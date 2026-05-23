150 roedores capturados, un nuevo caso confirmado… Lo que sabemos

Tras el regreso del MV “Hondius” a Holanda el pasado 18 de mayo, la crisis del hantavirus parecía haber perdido intensidad. Ese día habían desembarcado 27 tripulantes. Desde entonces, las autoridades políticas y sanitarias no han relajado su vigilancia y las investigaciones de campo continúan.

Este viernes 22 de mayo, Países Bajos confirmó en particular un nuevo caso en un tripulante. El Instituto Nacional Holandés de Salud Pública y Medio Ambiente informó que “Desde entonces, el paciente ha sido ingresado en el hospital por precaución y se encuentra en aislamiento”.

Actualmente hay un total de 12 casos sospechosos y confirmados, incluidas tres muertes. El director de la OMS precisó que se siguieron siguiendo más de 600 contactos en 30 países, y que uno “pequeño número de contactos de alto riesgo” aún no había sido encontrado.

En Francia, el pasajero francés de 65 años que contrajo el hantavirus es “todavía en cuidados intensivos” en el hospital de Bichat, en París, afirmó Stéphanie Rist, ministra de Sanidad, este viernes 22 de mayo en Franceinfo. Por su parte, los otros cuatro pasajeros del crucero, así como los otros 22 casos de contacto de la holandesa fallecida, son “todavía hospitalizado” Y “En aislamiento”añadió el ministro.

Paralelamente, biólogos del Instituto Malbran de Buenos Aires se encuentran desde hace una semana en misión en Ushuaïa, donde han capturado alrededor de 150 roedores que serán analizados. Hasta el momento, no se ha identificado ninguna rata de cola larga como vector de la cepa “Andes”, anunció el jueves 21 de mayo una autoridad sanitaria local.

Sin embargo, capturaron dos especies locales en gran número, que podrían portar un tipo de hantavirus, pero “de los cuales no hay nada que demuestre que lo transmitan”dijo a la prensa Juan Petrina, director de Epidemiología de la provincia de Tierra del Fuego, al hacer balance de la misión.

Aún necesitan identificar los últimos roedores capturados, antes de enviar muestras de sangre y tejidos a Buenos Aires para su análisis. Los resultados finales se esperan dentro de tres semanas, afirmó Juan Petrina.

“No podemos sacar conclusiones claras sin resultados de laboratorio, sin embargo podemos concluir que hay una baja densidad de ratas de cola larga en la zona, lo cual ya sabíamos”añadió, en referencia al “mapache collargo”, que era la especie objetivo, y vector de la cepa “Andina” del virus transmisible de humano a humano.

Alguno “Dio resultados reactivos al hantavirus” en otros lugares del pasado, pero “No sabemos si realmente pueden transmitir la enfermedad”precisó Juan Petrina.

La misión científica a Tierra del Fuego fue encomendada luego de que se descubriera el foco de infección en el crucero. El barco partió el 1 de abril del puerto de Ushuaia, donde el “paciente cero”, un pasajero holandés, permaneció cuarenta y ocho horas antes de embarcar.

Desde entonces, las autoridades locales y los científicos han cuestionado la hipótesis según la cual la contaminación del “Hondius” se originó en Ushuaia. La provincia de Tierra del Fuego, insisten, no ha experimentado un caso de hantavirus desde que fue obligatoria su notificación, hace treinta años.

Señalan también que la cepa “Andina” del hantavirus transmitida por el colilargo está presente en las provincias andinas de Argentina mucho más al norte, como Río Negro y Chubut, a 1.500 kilómetros de distancia. Antes de llegar a Ushuaïa, el “paciente cero” había viajado durante cuatro meses por Argentina, con incursiones en Chile, donde también hay presencia del hantavirus, y en Uruguay.