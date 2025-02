Trump firma un decreto dirigido a los tratamientos de transición de género para menores

La Casa Blanca publicó el martes 28 de enero, un decreto de Donald Trump que finaliza la ayuda pública para los tratamientos de transición de género de menores, productos químicos como quirúrgicos y prometiendo oponerse a ella por todas las posibles pistas legales.









«A través del país, mutilando a los profesionales de la salud y esterilizando a un número creciente de niños influenciados (…). Esta tendencia peligrosa será una mancha en nuestra historia y debe terminar «escribió el presidente estadounidense. La mitad de los estados estadounidenses han prohibido los tratamientos para menores que no se reconocen en su tipo de nacimiento.





De 1,6 millones de personas que se definen a sí mismas como transgénero en los Estados Unidos, más de 300,000 tienen entre 13 y 17 años, más de un tercio viven en uno de los estados que prohíben los procedimientos médicos de transición de género, según un estudio del Instituto Williams, una reflexión. Grupo de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).





Desde su inauguración, Donald Trump firmó un texto que estableció que Estados Unidos reconoció solo dos sexos definidos al nacer, hombres y mujeres, lo que equivale a negar una existencia administrativa a las personas transgénero. También les prohibió servir en el ejército.





Padres autorizados para continuar con los médicos





El decreto presidencial, que se aplica solo a los ministerios y agencias federales, establece que Estados Unidos «No financiará, no apoyará, no alentará, no ayudará a la supuesta» transición «de un niño a sexo al siguiente»y que ellos «Aplicará firmemente todas las leyes que prohíben o limiten estos procedimientos destructivos».





En detalle, la decisión del presidente republicano, que ha multiplicado las medidas dirigidas a las personas transgénero, prohíbe al gobierno federal los establecimientos de salud financiados que practican estos procedimientos, ya sean cirugía o tratamientos químicos, como los bloqueadores de la pubertad.









Los programas de seguro de salud de Medicaid (para más modesto) y Medicare (para personas mayores), así como el sistema de seguro de salud del Ejército, ya no podrán cuidar estos procedimientos.





El decreto también proporciona, entre otras cosas, que el Ministerio de Justicia desarrolla un proyecto de ley con el Congreso que permitiría a los padres y niños preocupados a atacar a los profesionales de la salud que han llevado a cabo tratamientos químicos o recetaciones.





Se ha pedido a la principal Corte Suprema conservadora que decida sobre estos tratamientos médicos que son objeto de un debate muy animado en la sociedad estadounidense. La alta jurisdicción parecía dividida, pero parece inclinado a dejar que los estados los prohiban.