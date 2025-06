“Todos ganan y todos lo pierden”

Publicado en



La disolución no ha sido perjudicial para el funcionamiento de nuestras instituciones: recordamos que existe un parlamento y partidos políticos que deben recompensar para convencer a los franceses, mantiene a Jean-Philippe Derosier.





Un año después de la disolución pronunciada por el Presidente de la República en la noche del 9 de junio de 2024, persistieron varias preguntas. Los más importantes son tres en número: ¿por qué, para qué, cuándo?





Para qué ? ¿Por qué Emmanuel Macron decidió disolver la Asamblea Nacional después del anuncio de los resultados de las elecciones europeas? Siempre hemos argumentado que esta decisión fue inevitable y predecible (ver Un ojo en la constitución 11 de junio de 2024: “Una disolución inevitable”).





Un año después, la disminución hace posible colocar esta observación en el contexto general de 2024, marcado por cuatro eventos importantes de la vida política: la derivación de Elisabeth nació, la disolución, el resultado de las elecciones legislativas y el movimiento de censura contra Michel Barnier. Los dos primeros eventos son una extensión del presidencialismo de la Quinta República Parlamentaria. El primero es una prerrogativa clásica del presidente de la república, que puede descartar ” su “ Primer Ministro cuando lo desea, incluso cuando la situación política no lo justifica, como fue el caso de Elisabeth. El segundo, aunque siempre es su prerrogativa, se impuso al presidente, en la noche de una derrota que parecía más una debacle que como una derrota.





Los siguientes dos eventos constituyen una forma de “Venganza del parlamento”. El resultado de las elecciones legislativas es esencial, nuevamente, en el poder legislativo y las instituciones, contra su voluntad y resultados en una Asamblea Nacional Fragmentada, sin la mayoría que puede gobernar y varios bloques, con los que era necesario tratar, en ausencia de poder disolverse nuevamente. Finalmente, la moción de censura contra el gobierno de Barnier, el primero durante 62 años y el segundo en la historia de nuestro régimen, es la demostración de que nuestras instituciones trabajan y que cuando un gobierno no tiene la mayoría, se ve obligado a renunciar. En este caso, el primer ministro todavía había sido elegido e impuesto por el Presidente de la República, cuando este último había perdido las elecciones legislativas, que se negó a admitir por (también) durante mucho tiempo. La censura fue el resultado lógico.









Para qué ? ¿Con qué propósito el presidente de la república disolvió la Asamblea Nacional el 9 de junio de 2024? Indicó que deseaba aclarar y, sin duda, alimentó la esperanza de que las fuerzas políticas se tomaran de corta, que no logren unirse, permitiendo que su bloque se mantenga. Aquí, su objetivo apenas se logró.





Sin embargo, para hacer un balance de esta disolución, podemos ver que todos ganan y todos pierden.





El presidente de la república ha perdido su apuesta, vio que su bloque se reduce sustancialmente, ya no tiene la influencia que anteriormente ejerció, con mayor razón Desde el nombramiento de François Bayrou como primer ministro, contra la elección del presidente. Pero, una vez que esta pérdida de influencia se integra a nivel nacional, ha podido tomar la altura teóricamente impuesta a la función, centrarse en sujetos más transversales, especialmente internacional y recuperar una forma de influencia (que permanece ciertamente medida).





El derecho implosionó durante las elecciones y ella regresó debilitada en el bourbon Palais, sin real liderazgo. Pero primero ganó integración en el gobierno allí, lo que le permitió comenzar una recomposición, que está a punto de confirmar con el nombramiento de un nuevo presidente del partido, Bruno Retailleau, quien también se afirma como ministro del interior capaz de imponer sus ideas, contra las de lo que la mayoría y el bloque central era anteriormente.





La extrema derecha Ya imaginados en el poder y los resultados de las elecciones fueron una ducha fría, ya que terminó ni primero ni en segundo lugar, sino en la tercera fuerza. Sin embargo, siempre más numerosos en el Palacio de Bourbon, continúa siendo parte del juego institucional y se esfuerza por entrenar a los futuros líderes. De nuevo, la crisis de liderazgo Dentro del partido, entre Marine Le Pen, quien, hasta la fecha, ya no puede ser un candidato y Jordan Bardella que desea afirmarse sin imponerse a sí mismo (o viceversa …) debilita el bloque, que, sin embargo, sigue siendo el favorito en las encuestas.









La izquierdaaunque la primera fuerza de la fuerza del país después de las elecciones no pudo imponerse al gobierno, debido a los errores de algunos de sus líderes y su incapacidad para coordinarse de manera constructiva. Sin embargo, ha demostrado su capacidad de unirse en emergencia y, al hacerlo, para fortalecerse dentro de la representación nacional.





El bloque central es, sin duda, el gran ritmo de estas elecciones, perdiendo casi un tercio de su fuerza laboral. A pesar de todo, un año después, todavía gobierna, a la cabeza del gobierno, el que probablemente debería tener que convertirse en primer ministro en 2017, si no hubiera sido atrapado en asuntos legales.





Por lo tanto, bajo esta fachada de desmoronamiento y mayoría no encontrada, el efecto de la disolución no es tan perjudicial para el funcionamiento de las instituciones: recordamos que hay un parlamento, compuesto por dos cámaras, tan esenciales como las otras, así como los partidos políticos que deben ser recompuestos para convencer a los franceses.





Otra observación es esencial: la inutilidad de la proporcional. De hecho, hemos conocido las consecuencias, sin la causa. Si existiera en 2024, las coaliciones no habrían compuesto antes de las elecciones (como el nuevo frente popular), pero después, por lo tanto, sin duda en reversa de la elección (de una parte) de los votantes (¿todos los de la izquierda habrían respaldado una alianza con los reincidentes?). Sobre todo, vemos cómo esta cultura de la coalición está en reversa a la cultura política francesa porque, para formar una, toma dos condiciones: que su instigador muestra que tiene la capacidad de construirla y liderarla y la de aquellos que participan allí tienen la voluntad de registrarse. Hoy, si el instigador es el presidente de la República, el presente nunca ha adoptado un comportamiento que muestre su capacidad de escucha y apertura y la misma función, como se concibe dentro de la Quinta República, realmente no se presta a ella. Las diversas fuerzas políticas, por otro lado, prefieren ser parte de una cultura de escisión, permitiéndoles existir, solo compromisos, imponenlos a respaldar las elecciones políticas.









Cuando ? ¿Cuándo tendrá lugar la próxima disolución? Para responder a esta última pregunta, tomaría una bola de cristal que no tenemos porque, si nos mantenemos “Un ojo en la constitución”nos negamos a “Especular sobre las instituciones”. Por otro lado, se puede indicar que no puede tener lugar constitucionalmente hasta el 8 de julio, a las 0 horas, como lo impuso el artículo 12 de la Constitución. Esto significa que probablemente no tendrá lugar antes del comienzo del año escolar en septiembre, de lo contrario sería necesario votar a mediados del verano.





Agreguemos que, para disolverse, se necesita una razón: si el presidente de la República es el único que puede decidir, hacerlo sin razón no solo sería una locura política sino también una provocación democrática. Esta razón solo puede provenir de las propias fuerzas políticas que, por el voto concertado de una moción de censura o un rechazo mayoritario, evitaría que el gobierno realice su acción, en particular el presupuesto.





¿Quién podría haber un interés? El líder lejano no pudo representarse a sí mismo y pierde la galería que tiene actualmente; el bloque central y la izquierda que se llaman “Gobierno” no se recompensan suficientemente para enfrentar una nueva elección; Todos los partidos deben preparar y financiar las elecciones municipales de marzo de 2026 y no es seguro que tengan los medios, materiales, humanos y, sobre todo, financieros para librar dos batallas electorales en el fondo …





Un año después de la disolución de 2024, es necesario retener una lección, que sin duda no es nueva: mantengamos cauteloso y no les integre el futuro.