Ataques mortales en Ucrania: Trump cree que Putin “se ha vuelto completamente loco”

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



26 de mayo de 2025 a las 8:04 am actualizó el



26 de mayo de 2025 a las 3:28 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.







El fin de la bondad. Donald Trump dijo el domingo que Vladimir Putin era “Viniendo completamente loco”endureciendo el tono contra Moscú después de un fin de semana de ataques rusos mortales contra Ucrania a pesar de los llamados al alto el fuego.









El presidente estadounidense dice que quiere un final rápido de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero, a pesar de su optimismo publicado nuevamente el lunes pasado después de una llamada de casi dos horas con su contraparte rusa, los bombardeos se intensificaron con 13 muertos en el lado ucraniano el domingo por la mañana.





“Siempre he tenido muy buenas relaciones con (el presidente) Vladimir ruso Putin, pero algo le sucedió. ¡Se ha vuelto completamente loco! »»escribió Donald Trump en la red social social. “Siempre dije que quería toda Ucrania, no solo un juego, y tal vez resulta ser correcto, pero si lo hace, ¡conducirá a la caída de Rusia!” »»agregó.









El Kremlin aseguró que Vladimir Putin defendió a Rusia el lunes después de las fuertes críticas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó los numerosos ataques mortales en las últimas horas de medidas como “Estocada” Ataques de drones ucranianos contra el territorio ruso.





Cientos de drones





Durante la noche de domingo a lunes, las autoridades ucranianas aún informaron dos heridas: una mujer de 60 años y un hombre de 52 años, en un “Ataque ruso” En la región de Zaporijia, así como en las regiones de Khmelnytski (West) y “Explosiones poderosas” En la ciudad de Kharkiv (noreste).





En Kiev, el alcalde Vitali Klitschko dijo que la defensa anti -avión se había activado frente a un ataque con drones.





Las alertas aéreas se activaron en todo el territorio nacional en la noche, pero el bombardeo informado parecía de acuerdo con la información menos masiva que en las dos noches anteriores.









Según la Fuerza Aérea, Ucrania había sufrido un ataque combinado de 367 proyectiles el domingo: 69 misiles y 298 drones. Las autoridades ucranianas informaron 13 muertos, incluidos cuatro en la región de Kiev, así como tres niños en la región de Jytomyr (noroeste).





Durante la noche de viernes a sábado, se habían detectado unos 250 drones y 14 misiles balísticos, principalmente apuntando a la capital.





El ejército ruso dijo que había golpeado a las empresas durante estas dos noches. “Complejo militar-industrial” Ucranio.





La presión internacional sobre Rusia afirmó





En el lado ruso, el funcionamiento de varios aeropuertos de Moscú se interrumpió una vez más en la noche, mientras que diferentes regiones rusas, incluida la capital, informaron drones interceptados por la defensa anti -avión.





Los bombardeos de fin de semana rusos empujaron a Kiev y sus aliados europeos a llamar para castigar a Moscú, el jefe de las afirmaciones de la UE Kaja Kallas. “La presión internacional más fuerte sobre Rusia”mientras Berlín denunció “Una afrenta, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha hecho tanto para llevar a Putin a la mesa de negociaciones”.









En otra llamada para Washington, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que “El silencio de América y otros solo fomentan a Putin”.





Pero Donald Trump sigue siendo evasivo en cualquier acción concreta dirigida a Rusia, simplemente respondiendo el domingo por la noche ” absolutamente “ Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de fortalecer las sanciones estadounidenses. Y no ocultó su frustración hacia Volodymyr Zelensky: “Todo lo que sale de su boca crea problemas, no me gusta y es mejor que se detenga”.