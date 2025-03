«¡Calumnia, calumnia, siempre quedará algo!», Dencouss Raquel Garrido

Tiempo de lectura: 3 min.

Narrativo

Este viernes 14 de marzo, la pareja Raquel Garrido y Alexis Corbière estuvieron muy presentes para su juicio por difamación contra el periódico «Le Point» y su periodista Aziz Zemouri, quien los había acusado erróneamente de maltratar a una criada indocumentada.





«Estaba en estado de shock, para leer este retrato aún más monstruoso para mí desde que vengo de una familia que siempre ha sido colocada del lado de las personas vulnerables, oprimido … fue una adición de mentiras lo que me destruyó ! ». Raquel Garrido, el ex diputado de la rebelde de Francia, tiene la voz que se desprende cuando habla con el patio de la corte el caso por el cual ataca la difamación, con su compañera Alexis Corbière, la revista «Le Point» y su periodista Aziz Zemouri. Asunto «Little Banal»Como dice el abogado del «punto», ya que, en esta sala del tribunal, todos reconocen que la información publicada el 21 de junio de 2022 en el sitio semanal, acusando a la pareja de emplear a una criada indocumentada, maltratándola, era falsa. Completamente falso.









Raquel Garrido y su compañero lo golpearon en las pocas cámaras presentes antes de la audiencia. Y reducirlo con la fuerza que conocemos al timón: quieren hacer de esta prueba un ejemplo. «No es un debate de Garrido/Corbière, sino un debate ciudadano»afirma el diputado de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière. La prensa de calidad es un derecho que debemos defender. El punto contribuye al triunfo del debate. La pregunta no es saber si Aziz Zemouri estaba equivocado, pero ¿cómo dejó pasar el punto? ». Un artículo que describe su abogado » accidente industrial ».





Ni el director editorial del «punto» Etienne Gernelle ni el periodista cuestionado han venido a responder preguntas. «Estoy herido por la ausencia de los dos acusados, que nos deben a las cuentas, Enojar a Raquel Garrido al timón. Es una forma muy violenta de desprecio hacia mí, pero también de ustedes, de justicia, los medios de comunicación, los votantes (…) que no vienen, y al final, disgustará a todos de los medios de comunicación «.





«Solo una fuente nunca es suficiente»





En este caso, es la falta de prudencia del periodista quien es señalado por primera vez. Es criticado por no haber revisado la información que le trajo: esta pseudo-mujer de limpieza, que tenía solo en el teléfono, estos documentos de identidad falsa, estas capturas de pantalla de mensajes falsos con edición grosera … Aziz Zemouri confiaba en una sola fuente, un ex consumo de policía a quien conocía bien. Raquel Garrido y Alexis Corbière trajeron a Patrick Even, profesor universitario especializado en la historia de los medios, para recordar los conceptos básicos del periodismo frente a la corte. “Solo una fuente nunca es suficiente. Siempre debemos enfrentar una fuente con otra fuente ”, Insiste. «Pero cuando el periodista ya ha trabajado con esta fuente, ¿quién tenía confianza? ¿Y cuándo es esta fuente de policía o agente de información general? » Pregúntele al abogado de Aziz Zemouri. «Aún más, Exclama Patric Eveno. ¡Estos son los mayores intoxicadores, los manipuladores más grandes! ». De hecho, la fuente de Aziz Zemouri fue claramente patrocinada.





Además de este procedimiento de difamación, también está en marcha otro procedimiento correccional, con tres acusaciones, incluido el ex alcance de Drancy Jean-Christophe Lagarde, y luego se opone a la insumise Raquel Garrido a las elecciones legislativas. Aziz Zemouri, al igual que la pareja Garrido-Corbière, eran un partido civil. Los abogados de Aziz Zemouri, por lo tanto, argumentan circunstancias atenuantes: «Es una víctima periodista de una estafa, una fábrica de mentiras, de un caso montado, que se hizo y se disculpó. »»









Pero, otra violación grave, el periodista tampoco intentó contactar a la pareja Garrido/Corbière para enfrentar su «Información». Antes de publicar, acaba de enviar este SMS: “Empleas a una criada indocumentada. ¿Ha tomado medidas para la regularización? »». Un sms al que Raquel Garrido respondió con un rápido «Es cualquier cosa». «No tomé esta oración en serioexplica al timón, Realmente no le presté atención, en la cantidad de mensajes que recibo. ¿Por qué no nos llamó y hizo todas sus preguntas? ».





Detrás de la responsabilidad del periodista, Raquel Garrido y Alexis Corbière están especialmente esperando ver la de la revista y su director. “¡El punto ha prometido una investigación interna que nunca se ha publicado! »»recuerda a la pareja. “El periodismo es un oficio, pero una comunidad en comunidad, agrega al fiscal. Los periodistas se refieren a sus líderes, gerentes y, en última instancia, a su director de publicación. Siempre debe haber un releedor »». La audiencia no entregará más sobre el misterio de los engranajes de la revisión en el «punto». El abogado del periódico se contenta con explicar que estaba esperando «Esta audiencia con una cierta renuncia»para insistir, para marcar la distancia con Aziz Zemouri, fiesta De la revista, que no era el abogado del periodista, recordar que el periódico, después de una investigación rápida, tenía muy Rápidamente retiró el artículo del sitio en ese momento y se disculpó.





«Calumnia, calumnia, siempre quedará algo», suspira Raquel Garrido al timón, diciendo que todavía ve en las redes sociales, tres años después, oraciones como «Ve primero a pagar a tu mujer de limpieza ». Ella agrega: «Es por eso que uso la voz de la justicia, es lo único posible y realmente espero, realmente que se devuelva». Respuesta el 12 de mayo a la 1:30 p.m.