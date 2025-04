Caso de Betharram: la hija de François Bayrou confirma que el primer ministro se reunió con un juez en 1998

Por

25 de abril de 2025



25 de abril de 2025

Hélène Pallant, hija de François Bayrou, dijo en un programa de MediaPart el jueves 24 de abril que su padre se había reunido con el juez responsable de investigar una violación en Betharram en 1998, un episodio que el primer ministro negó por primera vez antes de cambiar la versión.









“Creo que no lo recuerda, pero estoy allí la noche cuando regresa del juez de Mirande, estamos allí, todos solos, ambos, y me dice: “Sobre todo, no lo repita, juré estar en el secreto de la investigación” »»dijo Hélène Pearl el jueves por la noche.









Cuestionado el año pasado en la prensa sobre este episodio, reportado por el ex jugo Christian Mirande, François Bayrou lo había negado por primera vez. Pero el jefe de gobierno, presionada en este caso, ha cambiado la versión desde entonces, evocando una reunión fortuita con el ex magistrado, domiciliado como él en las fronteras cerca de Pau, durante la cual habrían tenido una conversación informal sobre el caso de la violación que involucra a un religioso de Betharram, padre Carricart.





“¿Crees posible?” »»





“Es mi vecino durante cincuenta años en mi pueblo. Es una amistad desde hace mucho tiempo, incluso antes de que sea un magistrado. ¿Pudimos hablar sobre este caso? Sin duda, sí”dijo François Bayrou el 18 de febrero en la Asamblea Nacional. “Christian Mirande es un juez de una integridad absoluta y nunca comunicó el más mínimo elemento del archivo: pudimos hablar sobre la atmósfera, el establecimiento, nunca del archivo”había agregado el jefe de gobierno.









Según Hélène Pélant, ella y su padre hablaron, esa noche, acusaciones dirigidas al padre Carrricart, que había sido acusado de violación y puestos en detención previa al juicio. “¿Crees posible?” »»le preguntó. “Nos quedamos allí. Le dije: “Escuchando…” Y me dijo: “Está en prisión, que se queda allí” »»informó a la niña frente a la cámara de Mediapart.









“¿Entonces te confirmó que había hablado con el juez Mirande?” »»lo relanzó el periodista. “Habiendo jurado al juez de Mirande para no traicionar el secreto de la investigación, el hecho de que el juez de Mirande había hablado”respondió la hija de François Bayrou. El Jefe de Gobierno debe ser escuchado bajo juramento el 14 de mayo por la Comisión Parlamentaria de Investigación nacida del escándalo, ante el cual el ex Juge Mirande ya testificó el 10 de abril.