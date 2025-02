«Agotado a la tarea»: ​​un alcalde de Seine-Saint-Denis anuncia su retiro temporal para preservar su salud mental

Por

22 de febrero de 2025

Karine Franclet, alcalde de Aubregilliers (Sena-Saint-Denis), su retirada temporal de sus deberes políticos anunciados el viernes por la noche, evocando un «Fatiga profunda» y el deseo de «Tómese el tiempo para volver mejor».





En 2020, este director de la escuela secundaria Vocational High School conquistó, bajo el banner Udi, el entonces municipio comunista. Por su enfoque, Karine Franclet desea «Rompiendo el tabú» de la salud mental de los funcionarios electos. “Quería ser 200 %. Cuando te conviertes en alcalde, debes dominar un montón de temas. No puedo defender un archivo sin controlarlo por completo «le dijo al «figaro», explicando que ella «Agotado en la tarea».





Se dirigió directamente a los Albertivillarios en una carta publicada en las redes sociales. “En los últimos meses, he sentido que la fatiga profunda me apoderó, insidiosamente. Quería ignorar las señales, avanzar a toda costa, como esperamos de un funcionario electo, con el requisito de que mi compromiso suponga (…) hasta que mis límites me impongan «.









«Tomo la decisión, durante unas semanas, para respaldar temporalmente mis funciones para cuidarme y recuperar toda la energía necesaria para la misión que me confiaron»ella continúa.





«Esta decisión no es una renuncia, todo lo contrario»





Proyectos de renovación urbana, llegada de la extensión de la línea 12 de la metro, los hechos de la delincuencia, la instalación del campamento de consumo de Crack … En los últimos años, la ciudad de Aubervilliers ha tenido varios archivos.









Aunque atrapado en París y su decimoctavón, Aubervilliers sigue siendo una ciudad muy popular que enfrenta una alta tasa de pobreza, 42 % según los últimos datos disponibles de Insee (2021). Desde todos los municipios de Sena-Saint-Denis que bordean la capital, desde Saint-Oue hasta Montreuil a través de Saint-Denis y Pantin, Aubrevilliers es el que tiene la tasa de pobreza más alta.





“Esta decisión no es una renuncia, todo lo contrario. Quiero continuar luchando por Aubervilliers, con toda la energía que merece esta ciudad, porque sigue siendo mucho por hacer y que deseo estar en la cita de nuestras promesas «escribe Karine Franclet. Durante su ausencia, los asuntos actuales serán administrados por el equipo municipal.