Un plan aceptable y realista para reducir nuestro consumo en un 15 % en 10 años

Descifrado

El Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) y el grupo de expertos I4CE han estudiado los hábitos alimenticios de los franceses, categoría por categoría y ofrecen una transición real para 2035.





Los estudiantes pueden ser conscientes de la carga climática que golpea su futuro, y saber que el consumo de carne es una de las palancas en las que podrían actuar para limitar el aumento en el termómetro mundial, que no los lleva a comer menos. De lo contrario ! Con un consumo de carne 36 % más alto que el promedio de adultos (61 % para leche), los hombres jóvenes, especialmente jóvenes, son los mayores consumidores de productos animales. Excepto que ellos mismos probablemente no toman la medida, porque una parte muy grande de estos productos no es muy visible, mezclados dentro de los platos preparados consumidos en casa o en comida rápida. Por lo tanto, les dirás que coman menos, nada hará …









Por otro lado, evolucionando la oferta de platos preparados que se les ofrecen en la cafetería o en el supermercado hacia más recetas de plantas; Haciendo estos ingresos financieramente atractivos; Ofreciendo precios específicos de los estudiantes en platos vegetarianos en aplicaciones de entrega de comidas; O transmitiendo lecciones de cocina en los campus … en resumen, cambiando el «ambiente alimentario» de los estudiantes, por lo que sí, es posible vegetar su plato. El potencial es incluso enorme, ya que en este marco renovado, su consumo de carne podría caer en un 21 % para 2035. Es una de las muchas enseñanzas fascinantes de un gran estudio, Frame2035, realizado por dos think tanks, el Instituto de Desarrollo Sostenible. y Relaciones Internacionales (IDDRI) e I4CE, publicadas este lunes 3 de febrero.





Este trabajo prospectivo inédito tiene como objetivo describir el margen de evolución de las prácticas alimenticias de una docena de grupos sociales (familias ricas, graduados, medios, modestos, solteros, rurales, clases urbanas, etc.), con el fin de participar en todos los franceses, Para 2035, en una transición alimentaria que es esencial por razones ecológicas, de salud y socioeconómicas, pero que también debe ser aceptable, mientras que hoy a menudo se experimenta como «punitiva». Recordamos las fotos virales del filete de costilla enviados al subdirector ambiental Sandrine Rousseau por los amantes de la carne roja decididas a no ser culpables por sus palabras sobre el virilismo de las barbacoas …





Para una transición de alimentos





Para apoderarse de este tema ardiente, el enfoque IDDRI e I4C innovan en doble título. Salir, por un lado, el «francés promedio»: “Si quieres pensar en la transición, debes pensar en tus condiciones sociales. Esto implica observar finamente la dinámica de diferentes grupos sociales: sus limitaciones, sus estilos de vida … No todos no aspiran a vegetar sus platos »explica Mathieu Saujot, director del programa «Transition Lifestyles» en IDDRI. Salir, por otro lado, la orden judicial que se debe hacer o no hacer. En lugar de dejar que la transición de alimentos descanse en los únicos hombros del fracaso garantizado por los individuos: el estudio está interesado en «entornos alimentarios», su influencia en nuestras elecciones de consumo y la forma en que estos pueden evolucionar, bajo el liderazgo de las autoridades públicas y Actores privados, para facilitar la transición a una dieta de menos carne, con carne de mejor calidad y más plantas y legumbres (lentes, guisantes, etc.).





Concretamente, se trata de actuar tanto en entornos físicos (circuitos de distribución, red territorial, organización de rayos en las tiendas …), económico (restricciones financieras, ayuda, etc.), cognitivo (información disponible, influenciadores, etc.) y sociocultural (sabores, valores, modos de socialización, etc.). «La máxima renovada» Cuando puedes, lo queremos «lo ilustra bien: Es a través de la práctica, los gestos diarios y el entorno de vida que aparece el cambioescribe los autores. Es decir, siempre que lo haga posible, fácil, atractivo y deseable para el mayor número. »» A través de este enfoque, el proyecto debilita una caída del 15 % en el consumo de carne para 2035 en Francia, pero también una mejora en la calidad de los productos cárnicos consumidos.





El rico





¿Dónde están los márgenes de la evolución? En todos lados ! Pero para todos según sus medios. Como era de esperar, una gran parte de la vegetación pasa por el plato de las familias y hogares más calificados y ricos (alrededor del 15 % de la población), la menos forzada desde cualquier punto de vista. Una franja de la población «Sensible a los discursos ecológicos en general, pero cuyos miembros consideran, a pesar de que tienden a defender el vegetarianismo, que consumir carne es» natural «y es un metabolismo biológico humano»Describa a los autores del estudio. Para estos hogares, que consumen productos cárnicos más de 10 veces por semana, levantar el pie es un «Coherencia».









¿Cómo llegar allí? Al intensificar las campañas de información lanzadas por ONG y actores públicos, a las que estos graduados franceses son receptivos. «Estas campañas tienen cada vez más efectos en ellas en la medida en que los llevan a darse cuenta del hecho de que solo alcanzaron las primeras etapas de cambio cuando ya creían que hacían lo suficiente»Proyecto los autores del estudio en uno de sus edificadores de «socio-recito». Mediante el desarrollo de la oferta de comidas vegetarianas y su destacado en restaurantes de negocios y en plataformas digitales. O, para adultos que se benefician de los títulos de restaurantes, «Por un sistema de Malus de Bonus (incitarlos) para recurrir al almuerzo vegetariano ”. Y cuando hay carne, está destinado a ser francés y etiquetado. En total, la caída en el consumo de carne puede alcanzar, según el estudio, el 26 % para los graduados ricos (12 % de la población) y hasta el 33 % para los hogares más calificados (mayor que BAC +4, o 3.3 % de los población).







Consumo de carne y evolución entre 2023 y 2035 por grupo (excluyendo a los niños) IDdri /i4ce





Familias modestas





Por el contrario, se debe esperar un cambio menor de las familias y hogares más modestos, especialmente rurales, que están sujetos a limitaciones mucho más fuertes, en particular presupuestarias, buscan en el placer y la saciedad prioritaria y rechazan las órdenes ambientalistas y vegetarianismo que «Parece ser impuesto de las principales ciudades, por personas urbanas, reviviendo una división del valor rural-urbano». Hogares que consumen más carne que el promedio.





¿Puede evolucionar su plato de todos modos? Sí, pero jugando en otras palancas: los menús de los comedores escolares, la oferta de comidas preparadas apetitables y no costosas, pero también avanzan a los autores, un «Aumento moderado en los mínimos sociales» y un desarrollo cualitativo de ayuda alimentaria: «Los bancos de alimentos están comenzando a tener un patrimonio gradualmente que les permite tomar decisiones, observar a los autores, Y comprar lo que necesitan sus beneficiarios, y en particular las calorías «caras» que son frutas y verduras. »» En lugar de productos grasos y dulces tradicionalmente proporcionados «A través de donaciones de individuos o donaciones, en masa, industrias agrícolas»… otra pista: la implementación de «camiones de cocina» itinerantes que ofrecen, además de alimentos, talleres de cocina amigables. El consumo de carne de una familia rural modesta (5.1 % de la población) podría caer hasta el 4 %, y el de una familia urbana modesta (9.2 % de la población en 2023) hasta el 10 %.





Brechas para hombres de mujeres





Entre estos dos polos, los márgenes de la evolución están, como hemos visto, del lado de los estudiantes (6.7 % de la población). Pero también familias de clase media urbana (9.4 % de la población) y más que nada, las mujeres que viven solas (3.8 % de la población en 2023), un grupo social que ya consume menos productos cárnicos que los franceses y son sensibles a sobriedad. El potencial para reducir su consumo de carne alcanza el 36 %, un récord. Para tomarlos, la distribución de masas podría ofrecer más platos vegetarianos procesados ​​(tofu marinado, panqueques de cereales, filetes de leguminosas, etc.) con buenos puntajes ambientales. Y comunidades locales, apoyan la apertura de casas de comidas, lugares «Reunir puntos de depósito AMAP, mercados campesinos, distribución de ayuda alimentaria»y formando «Espacios amigables que permiten la organización de la discusión y los talleres»describe el estudio.





Poca suerte, por otro lado, para reunirse en estas casas solteras (4.3 % de la población) cuyo potencial de reducción de carne sigue siendo limitado (- 7 %) debido a una baja inversión en su dieta. «Estos tienden a establecer hábitos, rutinas de alimentos que se adaptan a ellos, lo que ha demostrado su efectividad en sus ojos» – y una mirada al consumo de carne «Estrechamente vinculado a la representación de la masculinidad». Dicho esto, los rangos de nuevos productos o el marketing dirigido podrían influir en este consumo …









«No queremos distribuir puntos buenos y malos, no hay un juicio de valor detrás de nuestro trabajoespecifica Mathieu Saujot. Sobre todo, mostramos que la transición no se basa en los esfuerzos de u otros, sino en las transformaciones del sistema alimentario en su conjunto, que involucran a todos. »» «Todos» son las autoridades públicas, invitadas a innovar para avanzar en la educación alimentaria y tener en sus manos la cartera para aumentar los mínimos sociales. Los fabricantes de AgriFood, que tienen un bulevar para desarrollar una oferta de plantas transformada, sabrosa y financieramente atractiva. ¿El Carrefour, E.Leclerc y otros Lidl, invitados a las promociones de estos productos en lugar de en el jamón, y los presenta en estantes dedicados en las tiendas … ¿seguirán? La cuestión de su compromiso y su responsabilidad en la transición de alimentos se hace claramente.





¿Y qué se convierte en criadores en la historia? «Este trabajo es parte de un proyecto más grande del IDDRI y sus socios, que está interesado en la transición justa de los sectores de carne, ganado, cerdo y aves de corral», Resituit Mathieu Saujot. En julio pasado, el IDDRI publicó un estudio de primera tendencia sobre la producción de estos sectores para 2035, todo excepto tranquilizador, ya que reveló una desaparición de granjas familiares y un aumento en el desequilibrio de oferta-demanda, con una cobertura de tasas del 98 % en 2020 a 2020 87 % en 2035. Un vacío compensado por la importación. La construcción de un escenario de consumo que comprende un lujo de la carne consumida en Francia también debería hacer posible dibujar un futuro para los criadores.