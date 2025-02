80 años de la liberación de Auschwitz: «No cederemos al antisemitismo», promete Emmanuel Macron

«No renunciaremos a nada frente al anti -semitismo»prometido este lunes 27 de enero, Emmanuel Macron, con motivo del 80 aniversario del descubrimiento del campamento de Auschwitz-Birkenau, marcado en Francia por una serie de tributos durante todo el día, en presencia de los últimos sobrevivientes.









El 27 de enero de 1945, las tropas rusas descubrieron el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, Polonia, revelando al mundo el horror del genocidio nazi. Para conmemorar el evento, Emmanuel Macron fue este lunes por la mañana al Shoah Memorial en París. Observó un minuto de silencio allí en memoria de las víctimas del Holocausto, colocó una corona y firmó el libro de oro.





«No cederemos al antisemitismo en todas sus formas»él escribió. «El universalismo de Francia se nutre por estas peleas y también se encuentra en este impresionable»agregó. Estas conmemoraciones son «Uno de los últimos momentos en los que todos podemos beneficiarnos de la presencia, testimonios, sobrevivientes del Shoah»señalamos en el séquito del presidente.





«Si Dios existiera, ¿dónde estaba en ese momento?» »»





Como parte de las conmemoraciones, el presidente y su esposa Brigitte Macron participarán el lunes por la tarde en Polonia en la ceremonia internacional organizada en el sitio Auschwitz-Birkenau en presencia de otros líderes extranjeros. En París, el Ministro de Educación, Elisabeth, nacido, cuyo padre había sido deportado a Auschwitz, visitó el Memorial de Shoah al mediodía, acompañado en particular por el alcalde de París Anne Hidalgo, comenzando con la exposición que se enfrenta a la historia del judaísmo y al ascenso del anti anti -Semitismo en Europa.









En particular, la oportunidad de contemplar las tres fotos famosas tomadas clandestinamente en Birkenau, testificando el proceso de exterminio. Por la mañana, Esther Sénot y Léon Placek, sobrevivientes de los campamentos, respondieron a las numerosas preguntas de los estudiantes de secundaria sobre su deportación, señalaron un periodista de la AFP. «Cuando regresé de la deportación, pesé 28-30 kg …»explicó Léon Placek, 91, sobreviviente del campamento de Bergen-Belsen, donde fue deportado a la edad de 10 años con su madre y su hermano.





Las preguntas son numerosas y no elige ninguna: «¿Cómo fue la higiene cómo?»





– Había un fregadero con agua fría. Tuvimos que apestar.





– ¿Tenías objetos personales?





– Usamos los cadáveres, tomamos la ropa de los cadáveres…





– ¿Cómo es posible volver a la vida normal después de ver tantos horrores?





– No sé, el hombre ha terminado así. Una de las dos cosas: donde morimos o seguimos adelante. »»





Como nadie se acerca, él mismo plantea la cuestión de la fe: «No, ya no soy un creyente … si Dios existiera, ¿dónde estaba en ese momento?» »» Como muchos, Léon Placek se ha mantenido en silencio durante mucho tiempo: al principio «No hablamos, no interesó a nadie. Pero durante un año que lo he estado haciendo en universidades y escuelas secundarias, por la noche me vuelve a … «agrega, llamando al más joven a «Confía en el vecino: el siguiente es como tú es un hombre o una mujer»…





Ceremonias durante todo el día





Las ceremonias tendrán éxito durante todo el día. El primer ministro François Bayrou procederá a las 6.30 pm hasta el renacimiento de la llama del soldado desconocido bajo el arco del triunfo en París en presencia de representantes de la unión de los deportados de Auschwitz.





Por su parte, el ministro responsable de la lucha contra la discriminación, Aurore Bergé, inauguró el jardín conmemorativo de la antigua sinagoga en Estrasburgo antes de los intercambios provistos de estudiantes universitarios, en el contexto de resurgimiento de los actos antisemíticos en Francia durante más ‘un año más un año de año’ un año más un año ‘ .









«Si honramos a las víctimas del pasado hoy, debemos estar lúcidos en las peleas del presente (…) antisemitismo no ha desaparecido»dijo el que tiene que revivir los avances de la lucha contra el antisemitismo el 13 de febrero.





«Agradecemos a todos los que, sobrevivientes de los campamentos, han acordado testificar»escribió Eric de Moulins-Beaufort, presidente de la Conferencia de Obispos, Dominique Blanchet y Vincent Jordy, Vicepresidentes, en un foro publicado en el sitio web de The Weekly Jewish News.