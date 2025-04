Cargar contra los jueces, "día fatal" ... después de su condena, Marine Le Pen Court-Attack

Por

Benjamin Moisset

Publicado en



31 de marzo de 2025 a las 9:43 p.m. actualizó el



1 de abril de 2025 a las 8:44 am

Tiempo de lectura: 2 min.







Este lunes 31 de marzo es un « día fatal Para ella. Marine Le Pen lo repitió varias veces en el TF1 establecido la misma noche. El líder de lejos acaba de ser sentenciado a malversación de fondos públicos a cuatro años de prisión, dos de los cuales están cerrados, pero sobre todo a una inelegibilidad de cinco años con una solicitud inmediata, en el caso de los asistentes parlamentarios europeos del Frente Nacional (FN, que se ha convertido en una concentración nacional, RN), se ha desarrollado su candidato para la elección presidencial de 2027. Preguntas por Gilles Bouleau, un abrofense.





• «El estado de derecho ha sido completamente violado»





En su contraataque, Marine Le Pen lanzó una perorata contra los magistrados. «Creo que el estado de derecho ha sido completamente violado por la decisión que se emitió»estimó el líder de los diputados de RN en TF1. Y estimar con calma: «En Francia, en el país de los derechos humanos, los jueces han implementado prácticas que se creía que estaban reservadas para regímenes autoritarios»alusión a la ejecución inmediata de su sentencia de inelegibilidad, que escapa de la llamada que realizó.





Su cargo fue particularmente concentrado, sin nombrarlo, en el magistrado que pronunció su sentencia de inelegibilidad: Bénédicte de Perthuis. «El magistrado ha asumido muy claramente» O » La motivación del presidente es clara «: Pruébelo de las elecciones presidenciales, según el sentimiento de Marine Le Pen. El Presidente de la Corte «Obedece una orden, una orden, un clima», Ella consideró, antes de estimar que fue juzgado en un «Parcial».









• «No voy a ser eliminado»





El discurso de Marine Le Pen este lunes por la noche se basó en un miedo: no poder presentarse en las elecciones de 2027. Por eso ella repitió esperando «May Justice Hurries», Refiriéndose a los plazos generalmente en apelación. «No voy a ser eliminado así. Haré los remedios que pueda. Hay un camino pequeño. Ciertamente es estrecho, pero existe»dijo.









De lo contrario, «Millones de franceses serán privados de un juez de primera instancia del candidato que ahora se considera el favorito de las elecciones presidenciales», Ella se lanzó en el set TF1. Reteniendo su mandato como diputado para Pas-de-Calais y sus funciones como Presidenta del Grupo RN en la Asamblea Nacional, Marine Le Pen aseguró que no se retiró «De ninguna manera» de vida política.





Cuando se le preguntó sobre un posible recurso a una candidatura de sustitución por su delfín Jordan Bardella, consideró que el actual presidente de la RN era «Un gran activo» Para la fiesta de lejos. Pero «Espero que no tengamos que usar este activo antes de lo necesario»agregó, cuando repitió, el objetivo de los magistrados es«Correo (SE) presente y sea elegido para las elecciones presidenciales «.









• «Un desacuerdo administrativo con el Parlamento Europeo»





Cuando se le preguntó en la parte inferior del caso, Marine Le Pen intentó minimizar tanto como sea posible. «Soy inocente», continuó defendiendo al candidato presidencial triple en el conjunto TF1: “Este es un desacuerdo administrativo con el Parlamento Europeo. No hay enriquecimiento personal, no hay corrupción, no hay nada de esto. (…) No tenemos nada que culparnos. »» Pero Marine Le Pen no fue condenado por enriquecimiento personal directo o corrupción, sino por malversación de fondos públicos, en cuanto a enriquecimiento, tuvo lugar, según el tribunal, pero indirectamente: no había«Enriquecimiento personal» pero «Hay un enriquecimiento del partido»explicó el presidente, recordando que los salarios otorgados a los asistentes parlamentarios eran más «Cómodo» que lo que el entrenamiento frontista podría haber ofrecido.









El líder de Lejano Bereco entonces quería mantener la esperanza: «A los franceses, vengo a decirles esta noche: no te preocupes, no estoy desmoralizado, por el contrario, estoy escandalizado, indignado.» » Esta convicción es incluso «Un motor de combate adicional que lidero», Insistió Marine Le Pen. Sin embargo, no hay garantía de que el Tribunal de Apelaciones tome una decisión diferente de la del Tribunal Penal.