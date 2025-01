¿Ademe está gastando “4 mil millones de euros”? Cuando Gérard Larcher se entrega al populismo antiecológico

Publicado el



12 de enero de 2025 a las 14:27 actualizado el



12 de enero de 2025 a las 19:09 horas.

En “Le Parisien”, el presidente del Senado afirma que el presupuesto de Ademe sería “más de 4 mil millones”. Una gran exageración: el funcionamiento de la Agencia cuesta 270 millones. En realidad, Larcher busca principalmente influir en las negociaciones entre el Gobierno, el PS, el PCF y los Verdes sobre el presupuesto para 2025.







“Esperamos que la reducción del déficit y del gasto público continúe con acciones concretas, particularmente en materia de agencias estatales y de simplificación. Cuando se tiene la Agencia de Medio Ambiente y Gestión de la Energía (Ademe), que tiene más de 4 mil millones de presupuesto y casi 1.100 equivalentes a tiempo completo, surge la cuestión de la eficacia del gasto público. »





Así habla Gérard Larcher este domingo 12 de enero en “le Parisien”. El tono es marcial y el argumento pretende ser de sentido común: hay que poner fin a los “comités Théodule”, que supuestamente viven a costa de los contribuyentes. Un estribillo ya cantado por Michel Barnier y al que el presidente del Senado aporta un nuevo verso designando un nuevo objetivo: Ademe.





Y sale con un número, destinado a impactar la mente de la gente. Ademe (a cuyo título real le resta valor de paso, ya que ahora se llama Agencia de Transición Ecológica) tendría un presupuesto de “más de 4 mil millones”. ¡Maldición! Eso es mucho. Según se informa, Macron dijo: “Dinero loco. » Para dar un orden de magnitud, antes de su abolición, el FSI aportó 5 mil millones de euros.









Por si acaso, Larcher continúa dando la cantidad de agentes que trabajan para la Agencia. El mensaje es claro: 4.000 millones de euros divididos por 1.100 equivalentes a tiempo completo, hagan cuentas, buena gente, y entenderán adónde van a parar sus impuestos. Corresponde al lector-votante, acariciado en dirección al cabello, imaginar cohortes de funcionarios-activistas, casi zadistas, sumergiéndose en piscinas llenas de oro, como Scrooge.





Subvenciones estatales y fondo Francia 2030





Excepto que, obviamente, eso no es cierto. Con esta presentación, Gérard Larcher tuerce la realidad. El “presupuesto” de Ademe – en el sentido en que comúnmente se entiende, es decir, el presupuesto operativo – no es de 4 mil millones, sino… 274 millones. Esta cifra la encontramos sumando las dos líneas indicadas en la página oficial donde la Agencia detalla su presupuesto 2024: “gastos de funcionamiento: 159 millones de euros; Gastos de personal: 115 millones de euros. »





Entonces, ¿cómo logra Gérard Larcher “más de 4 mil millones” ? Pues añadiendo al presupuesto de funcionamiento las subvenciones que proceden del Estado y que se pagan directamente a las autoridades locales o a las empresas. Paradoja: estas son las dos categorías de actores generalmente mimados por el Presidente del Senado.









Un ejemplo: el fondo de calefacción. Dotado con 800 millones de euros en 2024, se utiliza para financiar redes de calefacción, energía geotérmica e incluso centrales eléctricas de biomasa. “Sólo proyectos hiperconsensuados, subraya un observador. Allí no hay energía eólica ni voltaica. » Los beneficiarios son autoridades municipales o empresas como Engie o Veolia. ¿Le gustaría al Sr. Larcher cerrar ese grifo?





La otra gran parte de estos 4.000 millones es el fondo Francia 2030, lanzado después del Covid y del que Ademe gestiona la parte de “apoyo a la innovación y a la descarbonización”. En el presupuesto de Ademe para 2024, esta línea asciende a 2.500 millones de euros. Pero Ademe no es quien toma las decisiones: examina los expedientes y es el Estado quien decide.





Contraataque político





Y aquí, una vez más, el dinero no va a las granjas biodinámicas ni a terceros, sino a las grandes empresas muy contaminantes que suelen gustar a Gérard Larcher y sus amigos republicanos. El mejor ejemplo es una enorme subvención de 800 millones para… ArcelorMittal, para ayudarla a descarbonizar su fábrica de Dunkerque. El pasado mes de marzo, la economista Anne-Laure Delatte explicó a «New Obs» que el Estado gasta cerca de 200 mil millones al año para ayudar a las empresas. Vemos aquí un ejemplo muy concreto de esto.





Pero entonces, ¿por qué este ataque contra Ademe, evidentemente tan fácil de “desacreditar”? En realidad, el presidente del Senado está reciclando una figura que lleva varios meses rondando en los círculos de derecha. Valérie Pécresse ya lo había revelado en LCI durante el otoño. Al mismo tiempo, la Fundación Ifrap, lobby ultraliberal fundado en los años 1980 por personas cercanas al Frente Nacional y que establece periódicamente colaboraciones con “Le Figaro” o “Le Point”, publicó en noviembre un artículo titulado: “Y si suprimimos a Ademe”.





Por tanto, la operación no debe engañar a nadie: no es un proyecto político, sino una reacción política. Del pueblo. Gérard Larcher quiere obstaculizar los intentos del gobierno de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de 2025 con el PS, el PCF y los Verdes, estos últimos acaban de solicitar un plan de 7 mil millones de euros para la ecología. Para ello, no duda en alimentar el populismo antiecológico, engañando a las cifras como acabamos de ver.









Lo que a su vez le impide decirnos cómo podemos luchar contra el calentamiento global sin gastar dinero. Pero tal vez él no lo sepa.