Zaho de Sagazan desafía a Emmanuel Macron en Gaza: “Tienes el poder de actuar. Ten el coraje y la dignidad de hacerlo”

Una posición rara, clara y valiente. En una publicación de Instagram, publicada el sábado 26 de julio, el cantante Zaho de Sagazan desafió a Emmanuel Macron en la situación en Gaza. Una publicación, me gustó más de 90,000 veces al mediodía de este domingo, donde ella afirma “Actos fuertes e inmediatos” contra el “Masacre interminable” Palestinos por Israel.









“Hoy, ya no puedo calentar corazones sin denunciar lo que se derrumba a nuestro alrededorcomienza el que participó en julio de 2024 en un concierto de caridad a favor de la ayuda humanitaria en Gaza. Ya no puedo cantar la belleza de la vida sin nombrar la injusticia que dejamos establecer. »»





En este largo texto, el artista con cuatro victorias musicales denuncia atrocidades en Gaza y el discurso ambiental del mundo que “Mira en otra parte”O “Peor: justifica, pone las cosas en perspectiva, demora”. “El 7 de octubre (2023), los civiles israelíes fueron víctimas de crímenes insoportables cometidos por Hamas. Nadie lo niega, nada lo justificaella escribe. Pero esta violencia no puede servir como una coartada para una masacre interminable. »»









Criticar la estrategia militar israelí, cuyos ataques “Destruir escuelas, hospitales, distritos civiles” Y matar a mujeres y niños, también protesta contra los cargos de antisemitismo que surgen cada vez que se levanta una voz para denunciar “Estos horrores”. “No podemos continuar descalificando ningún discurso crítico mediante una acusación injustadijo. No es una cuestión de atacar a un pueblo o una religión, sino de denunciar la política genocida de Netanyahu (Benyamin, el primer ministro israelí, la nota del editor) y aquellos que los dejan hacerlo. »»





“No estamos aquí para embellecer la inacción”





El final de la publicación es en forma de dirección directa a “Señor Presidente”. El artista de 25 años, que había abierto la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, primero señala que ha usado varias veces en sus comunicaciones, su tubo “la sinfonía de los rayos”, una oda a la sensibilidad en la que intentó “Hazlo hermoso lo que no era”. “Pero mientras celebras” luz “, sensibilidad, compasión, debajo de las nubes, a pocos kilómetros del hogar, los niños viven el infierno”ella pica. Luego advierte el jefe de estado:







“Te digo con gravedad: no uses las palabras de los artistas si no actúas por las vidas que defienden. No decores tu comunicación con mis canciones si, además, dejas una masacre. No estamos aquí para embellecer la inacción.» »





Zaho de Sagazan termina su texto al detallar las acciones esperadas: requerir un alto el fuego total, poniendo fin a la cooperación militar (Francia continúa vendiendo equipos militares a Israel), asegurando la entrega de ayuda humanitaria bloqueada por el estado hebreo, sanciones de violaciones del derecho internacional y apoyando las investigaciones para los delitos de guerra. “Reconocer el estado palestino (sic) es un gesto simbólico necesario, pero no es suficiente”advirtió mientras el presidente anunció que lo haría en septiembre.









“Cada día de silencio, de confusión voluntaria, crea nuevas víctimas, alimenta la desesperación, la radicalización, el odio y lleva a nuestra humanidad un poco más de vergüenza”ella castiga. “Tienes el poder de actuarlanza al cantante a Emmanuel Macron. Tenga el coraje y la dignidad para hacerlo. »» Y terminar: “Se trata de exigir actos. No palabras. Se trata de encontrar nuestros corazones. Nuestra lucidez. Y nuestra humanidad”.





“Comparto su requisito”, responde Macron





Emmanuel Macron respondió al artista en las redes sociales. “JSe niega a que el dolor estará cubierto por el silencio “respondió el jefe de estado, diciendo que “Francia no proporciona asistencia militar, ni directa ni indirecta, a las operaciones llevadas a cabo por el ejército israelí en Gaza”.





“Comparto su requisito: la situación empeora, lo que hacemos colectivamente no es suficiente”todavía escribió, asegurándole que no iba a ir “No mirar hacia otro lado”. “Tu mensaje es un grito lúcido. Él me toca y me obliga. Mi responsabilidad es actuar con coraje, con claridad, con la humanidad”.





“Después de mis intercambios con nuestros socios, soy optimista sobre el hecho de que podemos asumir rápidamente nuestras acciones humanitarias para satisfacer las necesidades más urgentes de los civiles”también estimó. “Pedimos que se sancionen las violaciones del derecho internacional. Sin ambigüedad”dijo Emmanuel Macron.