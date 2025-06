"Trump podrá pavonearse unos días más, pero ..."

Publicado en



23 de junio de 2025 a las 12:00 p.m.

Es probable que los estadounidenses, Medio Oriente y Europa pagen caros por la decisión imprudente de bombardear tres de los principales sitios nucleares iraníes tomados por el Presidente de los Estados Unidos, que probablemente no tiene idea de la continuación de las operaciones, estima el ex editor de “alternativas económicas”.





Muy molesto porque es constantemente apodado Taco (Porque “Trump siempre es gallina”, o “Trump siempre se desinfla”)Donald Trump decidió dar un gran golpe al entrar en la guerra contra Irán junto a (Primer Ministro israelí Benyamin) Netanyahu (con el bombardeo de tres de los principales sitios nucleares en la República Islámica). El período de quince días que se había dado a sí mismo para decidir hacerlo o no era obviamente una cortina de humo.





Lo hizo sin autorización del Congreso de los Estados Unidos, ahora es un hábito. Esta ley también es una violación de todas las reglas del derecho internacional. Antes de atacar unilateralmente a Iraq en 2003, George W. Bush, sin embargo, había intentado recoger el consentimiento de la comunidad internacional. Con Donald Trump, nada parecido. Este ya era el caso también para el asalto decidido unos días antes por su amigo Netanyahu, un suscriptor permanente de este peligroso juego.









Donald Trump probablemente no tiene idea del resto de las operaciones. Sin duda, no ha medido completamente las consecuencias de su asalto o planeado los medios para que Estados Unidos y el mundo puedan salir del equipo en el que acaba de poner su dedo traicionando una de sus principales promesas de campaña: no involucrar a su país en nuevas guerras extranjeras. Incluso si sus “estrategas” eufemares el ataque para no despertarse en la base de datos MAGA (Para “Make America Great Again”, para “devolver su grandeza a América”) El espectro de infinitos conflictos en el Medio Oriente.





Lo importante para él era negar su reputación como taco y finalmente aparecer como un hombre fuerte y decidido que realmente debe temer porque tiene un gran palo, el ejército mejor equipado del mundo. Sin embargo, desafortunadamente hay todas las razones para pensar que este acto imprudente solo puede empeorar las cosas, tanto para la situación interior estadounidense como para la dinámica geopolítica global ya fuera de control desde su regreso a la energía hace menos de seis meses.









La entrada de Washington en la guerra puede acelerar en primer lugar el movimiento hacia la dictadura dentro de los propios Estados Unidos, alentando la restricción de las libertades y la búsqueda de oponentes. En un país de guerra, estamos muy tentados a tolerar cualquier voz disonante, inmediatamente sospecha de inteligencia con el enemigo. No está seguro de que incluso podamos celebrar elecciones el próximo año. (Mientras que las famosas “exámenes intermedios”, las elecciones de mitad de período que, además de múltiples encuestas locales, renovan toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, están programadas para noviembre de 2026).





Este gesto imprudente también solo puede desestabilizar el Medio Oriente, alentando a la arrogancia israelí. Netanyahu debería acelerar la masacre de Gaza y la anexión de Cisjordania aprovechando el hecho de que la atención internacional se ha alejado de Palestina. Se arriesga más agregar Irán a la lista ya larga de estados fallidos, en crisis permanente y desestabilización, siguiendo intervenciones occidentales inoportunas.









Y eso, mientras agravan las tensiones internacionales. Estados Unidos, que se ha vuelto independiente en los combustibles fósiles, no tiene un gran interés en la región, como señaló correctamente (El vicepresidente estadounidense) J. D. Vance en el intercambio que se filtró cuando Estados Unidos había decidido golpear a los hutíes en Yemen. Su participación mantenida se debe principalmente a la participación de política interna que representa Israel, especialmente con los fundamentalistas protestantes ultra conservadores que apoyan a Trump.





Por otro lado, el Golfo es realmente estratégico para China, que depende en gran medida de esta región, y en particular Irán, por sus enormes necesidades en petróleo y gas. El tránsito marítimo a Europa también es un problema importante para la economía del entorno anterior. China no puede dejar a los Estados Unidos y sus vasallos dictan su ley sola en esta área del mundo. Tampoco puede dejar que los Estados Unidos se comporten sin perder la cara a los ojos de sus aliados de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, unidos por otros cinco miembros) de la cual Irán hace (De aquí en adelante) parte. Por lo tanto, no es imposible que China se comprometa militarmente junto con Irán, incluso si no deseaba a priori.









Sin mencionar a Ucrania, quien ahora será privado de toda la ayuda militar estadounidense y más que nunca abandonado a Vladimir Putin por Donald Trump. Solo con aliados de europeos manifiestamente incapaces de hacer lo que es necesario para reemplazar a los Estados Unidos. Y esto, especialmente porque Rusia se verá reforzado por el aumento de los precios del petróleo y el gas resultante de la guerra contra Irán, mientras que la economía europea, por el contrario, se debilitará aún más.





Por lo tanto, Trump podrá pavonearse durante unos días, pero es probable que los estadounidenses, la región y Europa paguen con mucho esta decisión desconsiderada.





Guillaume Duvalcopresidente de la casa club común y ex jefe de “alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión.