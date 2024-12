Ante la crisis política, Macron debe abrirse a una izquierda responsable

Publicado el



11 de diciembre de 2024 a las 18:00 horas.

Cuando el país se tambalea al borde del abismo, ¿es posible un “gobierno de interés general”? ¿Hasta dónde puede llegar el Partido Socialista en su búsqueda de un compromiso? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” arroja luz sobre la situación.





Los tiempos están cambiando. El 9 de diciembre, tras una reunión con Emmanuel Macron, Fabien Roussel, primer secretario del Partido Comunista Francés, sugirió un nuevo método para resolver un conflicto nacional que dura dos años. “En materia de pensiones, presentamos la propuesta de avanzar hacia una conferencia social. » En las escaleras del Elíseo, un líder de izquierda se abstuvo de exigir la derogación de la jubilación a los 64 años, presentada anteriormente como condición previa para cualquier discusión. Sin duda, el líder comunista tuvo que reafirmar su adhesión a esta exigencia totémica unas horas más tarde para calmar las protestas de algunos de sus camaradas. Pero efectivamente se ha enviado una señal de apertura.









Después del levantamiento de la censura, ¿volverá el principio de realidad? Con un nuevo espíritu de responsabilidad, una parte de la izquierda se muestra una vez más dispuesta a afrontar una situación de crisis política, presupuestaria y próximamente económica. El impulso lo dio la dirección del Partido Socialista que, inmediatamente después de derrocar al gobierno, se negó “refugiarse en una actitud puramente protestante”. Y se proyectó hacia el futuro con “la preocupación permanente por el compromiso”.





¿Por qué tal desarrollo? Este nuevo realismo se explica, en primer lugar, por consideraciones internas: cuestionado por su alianza con La Francia insumisa (LFI) por los partidarios de la socialdemocracia y amenazado de ser derrocado en el próximo congreso que se celebrará antes del verano de 2025, Olivier Faure prefirió hacerse pasar por un unificador de la tribu rosa.









Esta búsqueda de síntesis coincide con intereses políticos superiores. ¿Pueden los funcionarios electos de la nación contentarse con una postura de oposición sistemática cuando el país se tambalea al borde del abismo? Mientras Jean-Luc Mélenchon, hasta ahora único dueño del Nuevo Frente Popular (NFP), cuenta con el caos para empujar a Emmanuel Macron a dimitir e imponer su candidatura a unas elecciones presidenciales anticipadas, los socialistas prefieren “dar de vez en cuando ”para aclarar su oferta y nominar un candidato cuando llegue el momento.





La política de los peores no puede sustituir su estrategia. Y la repetida censura, con la ayuda de la Agrupación Nacional (RN), les parece ahora un callejón sin salida. Atrapados entre dos populismos, están volviendo gradualmente a su espíritu: la práctica parlamentaria y gubernamental que siempre ha caracterizado al partido, de Blum a Hollande, pasando por Mitterrand y Jospin.





Un “pacto de no agresión”





Mientras exigen el nombramiento de un Primer Ministro entre sus filas que favorezca el debate en la Asamblea renunciando al 49,3, los socialistas parecen inclinados, sin decirlo, a un «pacto de no agresión» con un gobierno centrista que tendría la inteligencia de no para robarles. Si siguen esta intuición, podrían convertirse en garantes de un poder que ya no dependería de la buena voluntad de Marine Le Pen sino de una izquierda reformista capaz de obtener algunas adaptaciones. Esto puede parecer menos ambicioso que el programa NFP, pero más coherente con su objetivo: la lucha contra la extrema derecha. “A veces es mejor dar un paso que no hacer nada” resumió Olivier Faure en defensa de las acusaciones de «traición» pronunciado por los melenchonistas.





Lo que suceda a continuación dependerá de la capacidad de adaptación del Presidente de la República. Convocando una reunión de los partidos dispuestos a llegar a un compromiso –con excepción del LFI, que es decididamente hostil, y del RN, que dice estar dispuesto a “volver a discutir el presupuesto” con un primer ministro de derecha o de centro: Emmanuel Macron está intentando dar sustancia a un “gobierno de interés general” Es probable que sobreviva hasta el otoño de 2025, cuando vuelva a ser posible recurrir a elecciones legislativas. Durante estas laboriosas negociaciones, uno de los principales riesgos de fracaso se debe a la tentación macroniana de situarse en el centro del juego. Si quiere dar al país la oportunidad de ser administrado, el presidente debe confiarle imperativamente una delicada misión diplomática. a un nuevo Primer Ministro. Para evitar verse obligado a dimitir, debe decretar el fin de su dominio. Y finalmente abrirse a una izquierda responsable.