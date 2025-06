“Vas a sofocar al tipo, desorden”: en España, un oficial de policía fuera de servicio procesado por homicidio después de estrangular a un ladrón

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



19 de junio de 2025 a las 7:48 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.







“Affocarás al tipo, burdel” : Un oficial de policía municipal de servicio de servicio es procesado por el asesinato de un presunto ladrón en la noche del martes a miércoles 18 de junio cerca de Madrid, cuando lo inmovilizó con un estrangulamiento. Los hechos fueron capturados por videos donde se escucha a las personas pidiéndole que soltara el riesgo de “El asfigo”.





El incidente tuvo lugar en Torrejón de Ardoz, cerca de la capital española, cuando un agente de policía municipal en Madrid continuó una persona que robó su teléfono, dijo el jueves 19 de junio un portavoz de la Policía Nacional de la AFP.





En los videos publicados por los medios españoles, vemos al agente que no estaba en servicio, vestido con ropa civil, inmovilizar al presunto ladrón en el suelo sosteniéndolo por el cuello. Este último permanece inmóvil, mientras que algunas personas le piden que lo solte. “Affocarás al chico, se desaconse, te quitarás el brazo”lanza a una persona, mientras que otro le pide que lo libere desde“No va a huir”.





“Homicidio por imprudencia”





Al llegar al acto, la policía nacional descubrió que el hombre ya no respiraba y llamaba a los servicios de emergencia, lo que no podía revivirlo. Servicios de emergencia de Madrid “Confirme la muerte de un hombre de 36 años por estrangulamiento en Torrejón de Ardoz”a pesar de “Maniobras de reanimación durante 30 minutos”dijeron en la red social X.









Arrestado y luego presentado a un juez, el policía fue liberado el jueves con supervisión judicial, anunció una corte de Madrid, y agregó que su pasaporte había sido retirado y que se presentaría a los tribunales todos los lunes. Además, fue suspendido de sus funciones hasta que se tomó una decisión judicial, según el diario español “El País”.





Es procesado por “Homicidio por imprudencia”. El primer informe de la autopsia tendrá que determinar la causa exacta de la muerte, la liberación del tribunal nuevamente. Los resultados preliminares generalmente están disponibles dentro de las 24 a 48 horas, mientras que el informe final, que incluye datos toxicológicos, lleva más tiempo, siempre informa “El País”.





“Fue asesinato”





Los hechos causaron la indignación de la oposición izquierda en la región de Madrid, dirigida por la derecha. “Exigimos una investigación inmediata frente a este asesinato por asfixia, causada por un oficial de policía en Torrejón. Si esto se confirma, este sería un caso extremadamente grave de racismo policial que causó la muerte de un Magrebi”escribió en x la formación radical izquierda más Madrid. Un movimiento de izquierda convocó una manifestación en Torrejón para este sábado contra el “Asesinato racista cometido por la policía”.









Este jueves, los hermanos de la víctima se dirigieron a los medios de comunicación. En lágrimas, confiaron el canal de televisión español The Sexta: “Fue asesinato, no un arresto” O “¿Por qué no se detuvo?” ¿Por el racismo o algo más? No lo sé … pero había algo “.