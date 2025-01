Yaël Braun-Pivet “no se opone en principio” a “detener” la reforma de las pensiones

El debate sobre el futuro de la reforma de las pensiones se está intensificando. El presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, afirmó el domingo “No oponerse en principio” de hecho de«detener» brevemente esta reforma para “volver a discutir”.





“Lo que me conviene es que volvamos a hablar. Después, si tenemos que pararnos a discutir de nuevo con un ciclo de discusión muy corto, no me opongo en principio, pero lo que quiero en estos casos es que realmente nos pongamos de acuerdo para poner las cosas sobre la mesa durante estos seis meses de discusión y que todos nos comprometamos a discutir realmente”dijo, invitada en Cuestiones políticas en France Inter.





la reforma “no es perfecto”e incluso «injusto»Y “Hay muchos temas por discutir todavía”ya sea por la dificultad, las largas carreras o las jubilaciones de las mujeres, subrayó, sin decir explícitamente que estaba a favor de «suspensión» de la reforma de las pensiones.









Para Faure, “la cuenta aún no está ahí”





Esta declaración llega en un momento en que el Primer Ministro François Bayrou, que el martes pronunciará su declaración de política general, podría hacer un gesto hacia la izquierda a este respecto.





El Gobierno negocia desde hace varios años con las formaciones del Nuevo Frente Popular, a excepción del LFI, medidas en el presupuesto para evitar que vote a favor de la censura, como hizo con Michel Barnier hace un mes.





Preguntado en BFMTV sobre la palabra que espera del Primer Ministro el martes, el primer secretario del PS, Olivier Faure, reiteró su petición de una «suspensión» de la reforma de 2023 al precio de la no censura del gobierno.









“Mientras hablamos esta mañana, la cuenta aún no está ahí”Sin embargo, añadió el diputado socialista, recordando que todavía están en conversaciones con el ejecutivo y que aún no conoce las decisiones del presidente del Gobierno.





Para Larcher, “ni suspensión ni derogación”





En la derecha, en cambio, preocupa el escenario de una posible suspensión de la reforma de las pensiones. En una entrevista con “Parisien” el sábado, el presidente del Senado, Gérard Larcher, lanzó una advertencia. “El mensaje es claro: ¡ni suspensión ni derogación! El martes, el Primer Ministro tomará la decisión. En el Senado no realizaré ningún procedimiento de suspensión o derogación”advirtió el directivo de LR, quien advierte: “participar (en el gobierno) no significa renuncia”.





Según Gérard Larcher, una derogación expondría a Francia a un riesgo financiero demasiado grande. “El coste sería de 3.400 millones de euros en 2025 y de casi 16.000 millones en 2032”estima el presidente del Senado, basándose en estimaciones del Seguro de Jubilación.









Una cifra cuestionada por los socialistas. El presidente del grupo PS en el Senado, Patrick Kanner, estimó que congelar la reforma durante seis meses costaría “entre 2 y 3 mil millones de euros”que podría extraerse del fondo de reserva de pensiones.





Gérard Larcher y Yaël Braun-Pivet serán recibidos por François Bayrou el lunes a las 17:30 horas, según informó el entorno del presidente.