Elon Musk consumieron su divorcio este jueves 5 de junio, como en un reality show, viven frente a las cámaras e en Internet. De vuelta en un descanso en cuatro actos.





• Decepcionado por Trump, Musk ataca la “ley grande y hermosa” Presupuesto de triunfo





Las críticas de Elon Musk a su gran aliado comenzaron el 29 de mayo. “Me decepcionó ver este borrador de la ley de gastos masivos, francamente, que aumenta el déficit presupuestario”denunció al jefe de Tesla en una entrevista con el canal CBS, en referencia a una gran ley económica del presidente republicano. También deploró al “Washington Post” que la misión dux (el nombre de su comisión con eficiencia gubernamental) sea “En el proceso de convertirse en el chivo expiatorio para todo”.





Este comentario marca la primera grieta pública en una alianza política debidamente extraordinaria, nacida durante la campaña de Donald Trump, que Elon Musk financió generosamente, y reforzó durante los inicios rompidos del segundo mandato del republicano. El rico emprendedor de origen sudafricano y el presidente multimillonario de 78 años fue inseparable después de la inauguración del 20 de enero.





• La extraña salida de almizcle de la Casa Blanca





Durante semanas después de las elecciones, el idilio había parecido perfecto. Sin embargo, rápidamente, los artículos de prensa informaron fricción entre el protegido de Donald Trump y los ministros, exasperados por sus métodos considerados brutales o su actitud percibida como frágil. Su misión fue desde el principio concebida como temporal.





Mientras Elon Musk anunció que dejará su papel de gobierno a fines de mayo, su liberación de la Casa Blanca fue todo excepto discreto. El jefe de SpaceX, Tesla y la Red X (ex-Twitter) apareció el jueves 30 de mayo con un ojo morado en una conferencia de prensa que marca el final de su aventura gubernamental.









Las críticas del día anterior parecían olvidarse. Durante esta conferencia de prensa, Donald Trump elogió la misión de reducir el gasto público liderado por el hombre más rico del mundo, creyendo que “Los estadounidenses tenían una deuda” hacia él. El presidente estadounidense también condenó “Ataques escandalosos, calumnias y mentiras” Según él, atacado a Elon Musk. Que se mantuvo para criticar la orientación presupuestaria nuevamente, según él, demasiado caro por Donald Trump, diciendo que queriendo quedarse “Amigo y asesor” del republicano.





Donald Trump ofreció su aliado, el primer contribuyente a su campaña electoral, una clave dorada y aseguró que su aliado haría en el futuro “Valle” Con la Casa Blanca, como para reducir los rumores en un resfriado entre los dos hombres. Solo espina a esta aparente cohesión: Elon Musk deploró ante los periodistas que el dux, que piló, se convirtió en un “Croque-Mitin” acusado erróneamente de querer cortar ciertos gastos.





• El almizcle persiste y denuncia una “abominación repugnante”





Una señal de que las tensiones permanecen vívidas entre el multimillonario y la administración que acaba de dejar, Elon Musk juzga el martes que el megaproyecto de la ley presupuestaria del Congreso defendido por Donald Trump es un “Abominación repagnante”. “Es una pena para los que lo votaron: sabes que estabas equivocado”agrega a Elon Musk en un mensaje en su red X.









Este cargo violento contra uno de los proyectos más caros en Donald Trump “No cambie la posición” El presidente estadounidense evacuó rápidamente la Casa Blanca. “El presidente ya sabía lo que Elon Musk pensaba”La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a la prensa. “Es una ley genial y hermosa y se adhiere a ella”Agregó, utilizando el apodo utilizado por la administración estadounidense para calificar esta piedra angular del programa presidencial.





• La ruptura consumida vive





Pero dos días después, “Bromance” termina oficialmente. Este jueves 5 de junio, Donald Trump dijo que no sabía si su relación con Elon Musk continuaría, diciéndose a sí mismo “Muy decepcionado” por las críticas al jefe de Tesla con respecto a su proyecto de ley presupuestario. “Escucha, Elon y yo tuvimos una buena relación. No sé si sigue siendo el caso. Me sorprendió” dijo Donald Trump a los periodistas en la Oficina Oval, en presencia del canciller alemán Friedrich Merz y el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance.





” Cualquier cosa “inmediatamente respondió a Elon Musk en X comentando un video de Trump diciendo que su ira se debió a la pérdida de subvenciones para vehículos eléctricos. ” Falso “Luego publicó arriba un extracto en el que el presidente estadounidense asegura que Elon Musk conociera de antemano el contenido del texto.









Antes de conducir el punto a casa unos minutos más tarde: “Sin mí, Trump habría perdido las elecciones” En 2024, “Los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos estarían 51-49 en el Senado”atacó. “Qué ingratitud”todavía acusó a Elon Musk, mientras que el juego entre los dos hombres ganó la acción de Tesla en la Bolsa de Nueva York.









En la Casa Blanca, todavía en presencia de Friedrich Merz, JD Vance y otros funcionarios estadounidenses y alemanes, que parecían hacer figuras, Donald Trump continuó retratando a su antiguo aliado romántico. “Dijo las cosas más bellas de mí”recordó sobre Elon Musk. Antes de continuar: “La gente deja a nuestro gobierno, nos aman, y en algún momento carecen tanto … y algunos de ellos se vuelven hostiles”.





Donald Trump también aseguró su red social social que fue él quien había terminado la misión del gobierno de Elon Musk, según él. “Enloquecerse” Debido a una decisión del presidente estadounidense que es desfavorable para los vehículos eléctricos. “Lo más simple de ahorrar miles de millones y miles de millones de dólares en nuestro presupuesto sería cancelar los subsidios y contratos del gobierno” Del jefe de SpaceX y Tesla, amenazó en otro mensaje sobre Truth Social.









A lo que el hombre más rico del mundo preguntó en X si no era “Es hora de crear un nuevo partido político” en los Estados Unidos, antes “Libera una bomba muy grande” :: “Donald Trump es uno de los” archivos de Epstein “. Esta es la verdadera razón por la que no se hicieron públicos”Se aseguró en X. antes de concluir: ” Buen día ! “”