Carta abierta a estos funcionarios electos que se creen por encima de las leyes

Publicado en



19 de marzo de 2025 a las 9:53 am actualizó el



19 de marzo de 2025 a las 10:10 a.m.

Tiempo de lectura: 5 min.



Desde la parada del sitio de la autopista Castres-Toulouse, los funcionarios electos de Tarn han presentado un proyecto de ley el 14 de marzo para regresar a la decisión del Tribunal Administrativo de Toulouse. En una columna, los parlamentarios y abogados ambientales denuncian un enfoque antidemocrático.

Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





En el archivo de autopistas «Pierre Fabre», la decisión del Tribunal Administrativo de Toulouse presenta un carácter histórico de doble tito. Primero, porque el tribunal mostró su independencia, a pesar de las constantes presiones de los líderes de este proyecto pompidoliano, y su imparcialidad, simplemente aplicando la ley. Luego, al verificar la práctica del hecho consumado que consiste en llevar a cabo el trabajo cuando sabemos desde el principio que las autorizaciones administrativas tienen un defecto irremediable. Atosca (Constructor y comerciante) Y sus inquilinos jugaron con fuego. No es culpa de la corte si se quemaron.





Pero los autores de estas líneas, si están involucrados o no en la lucha contra este proyecto, se sorprenden al leer las palabras de ciertos funcionarios electos contra una decisión judicial.





Ataque ad hominem – o más bien ad feminam Debido a que el Relator Público es una mujer (joven), no podría lidiar con el archivo, cuestionando el estado de derecho y las afirmaciones de que los funcionarios electos serían los únicos titulares de interés público, al olvidar que demasiados funcionarios electos mantienen vínculos directos o indirectos con los intereses privados que se beneficiarán de este proyecto que lo que será olvidable hasta que sea una contribución no condicionable de dinero público.





La guinda del pastel, algunos parlamentarios y, en primer lugar, el Sr. Terlier, diputado de Tarn, presentó un «proyecto de ley de validación llamado» para romper la jurisprudencia de la corte administrativa: para cambiar las reglas del juego durante el partido, era necesario atreverse.









Por lo tanto, permítanos recordar algunas evidencias que tomamos prestados de cuatro magistrados de alto nivel que lanzaron una alerta en las columnas del «mundo» (7 de marzo de 2025) para proteger el estado de derecho, el potomitano de la democracia.





Si el estado de derecho es una restricción que se impone a todos, es garantizar el mantenimiento de la paz civil. Como Rémy Heitz, Fiscal General, recuerda al Tribunal de Casación, más allá del contrato social, es un «Contrato moral», porque «El estado de derecho es un escudo para nuestras libertades». Si es suficiente que un grupo privado apruebe una ley de complacencia, nos enfrentaríamos a una práctica de Simony y una inquietante deriva plutocrática.





Por su parte, Didier-Roland Tabuteau, vicepresidente del Consejo de Estado, nos recuerda que «El primer actor en el estado de derecho es la administración». Y este es el reproche que se puede hacer al«Administración» Prefectural en el archivo A69: no haber tenido en cuenta las señales de alerta lanzadas por varias autoridades, agencias ambientales o comisiones independientes.









Con Christophe Soulard, primer presidente del Tribunal de Casación, debe ser golpeado que «El estado de derecho, hoy, no solo es respeto por las reglas formales, sino que también es respeto por los derechos fundamentales sustanciales, que puede opuestos a la voluntad de la mayoría». Para suponer que el Sr. Tollier y otros expresan la voluntad de la mayoría, esto no los libera del respeto de las reglas legales que ellos mismos adoptaron en el Parlamento y especialmente la Constitución que garantiza el estado de derecho. En cuanto a las reglas supranacionales, debe recordarse que la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales consagra el concepto de «Precreminencia de la ley». En las sociedades democráticas y protectoras de los derechos fundamentales y las libertades de Europa, este concepto garantiza la certeza legal y protege contra la arbitrariedad de los titulares de poder, ya sea política o económica.





En cuanto a las críticas vehemente contra los grilletes regulatorios que evitarían cualquier proyecto, nos reconocemos en la afirmación de Didier-Roland Tabuteau, vicepresidente del Consejo de Estado, cuando señala que hay «Los actores que tienen interés en que ciertos estándares no se aplican por razones económicas, políticas y filosóficas». Del mismo modo, Christophe Chantepy, presidente de la sección de litigios de Conseil, descifró sus maniobras cuando observa que«Hay agendas políticas o económicas que conducen, por varias razones, para avanzar en la idea de que el estado de derecho evitaría la actuación». Es olvidar un poco rápidamente que las reglas que se imponen a todas las leyes o tratados que resultan de una decisión del soberano, es decir, la gente (artículo 3 de la Constitución), y no de algunos financieros ocultos en los paraísos fiscales o industriales que se comportan como «Masters of Forges».









Para concluir, hablemos con el primer presidente del Tribunal de Casación, Christophe Soulard, quien subraya esta evidencia: «Cuando ponemos en duda la legitimidad del juez, debilitamos todo el sistema: desde el momento en que podemos comenzar a atacar a una de las instituciones del estado de derecho, ¿por qué las críticas se detendrían allí? Existe un efecto dominó en cuestionar los diversos pilares de la democracia. »» ¿Entiendes, caballeros, que, por tus discursos irresponsables, juegas el juego de Trump a los pies pequeños que esperan su tiempo para destruir el consenso resultante del programa del Consejo Nacional de Resistencia?





Y no vengas y nos digas que tu legitimidad sería más fuerte porque has sido elegido. Una vez más, el presidente Soulard demuestra que está equivocado diciendo que el juez apoyó “Su legitimidad sobre la calidad de los debates que conducen a decisiones pronunciadas y sobre la prudencia que marca este último. El proceso jurisdiccional es lo opuesto a las redes sociales: nunca estamos en la escalada, siempre estamos en la verificación de los hechos, estamos en el debate de los argumentos racionales. Es por eso que los tribunales son, profundamente, lugares de apaciguamiento social ”.





Entonces, caballeros y parlamentarios de damas, dejan que la justicia trabaje en el contexto de un debate contradictorio y racional. Heno de emociones y declaraciones eruptivas. Debe respetar a los jueces ya que debe respetar a los ciudadanos que son sus votantes. Y así, todos juntos, defenderemos y la ley y la democracia, lo que sea que cuesta para los inversores en la A69.





Lista de firmantes





Christophe Lèguevacques, Abogado en el bar de París





Christine Arrighi, MP de ecologista para Haute-Garonne





Frédéric Arrou, ciudadano





Attac 81





Thomas Brail, Grupo de vigilancia de los árboles nacionales





Lisa Belluco, Ecólogo Diputado de Viena





Jérémy Bousquet, Abogado en el Bar Toulouse





Hélène Cabanes, Consejero Municipal y Metropolitano en Toulouse





Cyrielle Chatelain, MP de Isère y presidente del grupo ambiental en la Asamblea Nacional





Didier Cujives, Ex alcalde de Paulhac (31)





Charles Culioli, Abogado en el bar de París





Pierre Délivret, Abogado en el Bar Toulouse





Karen Erodi, Tarn lfi mp





Charles Fournier, Diputado de Ecólogo para Indre-Et-Loire





Régis Godec, Líder de ambientalistas en las elecciones municipales de Toulouse





Nicolas Imbert, Director Ejecutivo de Green Cross Francia y Territorios





Odile Maurin, Elegido en Toulouse Métropole





Sébastien Mabile, Abogado en el bar de París





Antoine Maurice, Consejero Municipal y Metropolitano en Toulouse





Christine Merckelbach, Gerente de Negocios Solidarios





Catherine Mouniélou, Abogado en el bar de Saint-Gaudens





Julie Ozenne, Diputado de Ecólogo para Essonne





François Piquemal, Diputado de LFI de Haute-Garonne





Jean-Claude Raux, Vicepresidente del ambiente





Eva Sas, Diputado de Ecólogo de París





Sabrina Sebaihi, Diputado ambientalista de Hauts-de-Seine





Mélanie de Sousa, Estudiante de doctorado de derecho público





Anne Stambach-Strrenoir, MP LFI de Haute-Garonne





Sophie Taillé-Polian, Val-de-Marne Miembro Ambiental





Pascal Touhari, Abogado en el Lyon Bar





Emmanuel Tordjman, Abogado en el bar de París





Régimen (Unión para la protección de la naturaleza y el medio ambiente del Tarn)





Los valles (Ley de Asociación 1901)





Dominique Voynet, Diputado de Ecólogo para Doubs.