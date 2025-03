Boris Vallaud establece las bases para una candidatura para el jefe de la PS

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



12 de marzo de 2025 a las 2:51 p.m. actualizó el



12 de marzo de 2025 a las 3:56 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.







¿Irá, no irá? El líder de los diputados socialistas, Boris Vallaud, dio un paso este miércoles 12 de marzo para una solicitud para el puesto de Primer Secretario del Partido Socialista (PS), con la publicación de una plataforma en el periódico «Liberación». Publicación acompañada de la creación de un sitio web y una página llamada «UNIR» en las redes sociales (Facebook, X, Instagram).





Incluso si no expresa ninguna intención clara en este texto, el diputado de Landes, que muchos socialistas estaban tratando de embarcarse en la carrera, establece hitos para probar su capacidad para recolectar.





En esta columna, que se titula «para una ps de combate frente a los golpes de nacionalistas y liberales» y que firma con «Un colectivo» Todavía no identificado, pide al próximo Congreso del partido programado para junio de junio «Un Congreso de Reconciliación» Y «Doctrina»después de eso de Marsella en 2023, que había dividido la PS en dos.





Mientras que Olivier Faure anunció que era un candidato para su sucesión, y que sus oponentes de 2023, Nicolas Mayer-Rossignol, alcalde de Rouen, y Hélène Geoffroy, alcalde de Vaulx-En-Velin, también se preparan para regresar al combate, Boris Valalaud es presionado por varios socialistas, incluido el senador Alexandre, que juzga a los jueces más que el senador Alexandre, juzgue a los jueces más.









«Lo peor sería la rumia del pasado, el resentimiento de algunos y el espíritu de venganza de otros»escribe el jefe de los diputados de PS en su galería. En cambio, «Lo mejor sería en la preparación del futuro, un congreso de reconciliación, afirmación e ideas para ponernos en el momento del mundo (…) Así reconciliado, los socialistas podrán unir a la izquierda «continúa el que todos alquila la gerencia pacificada del grupo en la Asamblea Nacional.





Pero el enarque de 49 años advierte: lo desea «Unión con cualquier fuerza, pero no con el sindicato a toda costa»Y “Una unión en la que los socialistas con fuerzas encontradas podrán desempeñar el primer papel. Pero no se puede decretar. Se merece «agrega. Una posición que se une a la de Olivier Faure.





¿Qué línea defender contra Olivier Faure?





Boris Vallaud, quien defendió la búsqueda de compromiso con el gobierno sobre el presupuesto, pero planeó votar por la censura después de las palabras del primer ministro François Bayrou en el «Sumersión» La migración puede esperar aterrizar en el futuro presidencial, incluso si sus detractores lo ven especialmente como «Vellerian».





El esposo del ex ministro socialista, Najat Vallaud-Belkacem, quien dice que está preocupado por la creciente brecha entre los políticos y los franceses, sigue siendo un enigma. No oculta su poco interés en los juegos de dispositivos y reconoce tener «Una relación ambivalente con la política: ella me fascina tanto como me desespere».









¿Llegará tan lejos como para escribir un texto de orientación, un paso preliminar para ser candidato? En el campamento de Olivier Faure, seguimos siendo circunspectos: “No sé qué defenderá muy bien. Su línea está lo suficientemente cerca de la nuestra, por no decir similar «tenga en cuenta un pariente del primer secretario.





“Los amo a ambos, no quiero que uno se quede contra el otro. Están muy alineados «abunda un diputado socialista. Sin embargo, Boris Vallaud «No es hada, él es vallaudio cada dos días»mate uno de sus parientes.





Podría ser apoyado tanto por los partidarios de Olivier Faure como por aquellos que tienen resentimiento contra el primer Secretario, agrega el apoyo de los Landes Elected, que espera muchas manifestaciones.









Pero un miembro de la gerencia señala que una candidatura del diputado de Landes “Aparecerá como una forma de voluntad para descomponer Olivier Faure. Sería poco apreciado por los activistas «.





Para el diputado Laurent Baumel, «Si Boris (Vallaud) quiere ser el primer secretario, debe explicar por qué está en contra (Aceituna) Faure. Puede intentar jugar la reunión, excepto que si hay dos líneas «uno que aboga por la obligación de un candidato presidencial socialista y el otro que defiende a un candidato de la izquierda sin hacer de una candidatura socialista un requisito previo, «¿Qué es la reunión?» »».