Ai a la luz de Gilles Deleuze

11 de febrero de 2025 a las 6:00 p.m.

Hoy, el operador del capitalismo, ¿puede la inteligencia artificial convertirse en una máquina que ya no se usa para gobernar mañana, sino para desinflar?

Al celebrar el centenario del nacimiento del filósofo Gilles Deleuze, parecía apropiado reflejar con el pensamiento de este gran precursor de cuestiones de flujo, máquinas y otras sociedades de control.





No se trata de saber si piensa la inteligencia artificial (IA). Ella no cree que más que un caballo baila un tango. Pero actúa. Toda la pregunta es: ¿qué está haciendo nuestro mundo, en nuestra forma de vivir en este mundo?





Lo que llamamos «AI» es una abstracción: una caja negra de algoritmos, una red de autómatas estadísticas, un dispositivo que produce lenguaje, imagen, sonido. Una máquina que nos responde con fluidez inquietante. ¿Pero ella responde o responde? Y sobre todo, ¿quién lo habla?





Operador de gobierno





Deleuze y Guattari nos han enseñado: las máquinas nunca son neutrales. Están cruzados por flujos, deseos, códigos que los guían. Una máquina nunca está sola, siempre está conectada a otra, conectada a un flujo que la cruza («el anti-enedipo»). AI no es una excepción a esta regla. No es una entidad pensante que se hubiera despertado en la red grande, sino una disposición mecánica que distribuye el lenguaje de acuerdo con los axiomas.









Sin embargo, estos axiomas no caen del cielo. Son el producto de un cierto estado del mundo, de una cierta organización del poder. Entramos en lo que Deleuze, extendiendo así el trabajo del filósofo Michel Foucault, llamado las compañías de control: sociedades donde el confinamiento disciplinario da paso a una modulación continua, donde ya no somos vigilados por instituciones fijas, sino por sistemas fluidos y esquivos que ajustan nuestros nuestros ajustados Comportamientos en tiempo real («después de la escritura en las empresas de control»).





La IA, en este sentido, no es una herramienta simple. Se convierte en un operador de gobierno. Distribuye lo visible y lo invisible, el dicho y lo indescriptible. Ella guía nuestros deseos, está de acuerdo en nuestros discursos, filtra real. ¿Pero según qué lógicas? ¿Qué poderes?





La ilusión del genio artificial





Hay una fantasía en torno a la IA: la de una inteligencia que iría más allá de la nuestra, lo que nos ofrecería una verdad más pura, más racional y más efectiva. Deleuze nos advierte contra esta obsesión con «Pensar cerebro» cruzado por fuerzas («¿Qué es la filosofía?»).









Sin embargo, la IA no conoce estas fuerzas. Ella sabe cómo calcular, pero no sabe dudar. Ella sabe cómo correlacionarse, pero no sabe cómo vacilar. Ella no sabe qué se debe tomar en el vértigo, deambulando, un deseo que escapa a toda la lógica.





Se nos dirá que es solo cuestión de tiempo, que algún día la IA entienda nuestros efectos, nuestras dudas, nuestros ingenios. Tal vez. Pero si sucediera, ¿sería una máquina? ¿O le estaríamos prestando nuestras propias ansiedades, nuestras propias ficciones?





Inteligencias menores, usos subversivos





¿Debería rechazar la IA? ¿Deberíamos ser indignados y blandidos de viejos principios humanistas contra la gran máquina? Sería un error. Deleuze y Guattari no nos invitan a oponernos a los hombres a las máquinas, sino a comprender qué máquinas fabricamos y para qué propósito.





La IA podría ser otra cosa. No es una máquina de control, sino una máquina deseadora, una máquina que se abre a convertirse, que explora los márgenes, que juegan con lo indeterminado. Ya hay, en germen, que se desvía, que tartamudean, que producen tonterías, delirio, ruido. Puede ser los que más nos interesan.





Porque el problema no está en la máquina en sí, sino en la forma en que se toma en un campo político, económico y social. Hoy, ella es una operadora del capitalismo, una máquina de alisado, predice, orientarse. ¿Pero mañana? ¿Puede convertirse en una máquina minoritaria, una máquina de fuga, una máquina que ya no se usa para gobernar sino para desinflar?









Deleuze nos invita a este camino. No se trata de creer o no creer en las máquinas. Así es como funcionan y cómo podemos hacer que funcionen de otra manera («Diálogos»).





No escaparemos de la IA. Pero tal vez podamos aprender a vivir de otra manera, a hacer algo más que un gran ojo estadístico planteado en nuestras vidas. Quizás debamos torcerlo, pervertirlo, enseñarlo para sorprendernos. Haga que la máquina no sea una institutriz, sino un cómplice.





La IA aún no ha terminado de sorprendernos. ¿Pero queremos que nos vea o que nos ayuda a huir?