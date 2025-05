Caps de “Trump 2028” a la venta en la tienda en línea de Donald Trump

Trump y la tentación del tercer término





¿Realmente tiene la intención de correr para un tercer mandato a la cabeza de los Estados Unidos? “No estoy bromeando” Sobre este tema, dijo Donald Trump el 30 de marzo durante una entrevista por teléfono con el canal NBC. “Hay métodos para hacer eso”continuó, asegurando que “Mucha gente quiere (déjalo) hacer “. Esta no es la primera vez que el antiguo Magnat de bienes raíces, que acaba de comenzar su segunda presidencia después de un primer contrato de arrendamiento en la Casa Blanca entre 2017 y 2021, menciona esta perspectiva. El multimillonario republicano incluso lo evoca “Constantemente”en privado como en público, informa el “New York Times”. Sin embargo, representaría “Un acto inconstitucional, explícitamente prohibido por el 22mi Enmienda “ De la ley fundamental estadounidense, recuerda el “Washington Post”. El texto, ratificado en 1951 después de los cuatro términos consecutivos de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), establece que “Nadie puede ser elegido para la presidencia más de dos veces; y cualquier persona que haya cumplido la función del presidente, o haya actuado como presidente durante más de dos años de un mandato por el cual a otra persona fue nombrada presidente, no puede ser elegido para la función del presidente más de una vez”. Algunas voces trumpistas ciertamente afirman que el 22mi La enmienda solo se aplica a los presidentes que han llevado a cabo dos términos consecutivos, pero esta tesis es “Sin base legal”El texto no hace distinción entre mandatos consecutivos y no comunicados, explica el “Washington Post”. Una de las estrategias previstas por los partidarios del golfista con la tapa roja para abrir el camino a un tercer término es modificar la constitución. Andy Ogles, un republicano electo de Tennessee al Congreso, hizo en enero una propuesta de revisión de 22mi enmienda. Sin embargo, la reforma del texto fundador de la democracia estadounidense es un proceso arduo: la resolución debe recolectar dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes y el Senado, luego ser ratificados por tres cuartos de los estados (38 de 50). “Dado el impasse en el Congreso (donde los republicanos tienen una mayoría estrecha en las dos cámaras), Sin mencionar las divisiones políticas del país, esta perspectiva parece delgada “resume la radio pública NPR. A partir de entonces, para llegar a las 22mi La enmienda, otro escenario circula en el campo republicano, haciéndose eco de la estratagema ha andamonado por Vladimir Putin con Dmitri Medvedev en 2008: Donald Trump intervino en 2028 los roles en el boleto republicano con su vicepresidente JD Vance, quien daría paso atrás por detrás del Resuelto de la mesa Después de la elección. Cuando se le preguntó sobre este modo operativo por NBC, el ocupante de la Oficina Oval respondió que era ” a “ Posible opción. Sin embargo, nuevamente considere abogados, el plan se enfrentaría a la ley fundamental: según 12mi enmienda, “Ninguna persona constitucionalmente inelegible para la función del presidente será elegible para la del vicepresidente de los Estados Unidos”. Donald Trump, cuyos partidarios habían tomado el Capitolio en enero de 2021 para evitar la victoria de su rival demócrata Joe Biden, también podría negarse a abandonar la Casa Blanca después de su mandato … “Aunque el 22mi Enmienda prohibida para que Trump sea reelegido presidente, no le prohíbe ejercer sus funciones más allá del 20 de enero de 2029señala el politólogo Philip Klinkner, profesor en Hamilton College, en el sitio de conversación. De hecho, el 22mi La enmienda solo se le prohibió ser “elegida” más de dos veces. No proporciona nada relacionado con la adhesión a la presidencia por una manera distinta de la elección. »» Pero muchos abogados dudan de la existencia de cualquier falla: “La constitución rara vez es tan clara sobre un tema como en la prohibición de los presidentes de ejercer más de dos términosAsegura la “Washington Post” Deborah Pearlstein, profesora de derecho en la Universidad de Princeton. Trump es constitucionalmente inelegible para un tercer mandato. Punto final. »» Mientras tanto, analiza el “New York Times”, las declaraciones de Trump en un tercer término, ya sea fundado o no, cumplen un objetivo: sus comentarios, además de evitar la aparición de sucesores potenciales que podrían robarle el programa, desvíe la atención de otras controversias, como la falla de seguridad revelada por el afecto de “Signalgate”.