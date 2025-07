Un ministro evoca dos muertos “en relación con el calor”, la fiscalía niega

El ministro habló un poco demasiado rápido. El fiscal interino de Besançon negó este miércoles 2 de julio, todo lo cual fue unión entre dos muertes sospechosas y el episodio de Heat Wave, al contrario de lo que había anunciado el Ministro de Transición Ecológica Agnès Pannier-Runacher.









Dos muertes que ocurrieron en Besançon, la prefectura de Doubs, podrían sugerir un posible vínculo con la ola de calor, la de un trabajador muerto cuando regresó a casa después de un día en un sitio el lunes por la noche, y el de un domicilio fijo encontrado inconsciente el martes por la mañana.





El martes, el alcalde ecológico de Besançon Anne Vignot había anunciado la muerte de un sin hogar en cincuenta años, “Ciertamente en relación con la onda de calor actual”. A la mañana siguiente, Agnès Pannier-Runacher había anunciado que dos personas murieron en Francia “Después de la incomodidad relacionada con el calor”antes de su séquito especifica que había en esta etapa “No hay confirmación oficial”.





“Imposible” de confirmar el enlace con la onda de calor





“En el estado de los elementos en mi poder, es imposible para mí confirmar que las dos muertes están vinculadas a la ola de calor”dijo el fiscal público interino el miércoles, Margaret Parietti el miércoles.





Sobre el trabajador, de 35 años, “Lo que puedo confirmar es que su muerte no está absolutamente relacionada con el calor”ella agregó. Los resultados de la autopsia no “No permitir que resalte la deshidratación”. El magistrado aún no tenía elementos adicionales sobre las personas sin hogar.





El séquito del mini ministro





Incluso antes de la corrección del fiscal interino, el séquito del ministro dijo que este último solo había reanudado la información “En la plaza pública”en referencia a la información de la prensa, incluido el diario local “The East Republican”.





“No hubo confirmación oficial de las autoridades y los comentarios del ministro no valían la pena la confirmación de las autoridades porque no somos la autoridad competente en el asunto”agregó la oficina del ministro, alegando un “Movedesy”.









En BFMTV y RMC, la Ministra de Salud Catherine Vautrin juzgó que era “Demasiado pronto para hacer un balance” de la onda de calor. “Lo que puedo decir es que tuvimos un aumento en la actividad de Samu en île de-France ayer, un aumento grave, un aumento del 15 %”.





El Ministerio de Salud no publicará inmediatamente una serie de muertes atribuibles a la onda de calor, debido a la complejidad de este cálculo. Según el ministerio, aproximadamente dos semanas después de la onda de calor, habrá una primera estimación de mortalidad durante el período. Y solo en el otoño solo se publicarán datos detallados sobre el número de muertos atribuibles a la onda de calor, basadas en la explotación de datos médicos.