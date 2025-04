Caso de Betharram: Bayrou “no pudo entender” el “sistema perverso” del establecimiento, dice su hija

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



24 de abril de 2025 a las 12:05 p.m.

Tiempo de lectura: 1 min.







François Bayrou, primer ministro y ahora “Padre de una víctima” En el caso de Betharram, “No pude entender” EL “Sistema perverso” Desde el establecimiento católico, dijo esta hija en Francia Inter el jueves 24 de abril, el jueves 24 de abril, con motivo del lanzamiento del libro del portavoz de las víctimas Alain Esquerre.









En “Le Silence de Bétharram”, publicado por Éditions Michel Lafon, Hélène Pélllant (Née Bayrou) relata su pasaje a Tobacco, durante un campamento de verano, por un párroco que también intervino en Igon, un establecimiento para niñas administradas por la Congregación de Betharram (Pyrénées-Atlantiques) donde fue educada.





François Bayrou “Es el padre de una víctima, que no sabía” Hasta el martes, dijo su hija mayor en el micrófono de Francia Inter, diciéndose a sí misma “Cualquier víctima”, “Entre otros”de un “Dispositivo perverso”.









“Este sistema, y ​​es absolutamente genial, al final se vuelve contra los padres que no han visto nada, que son acusados”dijo, defendiendo a su padre, ex Ministro de Educación Nacional (1993-1997).









“Él, como los demás, no podía entender porque funciona así, de hecho: tenemos todo ante nuestros ojos (…) excepto que lo tenemos tanto ante nuestros ojos que no vemos nada, no podemos entender”ella insistió.





“Somos legiones”





Hélène Pélllant también la mencionó “Miedo” Frente a la violencia sufrida por un camarada, ante sus ojos, durante el año escolar 1987-1988. A “Episodio olvidado”recordó su memoria por una queja por “No denuncia del crimen y delito” presentado en febrero contra su padre, “Obviamente” Informado del episodio de su hija, según el demandante.





François Bayrou debe ser escuchado el 14 de mayo por la Comisión Parlamentaria de Investigación nacida del escándalo. Acusado de haber sido consciente, en el pasado, de las acciones denunciadas hoy, ha negado firmemente varias veces.









“Me apuñala el corazón”el primer ministro reaccionó el miércoles después de las revelaciones de su hija.





En febrero, el enjuiciamiento de la PAU abrió una información judicial después de un año de investigación y más de 200 quejas presentadas. Se acusó a una ex-Surveilancia por violación y agresión sexual. Otros dos acusados ​​se beneficiaron de la prescripción de los hechos.





Frente a lo que él describe como “El asunto más importante” Pedocriminal en Francia, Alain Esquerre hizo campaña este jueves por un “Liberación del discurso”. “Si todos comienzan a hablar, vamos a tener las náuseas, somos millones, somos legiones”.